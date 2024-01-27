Очень вкусные голубцы с квашеной капусты – видео рецепт

Голубцы в квашеной капусте. Фото: Freepik

Рецепт очень вкусных голубцов. Они отличаются тем, что вы можете выбрать начинку из любого мяса и добавить рис, гречку или булгур. Также эти голубцы готовятся из листьев квашеной капусты.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пані Сосницька.

Читайте также:

Вам понадобится:

400 г мяса (говядина, свинина, птица на выбор);

100 г крупы (рис, булгур, гречка на выбор);

лук;

морковь;

специи по вкусу;

соль, сахар, перец;

томат;

томатная паста;

растительное масло;

1 яйцо;

капустные листы.

Способ приготовления

Сначала необходимо приготовить фарш. Мясо перекрутите на мясорубке.

Рис и фарш. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Отварите крупу и добавьте к фаршу.

Лук и морковь. Фото: YouTube @pani_sosnytska

В фарш вбейте 1 сырое яйцо, посолите и перемешайте.

Соус для голубцов. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Лук и морковь измельчите ножом и обжарьте на растительном масле до готовности. В овощи влейте томат (томатный сок, свежий протертый помидор), добавьте 1 ст. л. томатной пасты и немного кипяченой воды, добавьте специи по вкусу, соль, сахар и тушите подливу до готовности. Взбейте подливу в блендере.

Голубцы с начинкой. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Из капустного листа и фарша сформируйте голубцы.

Голубцы на сковороде. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Обжарьте голубцы на растительном масле с двух сторон до золотистой корочки.

Голубцы в соусе. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Выложите обжаренные голубцы в форму для запекания, залейте соусом и поставьте в духовку на 150 °С на 2,5 часа, чтоб капуста стала мягкая. Голубцы готовы.

Готовый голубец. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Ранее мы писали про рецепт голубцов с тертым картофелем.

Также мы писали о польском аутентичном блюде — "картофельном лежке".

Еще мы писали о рецепте вареников с картофелем с идеальным тестом.