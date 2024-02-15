Как приготовить пирог с миндалем — простой рецепт с фото

Очень вкусный и быстрый пирог из слоеного теста с миндалем
Очень вкусный и простой пирог из слоеного теста с миндальной начинкой. Он готовится за 10 минут . Если вы не хотите делать тесто, то этот рецепт вам точно понравится.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- миндаль 120 г;
- сахарная пудра 75 г;
- яйцо 1 шт;
- слоеное бездрожжевое тесто 500 г;
- яичный желток 1 шт;
- молоко 1 ч.л;
- миндальные хлопья.
Способ приготовления
Залить миндаль кипящей водой на 2-3 минуты. Слить горячую воду, промыть холодной водой. Очистить миндаль от кожицы.
Измельчить миндаль. Добавить яйцо и сахарную пудру.
Раскатать тесто и вырезать 2 круга.
Выложить один круг теста на пергамент, распределить начинку.
Накрыть вторым кругом теста.
Сделать надрезы, как показано на фото.
Смешать яичный желток с молоком и смазать пирог. Посыпать миндальными хлопьями
Выпекать 20-25 минут при температуре 200-220 °C. Время выпечки зависит от особенностей духовки.
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