Настоящий суперрфуд — куриная печень

Узнайте, чем полезна куриная печень
Как правило субпродукты считаются не равноценной заменой мясу. Но тем не менее, такой субпродукт, как печень, содержит набор ценнейших компонентов.
Об этом сообщили Новини.LIVE.
Чем полезна куриная печень
В отличие от других субпродуктов, именно куриная печень отличается богатейшим составом. Она состоит из белка, жира и углеводов. В химический состав куриной печени входит большое количество фолиевой кислоты, которая необходима для регенерации тканей.
Фолиевая кислота совершенно необходимо при беременности для развития плода. Состав куриной печени также богат витаминами. Регулярное употребление печени благоприятно воздействует на зрение и состояние кожи и волос.
Польза куриной печени также в том, что в ней содержатся витамины группы B и аскорбиновая кислота. Химический состав куриной печени также отличается большим разнообразием минеральных элементов.
В печени много железа и меди
В куриной печени содержится железо и медь, которые легко усваиваются человеческим организмом. Это очень полезно для крови и повышения уровня гемоглобина.
В куриной печени содержатся:
- кальций;
- магний;
- натрий;
- фосфор;
- кобальт;
- молибден;
- марганец;
- хром;
- цинк.
Употребление куриной печени поддерживает иммунитет и баланс витаминов. Помогает при переутомлении и упадке сил.
Куриную печень рекомендуют употреблять для быстрого восстановления организма после перенесенных заболеваний и при синдроме хронической усталости. Также она станет отличным помощником при эндокринных нарушениях и сахарном диабете.
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