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Какие бананы нужно есть, зеленые или с темными точками

16 января 2024 21:45
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Янина Томенко
Редактор
Почему принято считать, что темные бананы полезнее
Бананы на столе. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Какие бананы нужно есть, зеленые или с темными точками, и когда их лучше съесть, когда фрукт только созрел или начал подгнивать. Есть несколько мифов, которые касаются употребления бананов, и сегодня мы поговорим именно о них. 

Об этом сообщили Новини.LIVE. 

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Некоторые из нас часто задаются вопросом, когда же лучше съесть банан, когда он только пожелтел или когда уже начал немного портиться и покрылся черными точками?

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Желтые бананы. Фото: Freepik

Питательный фон банана действительно меняется во время его созревания. Возможно вы замечали, что чем спелее кажется банан, тем он слаще? Это происходит потому, что ферменты в составе плода все время разрушает крахмал — длинную полимерную форму сахара и изменяет его в простые сахара. Именно поэтому, в то время, когда вы пробуете переспевший банан на вкус, на самом деле потребляете чистый сахар. 

Какие свойства у банана с черными точками 

Японские исследователи доказали, что банан имеет противораковые и антиоксидантные свойства. Эти уникальные свойства лучше всего проявляются именно тогда, когда банан покрыт темными пятнами. Чем больше темных участков на банане, тем лучше фрукт укрепляет ваш иммунитет. 

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Желтые бананы. Фото: Freepik

Поэтому помните, что зрелый банан один из самых эффективных противораковых средств. А желтый банан с точки зрения здоровья все равно в 8 раз лучше. Переспевший банан это отличный выбор, когда вашему организму требуется быстрое повышение глюкозы.  

Однако стоит помнить, что бананы очень калорийны, поэтому если вы боритесь со своим весом, следует отдать предпочтение зеленым фруктам, поскольку они менее калорийны. 

Бананы "беби" сортов 

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Зеленые бананы. Фото: Freepik

Что касается маленьких бананов, они более полезны в зеленом виде. Маленькие зеленые бананы имеют хороший состав витаминов и микроэлементов. В одном таком плоде содержится около 300 мг натрия, который необходим человеческому организму для поддержания водно-солевого баланса. 

Ранее мы писали про пользу киви и кому категорически нельзя есть эту ягоду. 

Еще мы писали, чем полезны лимоны и безопасно ли есть кожуру. 

еда
фрукты
витамины
зеленые бананы
банан
минерал

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