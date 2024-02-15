Как приготовить пирог с миндалем — простой рецепт с фото

Пирог с миндалем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень вкусный и простой пирог из слоеного теста с миндальной начинкой. Он готовится за 10 минут . Если вы не хотите делать тесто, то этот рецепт вам точно понравится.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

миндаль 120 г;

сахарная пудра 75 г;

яйцо 1 шт;

слоеное бездрожжевое тесто 500 г;

яичный желток 1 шт;

молоко 1 ч.л;

миндальные хлопья.

Способ приготовления

Залить миндаль кипящей водой на 2-3 минуты. Слить горячую воду, промыть холодной водой. Очистить миндаль от кожицы.

Миндаль в воде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Измельчить миндаль. Добавить яйцо и сахарную пудру.

Миндаль в блендере. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раскатать тесто и вырезать 2 круга.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить один круг теста на пергамент, распределить начинку.

Тесто для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрыть вторым кругом теста.

Начинка для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сделать надрезы, как показано на фото.

Приготовление пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать яичный желток с молоком и смазать пирог. Посыпать миндальными хлопьями

Готовый пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 20-25 минут при температуре 200-220 °C. Время выпечки зависит от особенностей духовки.

Кусочек пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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