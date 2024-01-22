Рецепт очень вкусных булочек — видео

Краффины с орехами и корицей. Фото: YouTube @evadaren

Интересный вариант приготовления краффинов. Орешки с корицей придают идеальный аромат и вкус этим булочкам, а какао делает их шоколадными.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится (для белого теста):

молоко 3,2% 140 мл;

мука 300 г;

сахар 50 г;

растопленное сливочное масло 50 г;

соль 1/2 ч.л;

сухие дрожжи 1 ч.л.

Для шоколадного теста:

молоко 3,2% 140 мл;

мука 250 г;

какао (можно взять алкализованный) 50 г;

сахар 50 г;

растопленное сливочное масло 50 г;

соль 1/2 ч.л.

сухие дрожжи 1 ч.л.

Дополнительно:

мягкое сливочное масло 100 г;

смесь из 6 ст.л. сахара и 2 ч.л. молотой корицы;

жареный очищенный фундук (немного измельчить) 150 г.

Способ приготовления

Сначала приготовим светлое тесто. В теплом молоке развести дрожжи и 1 ст.л. сахара. Оставить на 10-15 минут.

Добавление сахара. Фото: YouTube @evadaren

Дрожжи начнут "работать" и появится пышная пена.

Добавление муки. Фото: YouTube @evadaren

В опару добавить оставшийся сахар и соль, просеять муку, растопленное сливочное масло, замесить тесто.

Шоколадное тесто. Фото: YouTube @evadaren

Тесто собрать в комок — оно получается довольно плотное.

Измельченные орехи. Фото: YouTube @evadaren

Миску смазать небольшим количеством мягкого сливочного масла или просто собирать в комок руками смазанными маслом. Накрыть полотенцем или пищевой пленкой и убрать в теплое место на 40-50 минут. Тесто должно увеличиться в объеме в два раза.

Белое тесто. Фото: YouTube @evadaren

Шоколадное тесто готовим по тому же принципу в отдельной миске сразу же после светлого.

Шоколадное тесто. Фото: YouTube @evadaren

Оба вида теста разделить на пять частей. У каждой части подобрать края, чтобы получился аккуратный шарик. Выложить шарики на доску и накрыв пленкой оставить на 10 минут.

Начинка для булочек. Фото: YouTube @evadaren

Рабочую поверхность присыпать мукой. Шарик белого теста раскатать, также поступить с шариком шоколадного. Положить друг на друга и раскатать в тонкий и длинный пласт размером примерно 20х40см.

Начинка для булочек. Фото: YouTube @evadaren

Смазать с шоколадной стороны слоем мягкого сливочного масла кулинарной кисточкой или лопаткой. Посыпать равномерным слоем смеси из сахара и корицы, а также щедро присыпать молотыми орешками (визуально всю начинку и масло делим на пять частей).

Приготовление краффинов. Фото: YouTube @evadaren

Скрутить тесто в рулет по широкой стороне, положить на доску, накрыть пищевой пленкой и убрать в сторону. Подобным образом раскатать и скрутить в рулет остальные шарики теста, добавляя их к первому под плёнку.

Краффины в форме для запекания. Фото: YouTube @evadaren

Рулет разрезать вдоль посередине. Скрутить тесто, чтобы слои были снаружи. Для куличиков среднего размера рулет не разрезаем до конца и скручиваем краффин из всего теста, накладывая один слой поверх другого.

Готовые краффины. Фото: YouTube @evadaren

Выложить краффины в бумажные формы для куличей среднего размера. Выпекать около 30 мин при температуре 180° С. Готовность проверяйте деревянной шпажкой. Остывшие краффины посыпать сахарной пудрой.

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