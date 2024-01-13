Самый простой приготовления птичьего молока — видео

Торт "птичье молоко". Фото: YouTube @AlinaFooDee

В этом торте все прекрасно и очень сбалансировано по вкусу. Коржи получаются мягкими и сочными, их не нужно дополнительно чем-то пропитывать. А крем на манной крупе выше всяких похвал, очень нежный и вкусный.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится для коржей:

сливочное масло 150 г (можно заменить маргарином);

яйцо 4 шт;

мука пшеничная просеянная 160 г;

сахар 180 г;

какао 3 ч.л. с горкой;

разрыхлитель 10 г;

соль.

Для крема:

молоко 500 мл;

манная крупа 3 ст.л;

масло сливочное 300 г (можно уменьшить до 200 г);

сахар 150 г;

ванильный сахар 20 г;

сок 1 маленького лимона.

Для глазури:

сметана 3 ст.л;

сахар 3 ст.л;

какао 3 ч.л. с горкой;

сливочное масло 20 г.

Способ приготовления

Взбить сливочное масло комнатной температуры с сахаром, щепоткой соли. По одному добавить все яйца, взбивать 5 минут.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Просеять муку с разрыхлителем. Тесто разделить или пополам, или на 2/3 и 1/3. Таким образом у вас получится или 4, или 3 коржа.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В половину теста или во 2/3 теста добавить какао, остальное тесто оставить светлым. Размешать до однородности.

Добавление какао. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Формы выстелить пергаментом и смазать сливочным маслом, выпекать коржи при 180° С 20-25 минут до полной готовности. Дать коржам полностью остыть.

Молоко и манка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нагреть молоко, добавить щепотку соли. В горячее молоко ввести тонкой струйкой манную крупу, варить до загустения. Готовую манную кашу охладить.

Масло и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выдавить сок из лимона. Взбить мягкое сливочное масло с сахаром и ванильным сахаром. Частями добавить уже полностью охлажденную манную кашу, постоянно взбивая. В конце добавить лимонный сок по вкусу.

Приготовление глазури. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для глазури смешать все ингредиенты и проварить до потемнения. Дать ей немного остыть.

Шоколадный корж. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Если Вы делаете торт из 4 коржей, то разрежьте шоколадный и светлый корж пополам, а крем разделите на 3 части. Если торт из 3 коржей, то разрежьте большой шоколадный корж пополам, а крем разделите на 2 части.

Корж и крем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее собираем торт. Если из 4 коржей, то первым идет светлый корж, крем, шоколадный корж, крем, светлый корж, крем, шоколадный крем и глазурь.

Белый корж. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Если торт будет из 3 коржей: шоколадный корж, крем, светлый корж, крем, шоколадный корж и глазурь. Готовому торту дайте 2-3 часа постоять в холодильнике.

Шоколадная глазурь. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перед подачей достаньте заранее из холодильника, чтобы сливочное масло в креме немного подтаяло, тогда крем станет нежнейшим суфле.

Кусочек торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про рецепт простой выпечки к чаю за 10 минут.

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