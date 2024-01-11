Настоящий суперрфуд — куриная печень

Куриная печень. Фото: Freepik

Как правило субпродукты считаются не равноценной заменой мясу. Но тем не менее, такой субпродукт, как печень, содержит набор ценнейших компонентов.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

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Чем полезна куриная печень

В отличие от других субпродуктов, именно куриная печень отличается богатейшим составом. Она состоит из белка, жира и углеводов. В химический состав куриной печени входит большое количество фолиевой кислоты, которая необходима для регенерации тканей.

Куриная печень. Фото: Freepik

Фолиевая кислота совершенно необходимо при беременности для развития плода. Состав куриной печени также богат витаминами. Регулярное употребление печени благоприятно воздействует на зрение и состояние кожи и волос.

Польза куриной печени также в том, что в ней содержатся витамины группы B и аскорбиновая кислота. Химический состав куриной печени также отличается большим разнообразием минеральных элементов.

В печени много железа и меди

В куриной печени содержится железо и медь, которые легко усваиваются человеческим организмом. Это очень полезно для крови и повышения уровня гемоглобина.

В куриной печени содержатся:

кальций;

магний;

натрий;

фосфор;

кобальт;

молибден;

марганец;

хром;

цинк.

Употребление куриной печени поддерживает иммунитет и баланс витаминов. Помогает при переутомлении и упадке сил.

Куриная печень. Фото: Freepik

Куриную печень рекомендуют употреблять для быстрого восстановления организма после перенесенных заболеваний и при синдроме хронической усталости. Также она станет отличным помощником при эндокринных нарушениях и сахарном диабете.

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