Бюджетный слоеный салат с печенью трески — видео рецепт

Очень вкусный салат с печенью трески на Новый год 2024
Очень вкусный недорогой салат на праздничный стол. Вы можете приготовить такой салат на новогодний стол. Простые и доступные продукты, которые идеально между собой сочетаются.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- вареный картофель 2 шт.;
- вареная морковь 2 шт.;
- печень трески 1 баночка;
- зеленый лук 2-3 шт.;
- маринованные огурцы 120 г;
- майонез;
- яйца 3 шт.
Способ приготовления
Первым слоем необходимо натереть картофель на крупной терке.
Вторым слоем необходимо размять печень трески вилкой.
Третьим слоем необходимо мелко нарезать зеленый лук.
Четвертым слоем мелко нарезать маринованные огурцы. Смазать майонезом.
Пятым слоем натереть на крупной терке морковь. Смазать майонезом.
Шестым слоем натереть яичные белки на мелкой терке. Смазать майонезом.
Седьмым слоем необходимо выложить желтки.
Накрыть салат пищевой пленкой и дать настояться в холодильнике 30-60 минут.
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