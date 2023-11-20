Салат из свеклы, со стола сметают мгновенно — видео рецепт

Очень вкусный и простой салат из свеклы, от которого не оторваться
Очень вкусный салат из свеклы, который подойдет даже к праздничному столу. Его очень быстро съедают, поскольку удержаться невозможно, а готовится он с минимальным количеством ингредиентов. Убедитесь в этом сами.
Рецепт опубликовали на YouTube канале СвитАлла.
Вам понадобится:
- свекла (средняя) — 4 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- лук — 2 шт. (100 г);
- огурцы бочковые или маринованные — 3-4 шт.;
- зелень.
Для заправки:
- масло рафинированное — 100 г;
- молоко — 50 г;
- соль;
- перец;
- сок лимона — 1 ст.л.;
- горчица — 1 ч.л.
Способ приготовления
Сначала нужно отварить свеклу. Ее также можно запечь в духовке, тогда она будет полезнее.
Также нам понадобятся отварные яйца и соленые огурцы. Если у вас есть, то можно взять бочковые.
Свеклу нужно натереть на крупной терке.
Затем нужно нарезать лук на полукольца и обжарить на небольшом количестве растительного масла.
Далее нарезать огурцы большими кубиками, добавляем их к свекле.
Когда лук остыл, добавляем его к свекле с огурцами. Осталось только нарезать куриные яйца и добавить ко всем ингредиентам.
Салат заправляем сметаной или греческим йогуртом. Также можно сделать соус. Для этого к 50 мл молока добавляем 100 мл растительного масла, соль и взбиваем блендером на высокой скорости. Таким образом получается соус, очень похожий на домашний майонез.
Затем добавляем черный перец, горчицу, лимонный сок и еще немного взбиваем.
Заправляем салат соусом и в конце добавляем свежую зелень.
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