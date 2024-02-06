Клопотенко рассказал, как варить зеленую гречку

Зеленая гречка. Фото: YouTube @klopotenko

Часто возникает вопрос, сколько варить зеленую гречку, чтобы она наконец получилась рассыпчатой и не склеивалась. Зеленая гречка получится идеальной, если следовать советам шеф-повара Евгения Клопотенко.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.

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Вам понадобится:

зеленая гречка;

соль.

Способ приготовления

Сначала нужно промыть зеленую гречку и залить водой, оставить на ночь.

Зеленая гречка. Фото: YouTube @klopotenko

После того, как гречка настоялась, ее нужно процедить.

Евгений Клопотенко. Фото: YouTube @klopotenko

На 100 г сухой гречки берем 500 мл горячей воды, добавляем соль.

Зеленая гречка. Фото: YouTube @klopotenko

Накрываем крышкой и оставляем на 30 минут.

Зеленая гречка. Фото: YouTube @klopotenko

Процедить гречку и можно подавать. По желанию можно добавить сливочное или растительное масло.

Зеленая гречка. Фото: YouTube @klopotenko

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