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Как почистить селедку быстро и без костей за одну минуту — проверено годами

3 декабря 2023 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как почистить селедку — видео
Кусочки селедки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот способ очистки селедки действительно самый быстрый и удобный. Перепробовав множество вариантов, все равно будете каждый раз убеждаться, что этот способ самый удобный. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно

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Вам понадобится: 

  • селедка; 
  • острый нож. 

Способ приготовления 

Берем селедку, отрезаем голову и разрезаем живот. Вынимаем все внутренности. 

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Внутренности селедки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Дощечку перед этим можно обернуть в пищевую пленку или пакет, таким образом, после первого этапа, его можно просто снять и досточка будет чистая. 

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Пластиковый пакет. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем нужно селедку хорошо промыть под холодной водой. 

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Хребет рыбы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Указательным пальцем вынимаем ребрышко и хребет.

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Хребет рыбы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сначала тянем с одной стороны, потом с другой, таким образом полностью удаляем хребет. 

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Филе рыбы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Отрезаем хвост. В части хвоста может остаться пару косточек, которые будет легко достать. 

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Кожа рыбы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ножом удаляем черную пленку и плавники. 

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Филе рыбы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Теперь при помощи пальцев срываем шкурку из селедки. Именно в конце удобнее всего снимать кожу. 

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Кусочки рыбы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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