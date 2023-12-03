Как почистить селедку — видео

Кусочки селедки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Этот способ очистки селедки действительно самый быстрый и удобный. Перепробовав множество вариантов, все равно будете каждый раз убеждаться, что этот способ самый удобный.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

селедка;

острый нож.

Способ приготовления

Берем селедку, отрезаем голову и разрезаем живот. Вынимаем все внутренности.

Внутренности селедки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Дощечку перед этим можно обернуть в пищевую пленку или пакет, таким образом, после первого этапа, его можно просто снять и досточка будет чистая.

Пластиковый пакет. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем нужно селедку хорошо промыть под холодной водой.

Хребет рыбы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Указательным пальцем вынимаем ребрышко и хребет.

Хребет рыбы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сначала тянем с одной стороны, потом с другой, таким образом полностью удаляем хребет.

Филе рыбы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Отрезаем хвост. В части хвоста может остаться пару косточек, которые будет легко достать.

Кожа рыбы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ножом удаляем черную пленку и плавники.

Филе рыбы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Теперь при помощи пальцев срываем шкурку из селедки. Именно в конце удобнее всего снимать кожу.

Кусочки рыбы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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