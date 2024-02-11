Вкусный яблочный пирог с творогом — пошаговый рецепт с фото и видео

Яблочный пирог. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Попробуйте приготовить яблочный пирог по этому рецепту. Он готовится на основе творога и прекрасно подойдет для тех, кто следит за своей фигурой.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачного Борщу і до борщу.

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Вам понадобится:

творог 400 г;

мука 100 г;

сливочное масло 30 г;

соль;

разрыхлитель теста 1 ч.л;

яйцо 2 шт.

Для начинки:

яблоки (кислосладких сортов) 4-5 шт;

корица, орехи, кокосовая стружка по вкусу.

Способ приготовления

Замесить тесто. Все ингредиенты для теста соединить и перебить блендером.

Творог и яйца. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Тесто выложить в форму и разровнять.

Творожное тесто. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Яблоки очистить и нарезать на дольки.

Дольки яблок. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Сформировать пирог. На тесто в форме выложить яблочные дольки, немного их вдавить в тесто.

Пирог с яблоками. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Верх пирога посыпать корицей. При желании можно посыпать кокосовой стружкой и мелкими орехами.

Пирог с яблоками. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Выпекать пирог 40 минут при температуре 180 °C.

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