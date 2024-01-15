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Гратен из свеклы с соусом бешамель — вкусное открытие от Клопотенко

15 января 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусное украинское блюдо из свеклы — видео рецепт
Евгений Клопотенко. Фото: YouTube @klopotenko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Шеф-повар Евгений Клопотенко предложил приготовить гратен, но не классический, с картофелем, а из свеклы на украинский лад. Блюдо дополняется соусом бешамель и сыром.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.

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Вам понадобится:

  • свекла — 7 средних штук;
  • перец чили молотый — 1 ч.л.;
  • растительное масло — 7 ст.л.

Для соуса Бешамель:

  • сливочное масло — 50 г;
  • мука — 50 г;
  • молоко — 500 мл;
  • мускатный орех — 1 щепотка;
  • соль;
  • твердый сыр — 150 г.

Способ приготовления

Сначала нужно запечь свеклу в духовке.

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Свекла на фольге. Фото: YouTube @klopotenko

Каждую свеклу отдельно замотать в фольгу и запекать при 180 °С в течение 60 минут.

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Свекла в духовке. Фото: YouTube @klopotenko

Тем временем приготовим соус бешамель. Для этого нужно немного поджарить муку, добавить молоко и варить, постоянно помешивая.

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Приготовление соуса. Фото: YouTube @klopotenko

К соусу добавим соль и мускатный орех. В конце добавляем твердый сыр и снимаем с огня.

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Мускатный орех. Фото: YouTube @klopotenko

Свеклу нужно нарезать кружочками.

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Нарезанная свекла. Фото: YouTube @klopotenko

Кладем свеклу во форму для запекания, добавляем соус. Делаем так несколько слоев.

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Свекла и соус. Фото: YouTube @klopotenko

Последним слоем добавляем твердый тертый сыр.

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Добавление сыра. Фото: YouTube @klopotenko

Запекать при 180 °С в течение 25 минут.

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Гратен со свеклой. Фото: YouTube @klopotenko

Раньше мы писали об украинском суперфуде — вы будете поражены, когда узнаете, чем действительно полезна свекла.

Также мы писали о польском рецепте теплого салата из свеклы.

И традиционный украинский салат из свеклы.

Евгений Клопотенко
лайфхаки
рецепты
Украинская кухня
шеф-повар
свекла

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