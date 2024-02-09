Нужно ли принимать цинк вовремя простуды и в каких продуктах он содержится

Женщина с ребенком в магазине. Фото: Freepik

Цинк – это не только неотъемлемый элемент для поддержания здоровья, но и настоящий союзник в борьбе с простудными неприятностями. Давайте вместе рассмотрим, как цинк влияет на наш организм в борьбе с простудой, а также выясним, в каких продуктах его содержание наиболее высоко, чтобы поддержать наше иммунитет.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

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Цинк — это важный микроэлемент, который играет ключевую роль в поддержании здоровья и функционирования организма.

Чем полезен цинк

Укрепление иммунитета. Цинк участвует в различных аспектах иммунной функции, включая развитие и функционирование белых кровяных клеток, что помогает организму справляться с инфекциями и болезнями.

Заживление ран и рост тканей. Цинк играет важную роль в процессе заживления ран, ускоряя заживление тканей и рост клеток.

Поддержание здоровья кожи. Этот микроэлемент важен для здоровья кожи, помогая поддерживать ее упругость, ускоряя заживление ран и уменьшая воспаление.

Поддержание здоровья зрения. Цинк играет роль в метаболизме витамина A, который необходим для здоровья глаз и поддержания нормального зрения.

Участие в обмене веществ. Цинк необходим для нормального обмена веществ и функционирования ферментов, участвующих в этом процессе.

Поддержание здоровья мозга. Цинк играет роль в функционировании нейротрансмиттеров и связан с памятью, когнитивными функциями и настроением.

Эти факторы делают цинк важным элементом для поддержания общего здоровья и важной частью сбалансированного питания.

В каких продуктах содержится цинк

Красное мясо. Фото: Freepik

Красное и белое мясо

Особенно богаты цинком красное мясо, такое как говядина и баранина, а также птица, например, индейка и курица.

Морепродукты

Ракообразные, особенно устрицы, содержат большие количества цинка.

Рыба и морепродукты. Фото: Freepik

Молочные продукты

Сыр, йогурт и молоко также являются хорошими источниками цинка.

Орехи и семена

Тыквенные семечки, кешью, миндаль, арахис и грецкие орехи содержат цинк.

Бобы и зерна

Чечевица, фасоль, горох, киноа и овес содержат цинк.

Ассорти бобовых. Фото: Freepik

Цельнозерновые продукты

Пшеница, рис и другие цельнозерновые продукты также могут содержать цинк.

Фрукты и овощи

Некоторые овощи, такие как шпинат, картофель и горох, а также фрукты, такие как бананы и апельсины, содержат цинк, но в меньших количествах по сравнению с другими источниками.

Фрукты и овощи. Фото: Freepik

Включение разнообразных продуктов из этих категорий в ваш рацион поможет обеспечить достаточное количество цинка в вашем питании.

Рекомендуемое потребление цинка зависит от возраста, пола и других факторов.

Общие рекомендации по потреблению цинка в сутки для здоровых взрослых людей составляют примерно:

Для взрослых мужчин: около 11 мг цинка в день.

Для взрослых женщин: около 8 мг цинка в день.

В периоды беременности и кормления грудью женщины могут нуждаться в большем количестве цинка. В случае болезней или особых обстоятельств потребность в цинке также может измениться, поэтому важно обсудить индивидуальные потребности с врачом или диетологом. Употребление слишком больших доз цинка также может привести к нежелательным последствиям, поэтому важно придерживаться рекомендаций по потреблению.

В каких продуктах цинка больше всего

Устрицы являются одним из лучших источников цинка. Они содержат очень высокие концентрации этого минерала. Например, 100 граммов устриц могут содержать до 16-182 мг цинка, что составляет значительную часть рекомендуемого ежедневного потребления для взрослого человека.

После устриц вторым лучшим источником цинка является говядина. Она содержит значительное количество этого минерала. В зависимости от типа и среза мяса, говядина может содержать примерно от 4 до 12 мг цинка на 100 грамм продукта. Таким образом, говядина является одним из важных источников цинка в рационе питания.

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