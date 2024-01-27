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Голубцы в квашеной капусте — необычная начинка удивит вас

27 января 2024 09:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень вкусные голубцы с квашеной капусты – видео рецепт
Голубцы в квашеной капусте. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт очень вкусных голубцов. Они отличаются тем, что вы можете выбрать начинку из любого мяса и добавить рис, гречку или булгур. Также эти голубцы готовятся из листьев квашеной капусты

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пані Сосницька

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Вам понадобится: 

  • 400 г мяса (говядина, свинина, птица на выбор);
  • 100 г крупы (рис, булгур, гречка на выбор);
  • лук;
  • морковь;
  • специи по вкусу;
  • соль, сахар, перец;
  • томат;
  • томатная паста;
  • растительное масло;
  • 1 яйцо;
  • капустные листы. 

Способ приготовления 

Сначала необходимо приготовить фарш. Мясо перекрутите на мясорубке.

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Рис и фарш. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Отварите крупу и добавьте к фаршу. 

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Лук и морковь. Фото: YouTube @pani_sosnytska

В фарш вбейте 1 сырое яйцо, посолите и перемешайте.

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Соус для голубцов. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Лук и морковь измельчите ножом и обжарьте на растительном масле до готовности. В овощи влейте томат (томатный сок, свежий протертый помидор), добавьте 1 ст. л. томатной пасты и немного кипяченой воды, добавьте специи по вкусу, соль, сахар и тушите подливу до готовности. Взбейте подливу в блендере.

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Голубцы с начинкой. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Из капустного листа и фарша сформируйте голубцы.

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Голубцы на сковороде. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Обжарьте голубцы на растительном масле с двух сторон до золотистой корочки.

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Голубцы в соусе. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Выложите обжаренные голубцы в форму для запекания, залейте соусом и поставьте в духовку на 150 °С на 2,5 часа, чтоб капуста стала мягкая. Голубцы готовы. 

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Готовый голубец. Фото: YouTube @pani_sosnytska

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Украинская кухня
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