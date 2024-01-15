Вкусное украинское блюдо из свеклы — видео рецепт

Гратен из свеклы с соусом бешамель — вкусное открытие от Клопотенко
Шеф-повар Евгений Клопотенко предложил приготовить гратен, но не классический, с картофелем, а из свеклы на украинский лад. Блюдо дополняется соусом бешамель и сыром.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.
Вам понадобится:
- свекла — 7 средних штук;
- перец чили молотый — 1 ч.л.;
- растительное масло — 7 ст.л.
Для соуса Бешамель:
- сливочное масло — 50 г;
- мука — 50 г;
- молоко — 500 мл;
- мускатный орех — 1 щепотка;
- соль;
- твердый сыр — 150 г.
Способ приготовления
Сначала нужно запечь свеклу в духовке.
Каждую свеклу отдельно замотать в фольгу и запекать при 180 °С в течение 60 минут.
Тем временем приготовим соус бешамель. Для этого нужно немного поджарить муку, добавить молоко и варить, постоянно помешивая.
К соусу добавим соль и мускатный орех. В конце добавляем твердый сыр и снимаем с огня.
Свеклу нужно нарезать кружочками.
Кладем свеклу во форму для запекания, добавляем соус. Делаем так несколько слоев.
Последним слоем добавляем твердый тертый сыр.
Запекать при 180 °С в течение 25 минут.
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