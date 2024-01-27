Очень вкусные голубцы с квашеной капусты – видео рецепт

Голубцы в квашеной капусте — необычная начинка удивит вас
Рецепт очень вкусных голубцов. Они отличаются тем, что вы можете выбрать начинку из любого мяса и добавить рис, гречку или булгур. Также эти голубцы готовятся из листьев квашеной капусты.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пані Сосницька.
Вам понадобится:
- 400 г мяса (говядина, свинина, птица на выбор);
- 100 г крупы (рис, булгур, гречка на выбор);
- лук;
- морковь;
- специи по вкусу;
- соль, сахар, перец;
- томат;
- томатная паста;
- растительное масло;
- 1 яйцо;
- капустные листы.
Способ приготовления
Сначала необходимо приготовить фарш. Мясо перекрутите на мясорубке.
Отварите крупу и добавьте к фаршу.
В фарш вбейте 1 сырое яйцо, посолите и перемешайте.
Лук и морковь измельчите ножом и обжарьте на растительном масле до готовности. В овощи влейте томат (томатный сок, свежий протертый помидор), добавьте 1 ст. л. томатной пасты и немного кипяченой воды, добавьте специи по вкусу, соль, сахар и тушите подливу до готовности. Взбейте подливу в блендере.
Из капустного листа и фарша сформируйте голубцы.
Обжарьте голубцы на растительном масле с двух сторон до золотистой корочки.
Выложите обжаренные голубцы в форму для запекания, залейте соусом и поставьте в духовку на 150 °С на 2,5 часа, чтоб капуста стала мягкая. Голубцы готовы.
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