Засолите рыбу к новогому году — видео рецепт

Как вкусно засолить красную рыбу — лосось, семга, форель
Таким способом можно засолить лосось, семгу, форель, горбушу. Красная рыба домашнего посола не идет ни в какое сравнение с магазинной. Получается безумно вкусная, нежная как масло.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- вода 0,5 л;
- соль 100 г;
- сахар 50 г.
Способ приготовления
Сначала необходимо рыбу промыть и просушить при помощи бумажного полотенца.
Затем нарезать рыбу на желаемые кусочки и достать все косточки.
Добавить в воду соль и сахар. Довести рассол до кипения, дать ему полностью остыть.
Положить рыбу в рассол, поставить в холодильник минимум на 6 часов, можно и дольше, в зависимости от размера куска и ваших вкусовых предпочтений.
Когда рыба просолилась до нужной вам степени, слить рассол, рыбу просушить бумажными полотенцами, хранить в чистом стеклянном лотке в холодильнике в течение 2-3 дней, не дольше.
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