Сколько соли можно есть в день

Добавление соли. Фото: Freepik

Принято считать, что чрезмерное употребление соли вредит нашему здоровью. Но низкое потребление соли также может сократить продолжительность жизни.

Об этом на своем YouTube канале рассказал Doctorpetrik.

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ВОЗ рекомендует употреблять не более 2 граммов натрия в сутки, в перерасчете на обычную соль, это 5 граммов. В соответствии с этими рекомендациями работают врачи во всем мире. Долго время считалось, что человеку достаточно той соли, которую он употребляет с обычными пищевыми продуктами.

Почему есть много соли вредно

Дело в том, что высокое потребление соли связано с повышением артериального давления. Это действительно давно доказанный факт, поскольку натрий, который содержится в соли, способствует задержки жидкости в организме, увеличению выброса адреналина и норадреналина и соответственно при этом увеличивается объем циркулирующей жидкости, так и сужаются сосуды. Поэтому людям, которые страдают от гипертонии, всегда рекомендуют снизить потребление соли.

Соль и мясо. Фото: Freepik

Если есть меньше соли, это приведет к тому, что у людей не будет повышаться давление, а значит исчезнут риски развития гипертонической болезни и риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Таким образом это продлит жизнь.

Интересный факт о японцах

К примеру жители Японии употребляют большое количество соли, гораздо больше, чем жители других стран, но при этом имеют более высокую продолжительность жизни, и частота заболеваний сердечно-сосудистой системы также меньше. Существует некий пробел, есть ли связь между потреблением соли и повышенным артериальным давлением доказана, то связь между потреблением соли и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний — это умозрительная гипотеза, как поясняет доктор Михаил Петрик.

Исследование по потреблению соли

В доказательной медицине все необходимо проверять. Была предпринята попытка проследить за большим количеством людей и связать употребление соли с развитием гипертонии и риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Такое исследование существует, в нем участвует около 225 тысяч людей из 27 стран.

Приготовление еды. Фото: Freepik

Буквально недавно, в 2018 году, в журнале The Lancet, были опубликованы промежуточные данные. Эти данные вызвали шквал критики со стороны многих знаменитых кардиологических ассоциаций. Но тем не менее, данные казались 151 тысячи человек, это люди от 35 до 75 лет, абсолютно здоровые.

Наблюдение осуществлялось в течении 8 лет. Механизм исследования был таков, собирали среднюю порцию мочи один раз в сутки и по определенной форме вычисляли количество натрия, который человек выделяет.

Людей разбили на три группы. Выяснилось, что в первой группе, потребление соли было 10,1 граммов в сутки, во второй группе 11,75 граммов, а в третьей группе 14,38 граммов.

В первой группе было выше число от смертельных случаев сердечно-сосудистых заболеваний. Во второй группе никакой связи между употреблением соли и заболеваниями сердечно-сосудистой системы не было выявлено. В третьей группе было отмечено слабое увеличение частоты сердечно-сосудистых заболеваний.

Таким образом низкое потребление соли приводило к увеличению возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, среднее потребление соли выдавало самую низкую смертность, а высокое немного увеличивало количество сердечно-сосудистых заболеваний. Эти исследования проводились на людях к которых не было проблем со здоровьем.

При этом считается, что снижении концентрации натрия в крови вызывает активизацию клеток почек, которые вырабатывают ренин. Ренин это фермент, который воздействует на белок, который вырабатывается в печени. Он циркулирует в крови в неактивном виде.

Как только мы активировали ренин натрием, он сразу же запускает определенные процессы в организме, которые приводят к изменению сосудов. Именно поэтому снижение потребления соли парадоксально активизирует эту систему, что может приводить к возникновению заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Таким образом употребление соли менее 5 граммов в сутки могут привнести риски для жизни.

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