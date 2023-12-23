Засолите рыбу к новогому году — видео рецепт

Красная рыба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Таким способом можно засолить лосось, семгу, форель, горбушу. Красная рыба домашнего посола не идет ни в какое сравнение с магазинной. Получается безумно вкусная, нежная как масло.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Читайте также:

Вам понадобится:

вода 0,5 л;

соль 100 г;

сахар 50 г.

Способ приготовления

Сначала необходимо рыбу промыть и просушить при помощи бумажного полотенца.

Красная рыба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем нарезать рыбу на желаемые кусочки и достать все косточки.

Кусочки красной рыбы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить в воду соль и сахар. Довести рассол до кипения, дать ему полностью остыть.

Приготовление маринада. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Положить рыбу в рассол, поставить в холодильник минимум на 6 часов, можно и дольше, в зависимости от размера куска и ваших вкусовых предпочтений.

Рыба в рассоле. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Когда рыба просолилась до нужной вам степени, слить рассол, рыбу просушить бумажными полотенцами, хранить в чистом стеклянном лотке в холодильнике в течение 2-3 дней, не дольше.

Селена рыба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Еще мы писали о рецепте вкусной и бюджетной закуски из сельди.

Также мы писали про идеальный рецепт вкусного паштета из скумбрии.

А еще мы писали, как правильно размораживать рыбу и мясо — советы от Клопотенко.

Также советуем ознакомиться с рецептом домашней засолки скумбрии с чесноком.