Вы будете в шоке от этого рецепта на завтра — видео

Как приготовить вкусный завтрак с лавашом за 10 минут
Это рецепт очень вкусного и быстрого завтрака. Вам понадобится минимум ингредиентов, среди которых лаваш, колбаса и яйца, а результат вас точно порадует. Убедитесь в этом сами.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- лаваш;
- яйца 6 шт;
- ветчина (колбаса) 90 гр;
- грибы 200-250 гр;
- помидор 1 шт;
- сметана 100 гр;
- сыр 100-120 гр;
- соль;
- черный перец.
Способ приготовления
Грибы нарезать и обжарить, посолить и поперчить по вкусу.
Смешать 6 яиц с 1 ст.л. сметаны, посолить и поперчить по вкусу.
Обжарить постоянно помешивая, чтобы получились яичные хлопья.
Помидоры нарезать кубиками, сыр натереть на терке.
Лепешку смазать сметаной и выложить яичные хлопья с ветчиной.
Затем выложить грибы, помидор и сыр, свернуть рулетиком.
Рулетики обжарить до хрустящей корочки на растительном масле.
Подавать горячими, так как из-за своей сочности при остывании они немного размокнуть и не будут хрустящими.
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