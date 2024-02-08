Простые советы, как приготовить овсянку.

Как быстро приготовить овсянку — лайфхак от Клопотенко
Шеф повар Евгений Клопотенко поделился советами, как быстро приготовить овсянку утром. Также вы узнаете, какая овсянка полезна.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.
Вам понадобится:
- 100 г овсянки;
- 150 мл воды.
Какая овсянка самая полезная
Больше всего полезных веществ именно в цельнозерновой овсянке. В ней остается внешний слой, не сбивающийся паром. В нем больше клетчатки и питательных веществ.
Способ приготовления
На 100 г овсянки налить 150 мл воды. Варить нужно на медленном огне 7-12 минут.
Не цельнозерновую овсянку нужно просто залить горячим молоком или водой. Через 1,5-2 минуты она будет готова.
Как быстро приготовить овсянку
Сначала нужно вскипятить воду и засыпать овсянку. Все тщательно перемешать и добавить соль или сахар. Через 7-12 минут овсянка будет готова.
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