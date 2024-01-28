Лайфхаки от Клопотенко, как приготовить горох

Как правильно готовить горох — лайфхаки от Клопотенко
Есть ли здесь те, кто замачивает горох перед приготовлением? Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, как правильно и быстро готовить горох.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.
Очень много бобовых нужно замачивать. Но шеф повар Евгений Клопотенко не советует замачивать горох.
Если его замочить на ночь, то утром можно будет есть невареным.
Но если вы планируете варить горох, то замачивать не нужно. Чтобы правильно сварить горох, нужно довести воду до кипения, воды должно быть в два раза больше.
Добавляем в кипящую воду горох, соль и варим в течение 30-40 минут на среднем огне. Если вы хотите, чтобы горох разварился, нужно варить в течение 50-55 минут.
Как сделать пюре из гороха
Для того чтобы сделать из гороха пюре, необходимо просто перемолоть разваренный горох с помощью блендера или толкушки.
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