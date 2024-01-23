Семена чиа. Фото: Freepik

Семена чиа уже давно считаются супер фудом. Существует множество рецептов приготовления завтраков с этими семенами. Чем же они так полезны для организма человека.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

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Семена чиа еще по другому называют шалфей испанский. Исторически происходят из центральной Америки. Этими семенами любили питаться еще древние ацтеки. Но потом на протяжении многих веков о семенах чиа даже не вспоминали.

Чем полезны семена чиа

В семенах чиа содержится запредельное количество витаминов и минералов. В них очень много клетчатки, примерно треть массы семени занимает именно клетчатка. Более того, семена чиа очень богаты омега 3, магнием и другими крайне важными для нашего организма элементами.

Семена чиа. Фото: Freepik

Большое количество научных исследований показали, что регулярный приём семян чиа значительно снижает процессы перманентных микровоспалений в нашем организме. Употрбление семян чиа улучшают холестериновый профиль и продлевает нашу жизнь.

Какие полезные вещества содержатся в семенах чиа:

цинк;

магний;

марганец;

железо;

кальций;

фосфор;

клетчатка;

омега 3.

В 100 граммах семян чиа содержится 94% дневной нормы магния. Магний это основной минерал для нашего сердца. Также в 100 граммах чиа содержится 63% дневной нормы кальция. Еще в 100 граммах семян чиа содержится 60% нормы железа. При низком уровне железа, как известно, возникает анемия.

Содержание Омега 3

В семенах чиа содержится больше количество Омега 3. Это вещество очень хорошо влияет на наш холестериновый профиль. При снижении плохого холестерина, повышается уровень "хорошего" холестерина.

Семена чиа. Фото: Freepik

Как правильно употреблять семена чиа

У семян чиа очень плотная оболочка, поэтому, если их просто есть ложкой, перевариваться они будут не очень хорошо. Чтобы все ценные вещества из семян усваивались, необходимо их перемолоть. Также их можно замачивать в кипятке, или можно замачивать в молоке или йогурте. Семена чиа можно добавлять в выпечку.

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