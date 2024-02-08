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Как быстро приготовить овсянку — лайфхак от Клопотенко

8 февраля 2024 05:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Простые советы, как приготовить овсянку.
Овсянка в тарелку. Фото: YouTube @klopotenko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Шеф повар Евгений Клопотенко поделился советами, как быстро приготовить овсянку утром. Также вы узнаете, какая овсянка полезна.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.

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Вам понадобится:

  • 100 г овсянки;
  • 150 мл воды.

Какая овсянка самая полезная

Больше всего полезных веществ именно в цельнозерновой овсянке. В ней остается внешний слой, не сбивающийся паром. В нем больше клетчатки и питательных веществ.

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Овсянка в тарелке. Фото: YouTube @klopotenko

Способ приготовления

На 100 г овсянки налить 150 мл воды. Варить нужно на медленном огне 7-12 минут.

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Евгений Клопотенко. Фото: YouTube @klopotenko

Не цельнозерновую овсянку нужно просто залить горячим молоком или водой. Через 1,5-2 минуты она будет готова.

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Овсянка в воде. Фото: YouTube @klopotenko

Как быстро приготовить овсянку

Сначала нужно вскипятить воду и засыпать овсянку. Все тщательно перемешать и добавить соль или сахар. Через 7-12 минут овсянка будет готова.

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Готовая овсянка. Фото: YouTube @klopotenko

Раньше мы писали, как правильно готовить горох – лайфхаки от Клопотенко.

Также мы писали, что Клопотенко рассказал, как готовить сочное и нежное куриное филе.

Еще Клопотенко показал, как идеально жарить яйца.

Евгений Клопотенко
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