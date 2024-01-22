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Удивительный рецепт двойных краффинов с орехами и корицей

22 января 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт очень вкусных булочек — видео
Краффины с орехами и корицей. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Интересный вариант приготовления краффинов. Орешки с корицей придают идеальный аромат и вкус этим булочкам, а какао делает их шоколадными. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

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Вам понадобится (для белого теста):

  • молоко 3,2% 140 мл;
  • мука 300 г;
  • сахар 50 г;
  • растопленное сливочное масло 50 г;
  • соль 1/2 ч.л;
  • сухие дрожжи 1 ч.л. 

Для шоколадного теста:

  • молоко 3,2% 140 мл;
  • мука 250 г;
  • какао (можно взять алкализованный) 50 г;
  • сахар 50 г;
  • растопленное сливочное масло 50 г;
  • соль 1/2 ч.л. 
  • сухие дрожжи 1 ч.л. 

Дополнительно:

  • мягкое сливочное масло 100 г;
  • смесь из 6 ст.л. сахара и 2 ч.л. молотой корицы;
  • жареный очищенный фундук (немного измельчить) 150 г.

Способ приготовления 

Сначала приготовим светлое тесто. В теплом молоке развести дрожжи и 1 ст.л. сахара. Оставить на 10-15 минут.

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Добавление сахара. Фото: YouTube @evadaren

Дрожжи начнут "работать" и появится пышная пена.

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Добавление муки. Фото: YouTube @evadaren

В опару добавить оставшийся сахар и соль, просеять муку, растопленное сливочное масло, замесить тесто.

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Шоколадное тесто. Фото: YouTube @evadaren

Тесто собрать в комок — оно получается довольно плотное.

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Измельченные орехи. Фото: YouTube @evadaren

Миску смазать небольшим количеством мягкого сливочного масла или просто собирать в комок руками смазанными маслом. Накрыть полотенцем или пищевой пленкой и убрать в теплое место на 40-50 минут. Тесто должно увеличиться в объеме в два раза. 

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Белое тесто. Фото: YouTube @evadaren

Шоколадное тесто готовим по тому же принципу в отдельной миске сразу же после светлого.

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Шоколадное тесто. Фото: YouTube @evadaren

Оба вида теста разделить на пять частей. У каждой части подобрать края, чтобы получился аккуратный шарик. Выложить шарики на доску и накрыв пленкой оставить на 10 минут.

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Начинка для булочек. Фото: YouTube @evadaren

Рабочую поверхность присыпать мукой. Шарик белого теста раскатать, также поступить с шариком шоколадного. Положить друг на друга и раскатать в тонкий и длинный пласт размером примерно 20х40см. 

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Начинка для булочек. Фото: YouTube @evadaren

Смазать с шоколадной стороны слоем мягкого сливочного масла кулинарной кисточкой или лопаткой. Посыпать равномерным слоем смеси из сахара и корицы, а также щедро присыпать молотыми орешками (визуально всю начинку и масло делим на пять частей).

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Приготовление краффинов. Фото: YouTube @evadaren

Скрутить тесто в рулет по широкой стороне, положить на доску, накрыть пищевой пленкой и убрать в сторону. Подобным образом раскатать и скрутить в рулет остальные шарики теста, добавляя их к первому под плёнку. 

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Краффины в форме для запекания. Фото: YouTube @evadaren

Рулет разрезать вдоль посередине. Скрутить тесто, чтобы слои были снаружи. Для куличиков среднего размера рулет не разрезаем до конца и скручиваем краффин из всего теста, накладывая один слой поверх другого.

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Готовые краффины. Фото: YouTube @evadaren

Выложить краффины в бумажные формы для куличей среднего размера. Выпекать около 30 мин  при температуре 180° С. Готовность проверяйте деревянной шпажкой. Остывшие краффины посыпать сахарной пудрой.

Раньше мы писали о рецепте простой выпечки к чаю за 10 минут.

Также мы писали об еще одном быстром рецепте знаменитого торта "Наполеон" за 20 минут, который тает во рту.

Также советуем ознакомиться с рецептом вкусного праздничного торта "монастырский дом".

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