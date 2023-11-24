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Как приготовить вкусный завтрак с лавашом за 10 минут

24 ноября 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вы будете в шоке от этого рецепта на завтра — видео
Яйца на столе. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это рецепт очень вкусного и быстрого завтрака. Вам понадобится минимум ингредиентов, среди которых лаваш, колбаса и яйца, а результат вас точно порадует. Убедитесь в этом сами. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится: 

  • лаваш;
  • яйца 6 шт;
  • ветчина (колбаса) 90 гр;
  • грибы 200-250 гр;
  • помидор 1 шт;
  • сметана 100 гр;
  • сыр 100-120 гр;
  • соль;
  • черный перец. 

Способ приготовления 

Грибы нарезать и обжарить, посолить и поперчить по вкусу.

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Грибы на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать 6 яиц с 1 ст.л. сметаны, посолить и поперчить по вкусу. 

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Тертый сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обжарить постоянно помешивая, чтобы получились яичные хлопья.

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Яйца на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Помидоры нарезать кубиками, сыр натереть на терке. 

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Ветчина и яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Лепешку смазать сметаной и выложить яичные хлопья с ветчиной.

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Яйца и ветчина на лаваше. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем выложить грибы, помидор и сыр, свернуть рулетиком.

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Начинка на лаваше. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Рулетики обжарить до хрустящей корочки на растительном масле. 

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Рулеты на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подавать горячими, так как из-за своей сочности при остывании они немного размокнуть и не будут хрустящими. 

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Готовый рулет из лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о рецепте завтрака за 15 минут из картофеля. Хрустящая картофельная лепешка на сковороде. Очень простой и быстрый рецепт, который оценят все любители хрустящей картошки. Этот рецепт гораздо проще, чем рецепт драников.

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Еще советуем ознакомиться с рецептом Шакшуки — великолепного завтрака родом из Израиля. 

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