Очень простой рецепт бискотти — видео рецепт

Очень простой рецепт итальянского печенья "бискотти"
Сохраняйте этот простой рецепт итальянского печенья бискотти. Оно долго хранится и отлично сочетается с чаем или кофе.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- грецкий орех 30 г;
- фундук 30 г;
- миндаль 30 г;
- 2 яйца;
- соль 1/2 ч. л;
- сахар 1/2 стакана;
- молоко 3 ст;
- сливочное масло (комнатной температуры) 4 столовые ложки (60г);
- ром 3 ст;
- мука 250 г;
- разрыхлитель 1 ч. л;
- цедра 1 апельсина;
- сушеная вишня 30 г.
Способ приготовления
Сначала нужно подготовить орехи и подсушить их в духовке в течение 2-3 минут.
Разбиваем два яйца, добавляем соль, сахар и взбиваем миксером. Добавляем теплое молоко, растопленное сливочное масло и ром. Всё перемешать. Затем добавить муку, цедру одного апельсина и разрыхлитель, все тщательно перемешать.
Добавить орехи, ягоды вишни и тщательно перемешать.
Вымешать тесто и сделать форму колбасы.
Выпекать при 180°C 30-40 минут.
Разрезать на порционные кусочки и выложить на пергамент.
Выпекать при температуре 160°C в течение 10-15 минут.
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