Рецепт очень вкусных булочек — видео

Удивительный рецепт двойных краффинов с орехами и корицей
Интересный вариант приготовления краффинов. Орешки с корицей придают идеальный аромат и вкус этим булочкам, а какао делает их шоколадными.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится (для белого теста):
- молоко 3,2% 140 мл;
- мука 300 г;
- сахар 50 г;
- растопленное сливочное масло 50 г;
- соль 1/2 ч.л;
- сухие дрожжи 1 ч.л.
Для шоколадного теста:
- молоко 3,2% 140 мл;
- мука 250 г;
- какао (можно взять алкализованный) 50 г;
- сахар 50 г;
- растопленное сливочное масло 50 г;
- соль 1/2 ч.л.
- сухие дрожжи 1 ч.л.
Дополнительно:
- мягкое сливочное масло 100 г;
- смесь из 6 ст.л. сахара и 2 ч.л. молотой корицы;
- жареный очищенный фундук (немного измельчить) 150 г.
Способ приготовления
Сначала приготовим светлое тесто. В теплом молоке развести дрожжи и 1 ст.л. сахара. Оставить на 10-15 минут.
Дрожжи начнут "работать" и появится пышная пена.
В опару добавить оставшийся сахар и соль, просеять муку, растопленное сливочное масло, замесить тесто.
Тесто собрать в комок — оно получается довольно плотное.
Миску смазать небольшим количеством мягкого сливочного масла или просто собирать в комок руками смазанными маслом. Накрыть полотенцем или пищевой пленкой и убрать в теплое место на 40-50 минут. Тесто должно увеличиться в объеме в два раза.
Шоколадное тесто готовим по тому же принципу в отдельной миске сразу же после светлого.
Оба вида теста разделить на пять частей. У каждой части подобрать края, чтобы получился аккуратный шарик. Выложить шарики на доску и накрыв пленкой оставить на 10 минут.
Рабочую поверхность присыпать мукой. Шарик белого теста раскатать, также поступить с шариком шоколадного. Положить друг на друга и раскатать в тонкий и длинный пласт размером примерно 20х40см.
Смазать с шоколадной стороны слоем мягкого сливочного масла кулинарной кисточкой или лопаткой. Посыпать равномерным слоем смеси из сахара и корицы, а также щедро присыпать молотыми орешками (визуально всю начинку и масло делим на пять частей).
Скрутить тесто в рулет по широкой стороне, положить на доску, накрыть пищевой пленкой и убрать в сторону. Подобным образом раскатать и скрутить в рулет остальные шарики теста, добавляя их к первому под плёнку.
Рулет разрезать вдоль посередине. Скрутить тесто, чтобы слои были снаружи. Для куличиков среднего размера рулет не разрезаем до конца и скручиваем краффин из всего теста, накладывая один слой поверх другого.
Выложить краффины в бумажные формы для куличей среднего размера. Выпекать около 30 мин при температуре 180° С. Готовность проверяйте деревянной шпажкой. Остывшие краффины посыпать сахарной пудрой.
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