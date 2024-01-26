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Фаворит выпечки – галета с грушей, орехами и дор блю

26 января 2024 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить галету с грушей — видео рецепт
Галета с грушей. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такая галета станет одним из любимых видов выпечки, а с грушей это явный фаворит. Берите муку твердых сортов, чтобы сохранила форму и не выделялось много сока во время выпекания.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится: 

  • мука — 200 г;
  • масло сливочное — 100 г;
  • сахар — 2 ст.л.;
  • ледяная вода — 3 ст.л.;
  • щепотка соли.

Для начинки:

  • груша — 2 шт;
  • голубой сыр — 80 г;
  • фундук или другие орехи — 50 г;
  • руккола — 80 г;
  • пудра для посыпки. 

Способ приготовления 

Смешать муку, сахар и соль. Добавить нарезанное кусочками масло и воду, хорошо перемешать руками.

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Добавление муки. Фото: YouTube @evadaren

Слепить шар, положить в пакет и в холодильник на 20 мин.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @evadaren

Тесто раскатать в большой круг на пергаменте, переложить на противень. 

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Дольки груши. Фото: YouTube @evadaren

Накрошить половину сыра и толченых орехов. Грушу разрезать пополам, предварительно удалив сердцевину. 

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Начинка для галеты. Фото: YouTube @evadaren

Нарезать поперек и выложить на тесто, отступая 3-4 см от края.

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Приготовление галеты. Фото: YouTube @evadaren

Заворачиваем свободные края теста на начинку, делая складочки. Выпекать при 180°С 30-40 мин, через 20 мин добавить остаток сыра. 

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Готовая галета. Фото: YouTube @evadaren

Готовую галету посыпать остатком толченых орехов и пудрой. Дать немного остыть, добавить вымытую и высушенную рукколу.

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