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Яблочный пирог на творожном тесте без сахара

11 февраля 2024 09:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусный яблочный пирог с творогом — пошаговый рецепт с фото и видео
Яблочный пирог. Фото: YouTube @user-Tetiana88
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Попробуйте приготовить яблочный пирог по этому рецепту. Он готовится на основе творога и прекрасно подойдет для тех, кто следит за своей фигурой. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачного Борщу і до борщу. 

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Вам понадобится: 

  • творог 400 г;
  • мука 100 г;
  • сливочное масло 30 г;
  • соль;
  • разрыхлитель теста 1 ч.л;
  • яйцо 2 шт. 

Для начинки:

  • яблоки (кислосладких сортов) 4-5 шт;
  • корица, орехи, кокосовая стружка по вкусу.

Способ приготовления 

Замесить тесто. Все ингредиенты для теста соединить и перебить блендером.

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Творог и яйца. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Тесто выложить в форму и разровнять.

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Творожное тесто. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Яблоки очистить и нарезать на дольки.

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Дольки яблок. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Сформировать пирог. На тесто в форме выложить яблочные дольки, немного их вдавить в тесто. 

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Пирог с яблоками. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Верх пирога посыпать корицей. При желании можно посыпать кокосовой стружкой и мелкими орехами.

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Пирог с яблоками. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Выпекать пирог 40 минут при температуре 180 °C. 

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