Как почистить селедку — видео

Как почистить селедку быстро и без костей за одну минуту — проверено годами
Этот способ очистки селедки действительно самый быстрый и удобный. Перепробовав множество вариантов, все равно будете каждый раз убеждаться, что этот способ самый удобный.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- селедка;
- острый нож.
Способ приготовления
Берем селедку, отрезаем голову и разрезаем живот. Вынимаем все внутренности.
Дощечку перед этим можно обернуть в пищевую пленку или пакет, таким образом, после первого этапа, его можно просто снять и досточка будет чистая.
Затем нужно селедку хорошо промыть под холодной водой.
Указательным пальцем вынимаем ребрышко и хребет.
Сначала тянем с одной стороны, потом с другой, таким образом полностью удаляем хребет.
Отрезаем хвост. В части хвоста может остаться пару косточек, которые будет легко достать.
Ножом удаляем черную пленку и плавники.
Теперь при помощи пальцев срываем шкурку из селедки. Именно в конце удобнее всего снимать кожу.
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