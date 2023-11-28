Бюджетный слоеный салат с печенью трески — видео рецепт

Салат с печенью трески. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень вкусный недорогой салат на праздничный стол. Вы можете приготовить такой салат на новогодний стол. Простые и доступные продукты, которые идеально между собой сочетаются.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

вареный картофель 2 шт.;

вареная морковь 2 шт.;

печень трески 1 баночка;

зеленый лук 2-3 шт.;

маринованные огурцы 120 г;

майонез;

яйца 3 шт.

Способ приготовления

Первым слоем необходимо натереть картофель на крупной терке.

Тертый картофель и печень трески. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вторым слоем необходимо размять печень трески вилкой.

Зеленый лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Третьим слоем необходимо мелко нарезать зеленый лук.

Маринованные огурцы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Четвертым слоем мелко нарезать маринованные огурцы. Смазать майонезом.

Морковь и огурцы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Пятым слоем натереть на крупной терке морковь. Смазать майонезом.

Натертые яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Шестым слоем натереть яичные белки на мелкой терке. Смазать майонезом.

Натертые яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Седьмым слоем необходимо выложить желтки.

Готовый салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрыть салат пищевой пленкой и дать настояться в холодильнике 30-60 минут.

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