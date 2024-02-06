Клопотенко рассказал, как варить зеленую гречку

Как идеально приготовить зеленую гречку — советы от Клопотенко
Часто возникает вопрос, сколько варить зеленую гречку, чтобы она наконец получилась рассыпчатой и не склеивалась. Зеленая гречка получится идеальной, если следовать советам шеф-повара Евгения Клопотенко.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.
Вам понадобится:
- зеленая гречка;
- соль.
Способ приготовления
Сначала нужно промыть зеленую гречку и залить водой, оставить на ночь.
После того, как гречка настоялась, ее нужно процедить.
На 100 г сухой гречки берем 500 мл горячей воды, добавляем соль.
Накрываем крышкой и оставляем на 30 минут.
Процедить гречку и можно подавать. По желанию можно добавить сливочное или растительное масло.
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