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Как идеально приготовить зеленую гречку — советы от Клопотенко

6 февраля 2024 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Клопотенко рассказал, как варить зеленую гречку
Зеленая гречка. Фото: YouTube @klopotenko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Часто возникает вопрос, сколько варить зеленую гречку, чтобы она наконец получилась рассыпчатой и не склеивалась. Зеленая гречка получится идеальной, если следовать советам  шеф-повара Евгения Клопотенко.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.

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Вам понадобится:

  • зеленая гречка;
  • соль.

Способ приготовления

Сначала нужно промыть зеленую гречку и залить водой, оставить на ночь.

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Зеленая гречка. Фото: YouTube @klopotenko

После того, как гречка настоялась, ее нужно процедить.

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Евгений Клопотенко. Фото: YouTube @klopotenko

На 100 г сухой гречки берем 500 мл горячей воды, добавляем соль.

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Зеленая гречка. Фото: YouTube @klopotenko

Накрываем крышкой и оставляем на 30 минут.

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Зеленая гречка. Фото: YouTube @klopotenko

Процедить гречку и можно подавать. По желанию можно добавить сливочное или растительное масло.

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Зеленая гречка. Фото: YouTube @klopotenko

Раньше мы писали, как правильно готовить горох – лайфхаки от Клопотенко.

Также мы писали, что Клопотенко рассказал, как готовить сочное и нежное куриное филе.

Еще Клопотенко показал, как идеально жарить яйца.

Евгений Клопотенко
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