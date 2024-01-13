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Очень вкусный торт "птичье молоко" с кремом на манке

13 января 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Самый простой приготовления птичьего молока — видео
Торт "птичье молоко". Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

В этом торте все прекрасно и очень сбалансировано по вкусу. Коржи получаются мягкими и сочными, их не нужно дополнительно чем-то пропитывать. А крем на манной крупе выше всяких похвал, очень нежный и вкусный. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится для коржей: 

  • сливочное масло 150 г (можно заменить маргарином);
  • яйцо 4 шт;
  • мука пшеничная просеянная 160 г;
  • сахар 180 г;
  • какао 3 ч.л. с горкой;
  • разрыхлитель 10 г;
  • соль. 

Для крема: 

  • молоко 500 мл;
  • манная крупа 3 ст.л;
  • масло сливочное 300 г (можно уменьшить до 200 г);
  • сахар 150 г;
  • ванильный сахар 20 г;
  • сок 1 маленького лимона.

Для глазури:

  • сметана 3 ст.л;
  • сахар 3 ст.л;
  • какао 3 ч.л. с горкой;
  • сливочное масло 20 г. 

Способ приготовления

Взбить сливочное масло комнатной температуры с сахаром, щепоткой соли. По одному добавить все яйца, взбивать 5 минут. 

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Просеять муку с разрыхлителем. Тесто разделить или пополам, или на 2/3 и 1/3. Таким образом у вас получится или 4, или 3 коржа. 

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В половину теста или во 2/3 теста добавить какао, остальное тесто оставить светлым. Размешать до однородности.

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Добавление какао. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Формы выстелить пергаментом и смазать сливочным маслом, выпекать коржи при 180° С 20-25 минут до полной готовности. Дать коржам полностью остыть.

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Молоко и манка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нагреть молоко, добавить щепотку соли. В горячее молоко ввести тонкой струйкой манную крупу, варить до загустения. Готовую манную кашу охладить. 

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Масло и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выдавить сок из лимона. Взбить мягкое сливочное масло с сахаром и ванильным сахаром. Частями добавить уже полностью охлажденную манную кашу, постоянно взбивая. В конце добавить лимонный сок по вкусу. 

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Приготовление глазури. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для глазури смешать все ингредиенты и проварить до потемнения. Дать ей немного остыть. 

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Шоколадный корж. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Если Вы делаете торт из 4 коржей, то разрежьте шоколадный и светлый корж пополам, а крем разделите на 3 части. Если торт из 3 коржей, то разрежьте большой шоколадный корж пополам, а крем разделите на 2 части. 

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Корж и крем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее собираем торт. Если из 4 коржей, то первым идет светлый корж, крем, шоколадный корж, крем, светлый корж, крем, шоколадный крем и глазурь. 

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Белый корж. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Если торт будет из 3 коржей: шоколадный корж, крем, светлый корж, крем, шоколадный корж и глазурь. Готовому торту дайте 2-3 часа постоять в холодильнике. 

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Шоколадная глазурь. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перед подачей достаньте заранее из холодильника, чтобы сливочное масло в креме немного подтаяло, тогда крем станет нежнейшим суфле. 

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Кусочек торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про рецепт простой выпечки к чаю за 10 минут

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птичье молоко

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