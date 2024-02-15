Как вкусно засолить рыбу, она получается похожей на сало — видео рецепт

Малосольная скумбрия. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Рыба по этому рецепту получается очень вкусной, нежной, слабосоленой и пряной. Кроме того, это очень удобный способ, так как можно хранить скумбрию в морозилке и доставать по мере необходимости. Чеснок в умеренном количестве придает оригинальный вкус скумбрии, при этом после заморозки он теряет свою остроту.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

скумбрия свежемороженая 2 шт. (общий вес 4 филе 560 г);

соль 1 ч.л. (скумбрия получается малосольная, если любите более сильный просол, увеличьте количество соли);

сахар 0,5 ч.л;

лавровый лист 2-4 шт;

черный перец 0,5 ч.л;

кориандр 0,5 ч.л;

чеснок 4 зубчика.

Способ приготовления

Скумбрию помыть, удалить голову, хвост, внутренности, хребет, ребра и плавники. У нас должно получится 4 филе скумбрии (от 2 рыб)

Рыба скумбрия. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать соль, сахар, очень сильно измельченные лавровые листики, черный молотый перец, кориандр.

Соль и специи. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посыпать филе скумбрии солью. Потом посыпать сверху измельченным чесноком.

Филе рыбы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Филе скумбрии уложить друг на дружку.

Филе рыбы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Запаковать в пищевую пленку. Оставить солиться и мариноваться при комнатной температуре 3-5 часов или же в холодильнике на 10-12 часов. После посола положить скумбрию в морозильную камеру минимум на 2 часа, чтобы она подмерзла.

Готовая скумбрия. Филе рыбы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Замороженную скумбрию нарезать тонкими ломтиками, в замороженном виде скумбрию можно нарезать очень тонко. Дать ей оттаять в течение 15-20 минут и можно подавать к столу.

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