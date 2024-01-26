Как приготовить галету с грушей — видео рецепт

Галета с грушей. Фото: YouTube @evadaren

Такая галета станет одним из любимых видов выпечки, а с грушей это явный фаворит. Берите муку твердых сортов, чтобы сохранила форму и не выделялось много сока во время выпекания.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

Читайте также:

Вам понадобится:

мука — 200 г;

масло сливочное — 100 г;

сахар — 2 ст.л.;

ледяная вода — 3 ст.л.;

щепотка соли.

Для начинки:

груша — 2 шт;

голубой сыр — 80 г;

фундук или другие орехи — 50 г;

руккола — 80 г;

пудра для посыпки.

Способ приготовления

Смешать муку, сахар и соль. Добавить нарезанное кусочками масло и воду, хорошо перемешать руками.

Добавление муки. Фото: YouTube @evadaren

Слепить шар, положить в пакет и в холодильник на 20 мин.

Приготовление теста. Фото: YouTube @evadaren

Тесто раскатать в большой круг на пергаменте, переложить на противень.

Дольки груши. Фото: YouTube @evadaren

Накрошить половину сыра и толченых орехов. Грушу разрезать пополам, предварительно удалив сердцевину.

Начинка для галеты. Фото: YouTube @evadaren

Нарезать поперек и выложить на тесто, отступая 3-4 см от края.

Приготовление галеты. Фото: YouTube @evadaren

Заворачиваем свободные края теста на начинку, делая складочки. Выпекать при 180°С 30-40 мин, через 20 мин добавить остаток сыра.

Готовая галета. Фото: YouTube @evadaren

Готовую галету посыпать остатком толченых орехов и пудрой. Дать немного остыть, добавить вымытую и высушенную рукколу.

Ранее мы писали про самый простой рецепт легендарного львовского сырника.

Также мы писали про давний медовик по рецепту бабушки.