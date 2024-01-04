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Гениальный салат из пекинской капусты

4 января 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень вкусный и простой салат из пекинской капусты — видео рецепт
Салат из пекинской капусты. Фото: YouTube @simplefoodrecipe
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такой простой салат из пекинской капусты получается очень вкусный. Он готовится быстро и из простых ингредиентов. Обязательно попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

  • 350 г пекинской капусты;
  • 200 г крабовых палочек;
  • 150 г зеленого горошка;
  • 1 желтый сладкий перец;
  • 1 красная луковица;
  • 3 ст. л. йогурта;
  • 2 ч. л. французской горчицы;
  • соль, перец.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать пекинскую капусту. Лучше использовать только зелёную часть.

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Пекинская капуста. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Затем нужно нарезать красный лук. По желанию его можно слегка промариновать с сахаром, солью и уксусом.

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Красный лук. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Затем нужно нарезать сладкий перец соломкой.

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Сладкий перец. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Добавляем консервированный горошек и крабовые палочки.

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Консервированный горошек. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Теперь нужно приготовить соус. Для этого к йогурту добавляем французскую горчицу, соль и перец.

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Приготовление заправки. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Заправляем салат заправкой и можно подавать на стол.

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Готовый салат. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Раньше мы писали об особенностях пекинской капусты, о ее пользе и вреде.

Также советуем ознакомиться с рецептом салата "Снежная красавица", от которого невозможно оторваться.

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