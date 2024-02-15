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Очень вкусный и быстрый пирог из слоеного теста с миндалем

15 февраля 2024 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить пирог с миндалем — простой рецепт с фото
Пирог с миндалем. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусный и простой пирог из слоеного теста с миндальной начинкой. Он готовится за 10 минут . Если вы не хотите делать тесто, то этот рецепт вам точно понравится.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • миндаль 120 г;
  • сахарная пудра 75 г;
  • яйцо 1 шт;
  • слоеное бездрожжевое тесто 500 г;
  • яичный желток 1 шт;
  • молоко 1 ч.л;
  • миндальные хлопья. 

Способ приготовления 

Залить миндаль кипящей водой на 2-3 минуты. Слить горячую воду, промыть холодной водой. Очистить миндаль от кожицы.

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Миндаль в воде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Измельчить миндаль. Добавить яйцо и сахарную пудру.

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Миндаль в блендере. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раскатать тесто и вырезать 2 круга.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить один круг теста на пергамент, распределить начинку.

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Тесто для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрыть вторым кругом теста.

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Начинка для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сделать надрезы, как показано на фото. 

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Приготовление пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать яичный желток с молоком и смазать пирог. Посыпать миндальными хлопьями

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Готовый пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 20-25 минут при температуре 200-220 °C. Время выпечки зависит от особенностей духовки.

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Кусочек пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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