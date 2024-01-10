Очень простой рецепт бискотти — видео рецепт

Печенье "бискотти". Фото: Freepik

Сохраняйте этот простой рецепт итальянского печенья бискотти. Оно долго хранится и отлично сочетается с чаем или кофе.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

грецкий орех 30 г;

фундук 30 г;

миндаль 30 г;

2 яйца;

соль 1/2 ч. л;

сахар 1/2 стакана;

молоко 3 ст;

сливочное масло (комнатной температуры) 4 столовые ложки (60г);

ром 3 ст;

мука 250 г;

разрыхлитель 1 ч. л;

цедра 1 апельсина;

сушеная вишня 30 г.

Способ приготовления

Сначала нужно подготовить орехи и подсушить их в духовке в течение 2-3 минут.

Смесь орехов. Фото: YouTube @prostirecepti

Разбиваем два яйца, добавляем соль, сахар и взбиваем миксером. Добавляем теплое молоко, растопленное сливочное масло и ром. Всё перемешать. Затем добавить муку, цедру одного апельсина и разрыхлитель, все тщательно перемешать.

Приготовление теста. Фото: YouTube @prostirecepti

Добавить орехи, ягоды вишни и тщательно перемешать.

Приготовление теста. Фото: YouTube @prostirecepti

Вымешать тесто и сделать форму колбасы.

Приготовление печенья. Фото: YouTube @prostirecepti

Выпекать при 180°C 30-40 минут.

Приготовление печенья. Фото: YouTube @prostirecepti

Разрезать на порционные кусочки и выложить на пергамент.

Приготовление печенья. Фото: YouTube @prostirecepti

Выпекать при температуре 160°C в течение 10-15 минут.

Готовое печенье. Фото: YouTube @prostirecepti

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