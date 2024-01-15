Вкусное украинское блюдо из свеклы — видео рецепт

Евгений Клопотенко. Фото: YouTube @klopotenko

Шеф-повар Евгений Клопотенко предложил приготовить гратен, но не классический, с картофелем, а из свеклы на украинский лад. Блюдо дополняется соусом бешамель и сыром.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.

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Вам понадобится:

свекла — 7 средних штук;

перец чили молотый — 1 ч.л.;

растительное масло — 7 ст.л.

Для соуса Бешамель:

сливочное масло — 50 г;

мука — 50 г;

молоко — 500 мл;

мускатный орех — 1 щепотка;

соль;

твердый сыр — 150 г.

Способ приготовления

Сначала нужно запечь свеклу в духовке.

Свекла на фольге. Фото: YouTube @klopotenko

Каждую свеклу отдельно замотать в фольгу и запекать при 180 °С в течение 60 минут.

Свекла в духовке. Фото: YouTube @klopotenko

Тем временем приготовим соус бешамель. Для этого нужно немного поджарить муку, добавить молоко и варить, постоянно помешивая.

Приготовление соуса. Фото: YouTube @klopotenko

К соусу добавим соль и мускатный орех. В конце добавляем твердый сыр и снимаем с огня.

Мускатный орех. Фото: YouTube @klopotenko

Свеклу нужно нарезать кружочками.

Нарезанная свекла. Фото: YouTube @klopotenko

Кладем свеклу во форму для запекания, добавляем соус. Делаем так несколько слоев.

Свекла и соус. Фото: YouTube @klopotenko

Последним слоем добавляем твердый тертый сыр.

Добавление сыра. Фото: YouTube @klopotenko

Запекать при 180 °С в течение 25 минут.

Гратен со свеклой. Фото: YouTube @klopotenko

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