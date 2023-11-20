Салат из свеклы, со стола сметают мгновенно — видео рецепт

Свекла на столе. Фото: YouTube @SvitAlla

Очень вкусный салат из свеклы, который подойдет даже к праздничному столу. Его очень быстро съедают, поскольку удержаться невозможно, а готовится он с минимальным количеством ингредиентов. Убедитесь в этом сами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале СвитАлла.

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Вам понадобится:

свекла (средняя) — 4 шт.;

яйца — 3 шт.;

лук — 2 шт. (100 г);

огурцы бочковые или маринованные — 3-4 шт.;

зелень.

Для заправки:

масло рафинированное — 100 г;

молоко — 50 г;

соль;

перец;

сок лимона — 1 ст.л.;

горчица — 1 ч.л.

Способ приготовления

Сначала нужно отварить свеклу. Ее также можно запечь в духовке, тогда она будет полезнее.

Свекла, огурцы и яйца. Фото: YouTube @SvitAlla

Также нам понадобятся отварные яйца и соленые огурцы. Если у вас есть, то можно взять бочковые.

Натертая свекла. Фото: YouTube @SvitAlla

Свеклу нужно натереть на крупной терке.

Нарезанный лук. Фото: YouTube @SvitAlla

Затем нужно нарезать лук на полукольца и обжарить на небольшом количестве растительного масла.

Свекла и огурец. Фото: YouTube @SvitAlla

Далее нарезать огурцы большими кубиками, добавляем их к свекле.

Нарезанные яйца. Фото: YouTube @SvitAlla

Когда лук остыл, добавляем его к свекле с огурцами. Осталось только нарезать куриные яйца и добавить ко всем ингредиентам.

Приготовление домашнего майонеза. Фото: YouTube @SvitAlla

Салат заправляем сметаной или греческим йогуртом. Также можно сделать соус. Для этого к 50 мл молока добавляем 100 мл растительного масла, соль и взбиваем блендером на высокой скорости. Таким образом получается соус, очень похожий на домашний майонез.

Добавление майонеза. Фото: YouTube @SvitAlla

Затем добавляем черный перец, горчицу, лимонный сок и еще немного взбиваем.

Добавление зелени. Фото: YouTube @SvitAlla

Заправляем салат соусом и в конце добавляем свежую зелень.

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