Простой рецепт фаршированных перцев – видео

Фаршированный перец. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Это рецепт очень вкусных фаршированных перцев с фаршем и рисом. Готовится быстро и вкусно, обязательно попробуйте.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

рис 100 г;

фарш 500 г;

морковь 1 шт;

лук 2 шт. (средние по размеру);

чеснок 2 зубчика;

перец 8-10 шт;

вода 100 г;

томатный сок 400 г (добавить немного сахара, чтобы сбалансировать кислоту томатного сока);

соль по вкусу;

черный молотый перец по вкусу;

лавровый лист 1 шт.

Способ приготовления

Залить рис водой и отварить до полуготовности. На 1 часть риса я добавить 2 части воды и варить 10 минут после закипания.

Приготовление фарша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натереть морковь на терке. Лук мелко нарезать. Измельчить 2 зубчика чеснока.

Фарш и рис. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обжарить лук на растительном масле до прозрачности. Добавить морковь, чеснок. Обжарить все вместе еще 2-3 минуты.

Морковь и лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Удалить сердцевину перца, очищаем от семечек внутри.

Фарш с рисом. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перемешать фарш, овощи и отварной рис. Посолить и поперчить по вкусу. Добавить воду и снова хорошо перемешать.

Перец и фарш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нафаршировать перцы. Уложить перцы в кастрюлю.

Фаршированные перцы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посолить томатный сок по вкусу, также советую добавить немного сахара по вкусу, чтобы сбалансировать кислоту томатного сока.

Фаршированный перец. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залить перцы томатным соком. Положить лавровый лист. Накрыть крышкой и тушить на небольшом огне 40-50 минут до полной мягкости перца.

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