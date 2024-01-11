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Узнайте, чем полезна куриная печень

11 января 2024 21:45
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Янина Томенко
Редактор
Настоящий суперрфуд — куриная печень
Куриная печень. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Как правило субпродукты считаются не равноценной заменой мясу. Но тем не менее, такой субпродукт, как печень, содержит набор ценнейших компонентов

Об этом сообщили Новини.LIVE. 

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Чем полезна куриная печень 

В отличие от других субпродуктов, именно куриная печень отличается богатейшим составом. Она состоит из белка, жира и углеводов. В химический состав куриной печени входит большое количество фолиевой кислоты, которая необходима для регенерации тканей. 

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Куриная печень. Фото: Freepik

Фолиевая кислота совершенно необходимо при беременности для развития плода. Состав куриной печени также богат витаминами. Регулярное употребление печени благоприятно воздействует на зрение и состояние кожи и волос. 

Польза куриной печени также в том, что в ней содержатся витамины группы B и аскорбиновая кислота. Химический состав куриной печени также отличается большим разнообразием минеральных элементов. 

В печени много железа и меди 

В куриной печени содержится железо и медь, которые легко усваиваются человеческим организмом. Это очень полезно для крови и повышения уровня гемоглобина. 

В куриной печени содержатся: 

  • кальций; 
  • магний; 
  • натрий; 
  • фосфор; 
  • кобальт; 
  • молибден; 
  • марганец; 
  • хром; 
  • цинк. 

Употребление куриной печени поддерживает иммунитет и баланс витаминов. Помогает при переутомлении и упадке сил.

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Куриная печень. Фото: Freepik

Куриную печень рекомендуют употреблять для быстрого восстановления организма после перенесенных заболеваний и при синдроме хронической усталости. Также она станет отличным помощником при эндокринных нарушениях и сахарном диабете. 

Раньше мы писали о пользе и вреде украинского сала.

Также мы писали об идеальном рецепте вкусного паштета из скумбрии.

еда
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печень
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гемоглобин

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