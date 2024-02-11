Вкусный яблочный пирог с творогом — пошаговый рецепт с фото и видео

Яблочный пирог на творожном тесте без сахара
Попробуйте приготовить яблочный пирог по этому рецепту. Он готовится на основе творога и прекрасно подойдет для тех, кто следит за своей фигурой.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачного Борщу і до борщу.
Вам понадобится:
- творог 400 г;
- мука 100 г;
- сливочное масло 30 г;
- соль;
- разрыхлитель теста 1 ч.л;
- яйцо 2 шт.
Для начинки:
- яблоки (кислосладких сортов) 4-5 шт;
- корица, орехи, кокосовая стружка по вкусу.
Способ приготовления
Замесить тесто. Все ингредиенты для теста соединить и перебить блендером.
Тесто выложить в форму и разровнять.
Яблоки очистить и нарезать на дольки.
Сформировать пирог. На тесто в форме выложить яблочные дольки, немного их вдавить в тесто.
Верх пирога посыпать корицей. При желании можно посыпать кокосовой стружкой и мелкими орехами.
Выпекать пирог 40 минут при температуре 180 °C.
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