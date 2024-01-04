Очень вкусный и простой салат из пекинской капусты — видео рецепт

Салат из пекинской капусты. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Такой простой салат из пекинской капусты получается очень вкусный. Он готовится быстро и из простых ингредиентов. Обязательно попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

350 г пекинской капусты;

200 г крабовых палочек;

150 г зеленого горошка;

1 желтый сладкий перец;

1 красная луковица;

3 ст. л. йогурта;

2 ч. л. французской горчицы;

соль, перец.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать пекинскую капусту. Лучше использовать только зелёную часть.

Пекинская капуста. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Затем нужно нарезать красный лук. По желанию его можно слегка промариновать с сахаром, солью и уксусом.

Красный лук. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Затем нужно нарезать сладкий перец соломкой.

Сладкий перец. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Добавляем консервированный горошек и крабовые палочки.

Консервированный горошек. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Теперь нужно приготовить соус. Для этого к йогурту добавляем французскую горчицу, соль и перец.

Приготовление заправки. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Заправляем салат заправкой и можно подавать на стол.

Готовый салат. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Раньше мы писали об особенностях пекинской капусты, о ее пользе и вреде.

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