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Как понять, что куриные яйца испортились, и сколько они хранятся в готовом виде

13 февраля 2024 21:45
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Янина Томенко
Редактор
Как понять что яйца не свежие, есть несколько простых советов
Куриные яйца. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Вы открываете холодильник, готовясь приготовить завтрак, но как понять, что куриные яйца в нем все еще свежие, и что делать, если они все-таки испортились. Подходящее хранение куриных яиц имеет ключевое значение для сохранения их свежести и безопасности. Давайте разберемся, как распознать испорченные яйца и сколько времени они могут храниться в готовом виде, чтобы ваша еда всегда была безопасной и вкусной.

Об этом сообщило Новини.LIVE. 

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Есть несколько признаков, указывающих на то, что куриные яйца несвежие. Учитывая эти признаки, можно более уверенно определить, свежие ли куриные яйца перед их использованием.

Способ проверить свежесть яиц

Свежие яйца имеют более плотную текстуру и остаются на дне, если вы опустите их в стакан с водой. Уже несвежие яйца начнут подниматься или даже плавать.

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Куриные яйца. Фото: Freepik

Запах куриных яиц

Несвежие яйца могут иметь неприятный запах, который отличается от обычного запаха яиц. Если вы замечаете запах сероводорода (похожий на запах гнили или сероводорода), это может быть признак того, что яйца испортились.

Внешний вид скорлупы

Хорошие яйца должны иметь чистую и блестящую скорлупу. Если вы видите трещины, пятна или другие повреждения на скорлупе, это может быть признаком, что яйцо несвежее.

Консистенция белка и желтка

Свежие яйца имеют плотный белок и высокую жидкость желтка. Если белок разбегается или желток выглядит расплывчатым, это может быть признаком несвежести.

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Куриные яйца. Фото: Freepik

Дата упаковки или срок годности

Проверьте упаковку или ярлык на яйцах на наличие информации о дате упаковки или сроке годности. Если они просрочены или близки к дате истечения срока годности, это может быть признаком, что яйца несвежие.

Сколько дней можно хранить вареные куриные яйца

После варки быстро охладите яйца, погрузив их в холодную воду или поместив под холодную струю воды.

Также после охлаждения необходимо полностью высушить яйца и поместить их в контейнер с плотно закрывающейся крышкой или в пластиковый пакет. Храните их в холодильнике при температуре от 0°C до 4°C.

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Куриные яйца. Фото: Freepik

Избегайте длительного хранения. Вареные яйца лучше всего употреблять в течение недели, чтобы избежать потери качества и безопасности.

Если это необходимо, укажите на контейнере с яйцами дату приготовления, чтобы вы могли легко отслеживать, как долго они уже хранятся. Помните, что признаки несвежести, такие как неприятный запах или изменение цвета, могут указывать на то, что яйца испортились и их следует выбросить.

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