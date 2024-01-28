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Как правильно готовить горох — лайфхаки от Клопотенко

28 января 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Лайфхаки от Клопотенко, как приготовить горох
Желтый горох. Фото: YouTube @klopotenko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Есть ли здесь те, кто замачивает горох перед приготовлением? Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, как правильно и быстро готовить горох.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.

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Очень много бобовых нужно замачивать. Но шеф повар Евгений Клопотенко не советует замачивать горох.

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Желтый и зеленый горох. Фото: YouTube @klopotenko

Если его замочить на ночь, то утром можно будет есть невареным.

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Горох в воде. Фото: YouTube @klopotenko

Но если вы планируете варить горох, то замачивать не нужно. Чтобы правильно сварить горох, нужно довести воду до кипения, воды должно быть в два раза больше.

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Евгений Клопотенко. Фото: YouTube @klopotenko

Добавляем в кипящую воду горох, соль и варим в течение 30-40 минут на среднем огне. Если вы хотите, чтобы горох разварился, нужно варить в течение 50-55 минут.

Как сделать пюре из гороха

Для того чтобы сделать из гороха пюре, необходимо просто перемолоть разваренный горох с помощью блендера или толкушки.

Раньше мы писали о полезных свойствах гороха — лайфхак, как избежать вздутия живота.

Также мы писали об антипохмельном курином супе "кудрявый" по рецепту мамы.

Сохраните рецепт творожного супа, от которого все в восторге.

еда
лайфхаки
горох
Евгений Клопотенко
шеф-повар

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