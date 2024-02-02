Простой рецепт фаршированных перцев – видео

Фаршированные перцы — самый простой и вкусный рецепт
Это рецепт очень вкусных фаршированных перцев с фаршем и рисом. Готовится быстро и вкусно, обязательно попробуйте.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- рис 100 г;
- фарш 500 г;
- морковь 1 шт;
- лук 2 шт. (средние по размеру);
- чеснок 2 зубчика;
- перец 8-10 шт;
- вода 100 г;
- томатный сок 400 г (добавить немного сахара, чтобы сбалансировать кислоту томатного сока);
- соль по вкусу;
- черный молотый перец по вкусу;
- лавровый лист 1 шт.
Способ приготовления
Залить рис водой и отварить до полуготовности. На 1 часть риса я добавить 2 части воды и варить 10 минут после закипания.
Натереть морковь на терке. Лук мелко нарезать. Измельчить 2 зубчика чеснока.
Обжарить лук на растительном масле до прозрачности. Добавить морковь, чеснок. Обжарить все вместе еще 2-3 минуты.
Удалить сердцевину перца, очищаем от семечек внутри.
Перемешать фарш, овощи и отварной рис. Посолить и поперчить по вкусу. Добавить воду и снова хорошо перемешать.
Нафаршировать перцы. Уложить перцы в кастрюлю.
Посолить томатный сок по вкусу, также советую добавить немного сахара по вкусу, чтобы сбалансировать кислоту томатного сока.
Залить перцы томатным соком. Положить лавровый лист. Накрыть крышкой и тушить на небольшом огне 40-50 минут до полной мягкости перца.
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