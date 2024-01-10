Чай с калиной помогает при простуде

Удивительные полезные свойства калины
В природе насчитывается около 200 видов калины, но наибольшей популярностью пользуется калина красная. О ее пользе известно с давних времен, благодаря чеме ее активно используют в области народной медицины.
Об этом рассказали Новини.LIVE.
Ягоды калины можно употреблять после заморозков, именно в это время она приобретает полезные свойства.
Какие витамины содержит калина:
- витамин А;
- витамин Р;
- витамин К;
- витамин С.
Витамина С в калине на 70% большем, чем в лимоне. Также калина богата микроэлементами и минералами, такими как, кальций, калий, кобальт, магний, марганец, молибден, натрий, никель, цинк, цирконий и фарфор. Помимо этого в составе ягод присутствуют дубильные вещества и эфирные масла, йод, железо и калий.
По количеству железу, которое важно для нормальной функции органов кровеносной системы, растение схоже с такими ягодами, как шиповник и черника. Благодаря содержанию олеиновой, муравьиной и уксусной кислот калиновый сок, как и чай с калиной довольно таки кислый на вкус.
Чем полезна калина
Положительное действие калины на организм выражается в том, что калина укрепляет иммунитет, лечит простудные заболевания и является прекрасным отхаркивающим средством. Также калина отлично борется с авитаминозом, является мочегонным и кровоостанавливающим средством, очищает организм от шлаков и улучшает работу печени.
Калина также успокаивает нервную систему и нормализует работу печени. Положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и работу желудочно-кишечного тракта. Калина отлично понижает давление, нормализует и снижает уровень холестерина в крови.
Противопоказания к употреблению калины
Несмотря на ряд достоинств, у калины имеются и противопоказания:
- повышенная свертываемость крови;
- низкое давление;
- гастрит при повышенной кислотности;
- почечная недостаточность;
- подагра;
- обострение заболеваний печени;
- беременность;
- аллергия на витамин С.
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