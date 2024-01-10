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Очень простой рецепт итальянского печенья "бискотти"

10 января 2024 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень простой рецепт бискотти — видео рецепт
Печенье "бискотти". Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Сохраняйте этот простой рецепт итальянского печенья бискотти. Оно долго хранится и отлично сочетается с чаем или кофе.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

  • грецкий орех 30 г;
  • фундук 30 г;
  • миндаль 30 г;
  • 2 яйца;
  • соль 1/2 ч. л;
  • сахар 1/2 стакана;
  • молоко 3 ст;
  • сливочное масло (комнатной температуры) 4 столовые ложки (60г);
  • ром 3 ст;
  • мука 250 г;
  • разрыхлитель 1 ч. л;
  • цедра 1 апельсина;
  • сушеная вишня 30 г.

Способ приготовления

Сначала нужно подготовить орехи и подсушить их в духовке в течение 2-3 минут.

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Смесь орехов. Фото: YouTube @prostirecepti

Разбиваем два яйца, добавляем соль, сахар и взбиваем миксером. Добавляем теплое молоко, растопленное сливочное масло и ром. Всё перемешать. Затем добавить муку, цедру одного апельсина и разрыхлитель, все тщательно перемешать.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @prostirecepti

Добавить орехи, ягоды вишни и тщательно перемешать.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @prostirecepti

Вымешать тесто и сделать форму колбасы.

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Приготовление печенья. Фото: YouTube @prostirecepti

Выпекать при 180°C 30-40 минут.

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Приготовление печенья. Фото: YouTube @prostirecepti

Разрезать на порционные кусочки и выложить на пергамент.

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Приготовление печенья. Фото: YouTube @prostirecepti

Выпекать при температуре 160°C в течение 10-15 минут.

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Готовое печенье. Фото: YouTube @prostirecepti

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