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Очень простой и быстрый рецепт индейки ко Дню благодарения

21 ноября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Запеченная индейка в духовке — видео рецепт
Филе индейки. Фото: YouTube @foodtothemaxi1662
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Быстрый и простой рецепт филе индейки в медовом соусе. Индейка запеченная в духовке, получается мягкая, нежная и сочная. Для приготовления такого мяса требуется всего несколько простых составляющих.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Maxi Food.

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Вам понадобится:

  • 1 кг филе индейки (1 крупная);
  • 2 столовых ложки темного соевого соуса;
  • 2 столовые ложки меда;
  • 1 столовая ложка винного уксуса;
  • 2 столовые ложки сливового варенья (можно заменить персиковым, абрикосовым или не использовать).

Способ приготовления

Сначала нужно взять филе индейки, добавить соль и залить холодной водой.

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Филе индейки. Фото: YouTube @foodtothemaxi1662

Дать постоять мясу в течение 15-20 минут.

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Филе индейки в воде. Фото: YouTube @foodtothemaxi1662

Теперь нужно сделать соус, для этого берём соевый соус, сливовый джем, мед, растительное масло и ставим на огонь.

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Приготовление соуса. Фото: YouTube @foodtothemaxi1662

Довести до кипения, снять с огня и дать остыть.

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Филе индейки в маринаде. Фото: YouTube @foodtothemaxi1662

Теперь берём пакет для маринования, кладем туда мясо и выливаем соус.

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Филе индейки в форме для выпечки. Фото: YouTube @foodtothemaxi1662

Мясо нужно оставить в холодильнике на ночь.

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Филе индейки в форме для выпечки. Фото: YouTube @foodtothemaxi1662

Затем вынимаем мясо, выкладываем на форму для выпечки, добавляем горячую воду и выпекаем при 180 градусах в течение 70 минут.

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Запеченное филе индейки. Фото: YouTube @foodtothemaxi1662

Достать мясо из духовки и накрыть фольгой на 15 минут. Затем можно подавать на стол.

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