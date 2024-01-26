Как приготовить галету с грушей — видео рецепт

Фаворит выпечки – галета с грушей, орехами и дор блю
Такая галета станет одним из любимых видов выпечки, а с грушей это явный фаворит. Берите муку твердых сортов, чтобы сохранила форму и не выделялось много сока во время выпекания.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- мука — 200 г;
- масло сливочное — 100 г;
- сахар — 2 ст.л.;
- ледяная вода — 3 ст.л.;
- щепотка соли.
Для начинки:
- груша — 2 шт;
- голубой сыр — 80 г;
- фундук или другие орехи — 50 г;
- руккола — 80 г;
- пудра для посыпки.
Способ приготовления
Смешать муку, сахар и соль. Добавить нарезанное кусочками масло и воду, хорошо перемешать руками.
Слепить шар, положить в пакет и в холодильник на 20 мин.
Тесто раскатать в большой круг на пергаменте, переложить на противень.
Накрошить половину сыра и толченых орехов. Грушу разрезать пополам, предварительно удалив сердцевину.
Нарезать поперек и выложить на тесто, отступая 3-4 см от края.
Заворачиваем свободные края теста на начинку, делая складочки. Выпекать при 180°С 30-40 мин, через 20 мин добавить остаток сыра.
Готовую галету посыпать остатком толченых орехов и пудрой. Дать немного остыть, добавить вымытую и высушенную рукколу.
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