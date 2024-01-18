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Главные ошибки при квашении капусты — простые советы

18 января 2024 21:45
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Янина Томенко
Редактор
Простые советы, как правильно квасить капусту
Квашеная капуста. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Иногда случается, что квашеная капуста не получается. Это случается с новичками, которые делают это впервые. Мы расскажем о самых распространенных ошибках. 

Об этом сообщили Новини.LIVE. 

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Самые распространенные ошибки при квашении капусты 

Для начала нужно правильно выбрать капусту. Не все сорта капусты подходят для квашения. Для квашении нужно выбирать среднеспелые сорта, поздние сорта также можно квасить, но в январе. Все дело в том, что позднеспелые должны полежать какое-то время, чтобы накопить необходимые сахара. 

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Квашеная капуста. Фото: Freepik

Когда будете покупать капусту для квашения, нужно обратить внимание на то, чтобы листья были толстые и мясистые. Капуста с тонкими листьями для квашения не подойдет. Также для квашения не подойдет капуста с зелеными листьями сверху. 

Что делать с капустой у которой тонкие листья 

В таком случае, когда вы порубите капусту, сока выделится мало. Тогда необходимо немного долить воды и добавить сахара или меда. 

Как хранить капусту 

Если у вас нет возможности хранить большое количество квашеной капусты в холодном месте, тогда лучше квасить понемногу. 

Как правильно накладывать капусту в банку 

Капусту необходимо укладывать в банку очень плотно. Также нужно обратить внимание на то, чтобы верхняя часть капусты при квашении была полностью покрыта соком. 

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Квашеная капуста и вареники. Фото: Freepik

На капусту при квашении нужно обязательно поставить небольшой гнет, чтобы была гарантия того, что вся капуста находится в соке. 

Выпускать углекислый газ при квашении 

При брожении выделяется углекислый газ. Этот газ должен выходить, поскольку он притормаживает брожении и создает неприятный запах. Чтобы это предотвратить капусту каждый день нужно прокалывать до дна, это можно сделать при помощи деревянного или металлического предмета. 

Сколько нужно соли для квашения капусты 

В идеале соли должно быть 2% от всего сырья. Если у вас, к примеру, получилось капусты три килограмма, тогда вам понадобится 6 граммов соли. Вкус нормальной просоленной капусты должен напоминать слегка пересоленный салат. 

Ранее мы писали про особенности пекинской капусты, о ее пользе и вреде. 

Также мы писали, чем полезны лимоны и безопасно ли есть кожуру. 

Уникальные свойства квашеной капусты зимой – польза и вред. 

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