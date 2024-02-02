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Фаршированные перцы — самый простой и вкусный рецепт

2 февраля 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Простой рецепт фаршированных перцев – видео
Фаршированный перец. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это рецепт очень вкусных фаршированных перцев с фаршем и рисом. Готовится быстро и вкусно, обязательно попробуйте. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • рис 100 г;
  • фарш 500 г;
  • морковь 1 шт;
  • лук 2 шт. (средние по размеру);
  • чеснок 2 зубчика;
  • перец 8-10 шт;
  • вода 100 г;
  • томатный сок 400 г (добавить немного сахара, чтобы сбалансировать кислоту томатного сока);
  • соль по вкусу;
  • черный молотый перец по вкусу;
  • лавровый лист 1 шт.

Способ приготовления

Залить рис водой и отварить до полуготовности. На 1 часть риса я добавить 2 части воды и варить 10 минут после закипания.

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Приготовление фарша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натереть морковь на терке. Лук мелко нарезать. Измельчить 2 зубчика чеснока.

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Фарш и рис. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обжарить лук на растительном масле до прозрачности. Добавить морковь, чеснок. Обжарить все вместе еще 2-3 минуты.

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Морковь и лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Удалить сердцевину перца, очищаем от семечек внутри.

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Фарш с рисом. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перемешать фарш, овощи и отварной рис. Посолить и поперчить по вкусу. Добавить воду и снова хорошо перемешать. 

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Перец и фарш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нафаршировать перцы. Уложить перцы в кастрюлю.

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Фаршированные перцы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посолить томатный сок по вкусу, также советую добавить немного сахара по вкусу, чтобы сбалансировать кислоту томатного сока.

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Фаршированный перец. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залить перцы томатным соком. Положить лавровый лист. Накрыть крышкой и тушить на небольшом огне 40-50 минут до полной мягкости перца.

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