Сколько облепихи добавлять в чай

Ягоды облепихи. Фото: Freepik

Употребление простой облепихи может замедлить старость. Ее полезные свойства творят буквально чудеса с организмом человека.

Об этом на своем YouTube канале рассказал Doctorpetrik.

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Полезные свойства облепихи были замечены еще во времена Александра Македонского. Был замечено, что кони, которые пострадали в боях и затем паслись в зарослях облепихи, быстрее выздоравливали, а их шерсть становилась шелковистой.

Существует легенда и о том, что Чингисхан давал поручение есть много облепихи воинам, которые пострадали в боях. В результате их раны заживали быстрее.

Облепиха является ценным источником витаминов, микроэлементов, минералов и антиоксидантов. Она также содержит полифенолы, которые называются проантоцианидины. В 2019 году в журнале Clinical Interventions in Aging была опубликована статья, которая рассматривала полифенолы содержащийся в плодах облепихи на циркуляцию стволовых клеток в крови человека.

Ягоды облепихи. Фото: Freepik

Стволовые клетки, находятся во всех органах и системах и считается, что именно уменьшение стволовых клеток отвечает за процессы старения. С уменьшением стволовых клеток в нашем организме, процессы регенерации идет не так интенсивно и развиваются процессы хронического воспаления.

Считается, что симптомы старости развиваются из-за того, что в нашем организме накапливаются различные хронические воспалительные изменения, которые приводят к нарушению в нервной системе и развитию нейродегенеративных заболеваний, а также заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Чем полезна облепиха

Был проведен эксперимент в ходе которого части людей давали вытяжку из ягод облепихи, а другой части давали плацебо. После этого у людей брали кровь для анализа и подсчета стволовых клеток. Сделано было всего два эксперимента с разницей в неделю. Выяснилось, что при приеме экстракта ягод облепихи, достоверно повышалось количество стволовых клеток.

Ягоды облепихи. Фото: Freepik

Это может помочь повысить концентрацию стволовых клеток в крови, таким образом можно предотвратить процессы хронического воспаления и увеличить процессы регенерации ткани, что в свою очередь равнозначно отодвиганию старости и продлению организма в функциональном состоянии.

Ягоды облепихи обладают полезными свойствами и безопасны к употреблению каждому человеку. Минимальный прием ягод облепихи станет отличным помощником в поддержании организма.

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