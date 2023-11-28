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Очень вкусный салат с печенью трески на Новый год 2024

28 ноября 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Бюджетный слоеный салат с печенью трески — видео рецепт
Салат с печенью трески. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусный недорогой салат на праздничный стол. Вы можете приготовить такой салат на новогодний стол. Простые и доступные продукты, которые идеально между собой сочетаются.  

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • вареный картофель 2 шт.;
  • вареная морковь 2 шт.;
  • печень трески 1 баночка;
  • зеленый лук 2-3 шт.;
  • маринованные огурцы 120 г;
  • майонез;
  • яйца 3 шт.

Способ приготовления 

Первым слоем необходимо натереть картофель на крупной терке.

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Тертый картофель и печень трески. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вторым слоем необходимо размять печень трески вилкой.

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Зеленый лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Третьим слоем необходимо мелко нарезать зеленый лук.

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Маринованные огурцы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Четвертым слоем мелко нарезать маринованные огурцы. Смазать майонезом.

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Морковь и огурцы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Пятым слоем натереть на крупной терке морковь. Смазать майонезом.

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Натертые яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Шестым слоем натереть яичные белки на мелкой терке. Смазать майонезом.

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Натертые яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Седьмым слоем необходимо выложить желтки.

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Готовый салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрыть салат пищевой пленкой и дать настояться в холодильнике 30-60 минут.

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