Самый простой приготовления птичьего молока — видео

Очень вкусный торт "птичье молоко" с кремом на манке
В этом торте все прекрасно и очень сбалансировано по вкусу. Коржи получаются мягкими и сочными, их не нужно дополнительно чем-то пропитывать. А крем на манной крупе выше всяких похвал, очень нежный и вкусный.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится для коржей:
- сливочное масло 150 г (можно заменить маргарином);
- яйцо 4 шт;
- мука пшеничная просеянная 160 г;
- сахар 180 г;
- какао 3 ч.л. с горкой;
- разрыхлитель 10 г;
- соль.
Для крема:
- молоко 500 мл;
- манная крупа 3 ст.л;
- масло сливочное 300 г (можно уменьшить до 200 г);
- сахар 150 г;
- ванильный сахар 20 г;
- сок 1 маленького лимона.
Для глазури:
- сметана 3 ст.л;
- сахар 3 ст.л;
- какао 3 ч.л. с горкой;
- сливочное масло 20 г.
Способ приготовления
Взбить сливочное масло комнатной температуры с сахаром, щепоткой соли. По одному добавить все яйца, взбивать 5 минут.
Просеять муку с разрыхлителем. Тесто разделить или пополам, или на 2/3 и 1/3. Таким образом у вас получится или 4, или 3 коржа.
В половину теста или во 2/3 теста добавить какао, остальное тесто оставить светлым. Размешать до однородности.
Формы выстелить пергаментом и смазать сливочным маслом, выпекать коржи при 180° С 20-25 минут до полной готовности. Дать коржам полностью остыть.
Нагреть молоко, добавить щепотку соли. В горячее молоко ввести тонкой струйкой манную крупу, варить до загустения. Готовую манную кашу охладить.
Выдавить сок из лимона. Взбить мягкое сливочное масло с сахаром и ванильным сахаром. Частями добавить уже полностью охлажденную манную кашу, постоянно взбивая. В конце добавить лимонный сок по вкусу.
Для глазури смешать все ингредиенты и проварить до потемнения. Дать ей немного остыть.
Если Вы делаете торт из 4 коржей, то разрежьте шоколадный и светлый корж пополам, а крем разделите на 3 части. Если торт из 3 коржей, то разрежьте большой шоколадный корж пополам, а крем разделите на 2 части.
Далее собираем торт. Если из 4 коржей, то первым идет светлый корж, крем, шоколадный корж, крем, светлый корж, крем, шоколадный крем и глазурь.
Если торт будет из 3 коржей: шоколадный корж, крем, светлый корж, крем, шоколадный корж и глазурь. Готовому торту дайте 2-3 часа постоять в холодильнике.
Перед подачей достаньте заранее из холодильника, чтобы сливочное масло в креме немного подтаяло, тогда крем станет нежнейшим суфле.
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