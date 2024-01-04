Очень вкусный и простой салат из пекинской капусты — видео рецепт

Гениальный салат из пекинской капусты
Такой простой салат из пекинской капусты получается очень вкусный. Он готовится быстро и из простых ингредиентов. Обязательно попытайтесь приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- 350 г пекинской капусты;
- 200 г крабовых палочек;
- 150 г зеленого горошка;
- 1 желтый сладкий перец;
- 1 красная луковица;
- 3 ст. л. йогурта;
- 2 ч. л. французской горчицы;
- соль, перец.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать пекинскую капусту. Лучше использовать только зелёную часть.
Затем нужно нарезать красный лук. По желанию его можно слегка промариновать с сахаром, солью и уксусом.
Затем нужно нарезать сладкий перец соломкой.
Добавляем консервированный горошек и крабовые палочки.
Теперь нужно приготовить соус. Для этого к йогурту добавляем французскую горчицу, соль и перец.
Заправляем салат заправкой и можно подавать на стол.
Раньше мы писали об особенностях пекинской капусты, о ее пользе и вреде.
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