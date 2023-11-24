Вы будете в шоке от этого рецепта на завтра — видео

Яйца на столе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Это рецепт очень вкусного и быстрого завтрака. Вам понадобится минимум ингредиентов, среди которых лаваш, колбаса и яйца, а результат вас точно порадует. Убедитесь в этом сами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Читайте также:

Вам понадобится:

лаваш;

яйца 6 шт;

ветчина (колбаса) 90 гр;

грибы 200-250 гр;

помидор 1 шт;

сметана 100 гр;

сыр 100-120 гр;

соль;

черный перец.

Способ приготовления

Грибы нарезать и обжарить, посолить и поперчить по вкусу.

Грибы на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать 6 яиц с 1 ст.л. сметаны, посолить и поперчить по вкусу.

Тертый сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обжарить постоянно помешивая, чтобы получились яичные хлопья.

Яйца на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Помидоры нарезать кубиками, сыр натереть на терке.

Ветчина и яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Лепешку смазать сметаной и выложить яичные хлопья с ветчиной.

Яйца и ветчина на лаваше. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем выложить грибы, помидор и сыр, свернуть рулетиком.

Начинка на лаваше. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Рулетики обжарить до хрустящей корочки на растительном масле.

Рулеты на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подавать горячими, так как из-за своей сочности при остывании они немного размокнуть и не будут хрустящими.

Готовый рулет из лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о рецепте завтрака за 15 минут из картофеля. Хрустящая картофельная лепешка на сковороде. Очень простой и быстрый рецепт, который оценят все любители хрустящей картошки. Этот рецепт гораздо проще, чем рецепт драников.

Также мы писали про рецепт конвертиков из лаваша всего за 10 минут.

Еще советуем ознакомиться с рецептом Шакшуки — великолепного завтрака родом из Израиля.