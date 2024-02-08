Простые советы, как приготовить овсянку.

Овсянка в тарелку. Фото: YouTube @klopotenko

Шеф повар Евгений Клопотенко поделился советами, как быстро приготовить овсянку утром. Также вы узнаете, какая овсянка полезна.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.

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Вам понадобится:

100 г овсянки;

150 мл воды.

Какая овсянка самая полезная

Больше всего полезных веществ именно в цельнозерновой овсянке. В ней остается внешний слой, не сбивающийся паром. В нем больше клетчатки и питательных веществ.

Овсянка в тарелке. Фото: YouTube @klopotenko

Способ приготовления

На 100 г овсянки налить 150 мл воды. Варить нужно на медленном огне 7-12 минут.

Евгений Клопотенко. Фото: YouTube @klopotenko

Не цельнозерновую овсянку нужно просто залить горячим молоком или водой. Через 1,5-2 минуты она будет готова.

Овсянка в воде. Фото: YouTube @klopotenko

Как быстро приготовить овсянку

Сначала нужно вскипятить воду и засыпать овсянку. Все тщательно перемешать и добавить соль или сахар. Через 7-12 минут овсянка будет готова.

Готовая овсянка. Фото: YouTube @klopotenko

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