Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Очень вкусный и простой салат из свеклы, от которого не оторваться arrow

Очень вкусный и простой салат из свеклы, от которого не оторваться

20 ноября 2023 21:45
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор
Салат из свеклы, со стола сметают мгновенно — видео рецепт
Свекла на столе. Фото: YouTube @SvitAlla
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Очень вкусный салат из свеклы, который подойдет даже к праздничному столу. Его очень быстро съедают, поскольку удержаться невозможно, а готовится он с минимальным количеством ингредиентов. Убедитесь в этом сами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале СвитАлла.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • свекла (средняя) — 4 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • лук — 2 шт. (100 г);
  • огурцы бочковые или маринованные — 3-4 шт.;
  • зелень.

Для заправки:

  • масло рафинированное — 100 г;
  • молоко — 50 г;
  • соль;
  • перец;
  • сок лимона — 1 ст.л.;
  • горчица — 1 ч.л.

Способ приготовления

Сначала нужно отварить свеклу. Ее также можно запечь в духовке, тогда она будет полезнее.

null
Свекла, огурцы и яйца. Фото: YouTube @SvitAlla

Также нам понадобятся отварные яйца и соленые огурцы. Если у вас есть, то можно взять бочковые.

null
Натертая свекла. Фото: YouTube @SvitAlla

Свеклу нужно натереть на крупной терке.

null
Нарезанный лук. Фото: YouTube @SvitAlla

Затем нужно нарезать лук на полукольца и обжарить на небольшом количестве растительного масла.

null
Свекла и огурец. Фото: YouTube @SvitAlla

Далее нарезать огурцы большими кубиками, добавляем их к свекле.

null
Нарезанные яйца. Фото: YouTube @SvitAlla

Когда лук остыл, добавляем его к свекле с огурцами. Осталось только нарезать куриные яйца и добавить ко всем ингредиентам.

null
Приготовление домашнего майонеза. Фото: YouTube @SvitAlla

Салат заправляем сметаной или греческим йогуртом. Также можно сделать соус. Для этого к 50 мл молока добавляем 100 мл растительного масла, соль и взбиваем блендером на высокой скорости. Таким образом получается соус, очень похожий на домашний майонез.

null
Добавление майонеза. Фото: YouTube @SvitAlla

Затем добавляем черный перец, горчицу, лимонный сок и еще немного взбиваем.

null
Добавление зелени. Фото: YouTube @SvitAlla

Заправляем салат соусом и в конце добавляем свежую зелень.

Раньше мы писали о рецепте вкусной и бюджетной закуски из сельди.

Есть еще бюджетный рецепт полезного и вкусного салата из свеклы.

Также рекомендуем ознакомиться с рецептом крабового салата "Новинка" — сохраните его к праздникам.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

Актуальное по теме