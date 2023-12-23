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Как вкусно засолить красную рыбу — лосось, семга, форель

23 декабря 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Засолите рыбу к новогому году — видео рецепт
Красная рыба. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Таким способом можно засолить лосось, семгу, форель, горбушу.  Красная рыба домашнего посола не идет ни в какое сравнение с магазинной. Получается безумно вкусная, нежная как масло. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • вода 0,5 л;
  • соль 100 г;
  • сахар 50 г. 

Способ приготовления 

Сначала необходимо рыбу промыть и просушить при помощи бумажного полотенца. 

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Красная рыба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем нарезать рыбу на желаемые кусочки и достать все косточки. 

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Кусочки красной рыбы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить в воду соль и сахар. Довести рассол до кипения, дать ему полностью остыть. 

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Приготовление маринада. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Положить рыбу в рассол, поставить в холодильник минимум на 6 часов, можно и дольше, в зависимости от размера куска и ваших вкусовых предпочтений.

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Рыба в рассоле. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Когда рыба просолилась до нужной вам степени, слить рассол, рыбу просушить бумажными полотенцами, хранить в чистом стеклянном лотке в холодильнике в течение 2-3 дней, не дольше.

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Селена рыба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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