Запеченная индейка в духовке — видео рецепт

Очень простой и быстрый рецепт индейки ко Дню благодарения
Быстрый и простой рецепт филе индейки в медовом соусе. Индейка запеченная в духовке, получается мягкая, нежная и сочная. Для приготовления такого мяса требуется всего несколько простых составляющих.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Maxi Food.
Вам понадобится:
- 1 кг филе индейки (1 крупная);
- 2 столовых ложки темного соевого соуса;
- 2 столовые ложки меда;
- 1 столовая ложка винного уксуса;
- 2 столовые ложки сливового варенья (можно заменить персиковым, абрикосовым или не использовать).
Способ приготовления
Сначала нужно взять филе индейки, добавить соль и залить холодной водой.
Дать постоять мясу в течение 15-20 минут.
Теперь нужно сделать соус, для этого берём соевый соус, сливовый джем, мед, растительное масло и ставим на огонь.
Довести до кипения, снять с огня и дать остыть.
Теперь берём пакет для маринования, кладем туда мясо и выливаем соус.
Мясо нужно оставить в холодильнике на ночь.
Затем вынимаем мясо, выкладываем на форму для выпечки, добавляем горячую воду и выпекаем при 180 градусах в течение 70 минут.
Достать мясо из духовки и накрыть фольгой на 15 минут. Затем можно подавать на стол.
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