Чай с калиной помогает при простуде

Калина и чай. Фото: Freepik

В природе насчитывается около 200 видов калины, но наибольшей популярностью пользуется калина красная. О ее пользе известно с давних времен, благодаря чеме ее активно используют в области народной медицины.

Об этом рассказали Новини.LIVE.

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Ягоды калины можно употреблять после заморозков, именно в это время она приобретает полезные свойства.

Какие витамины содержит калина:

витамин А;

витамин Р;

витамин К;

витамин С.

Витамина С в калине на 70% большем, чем в лимоне. Также калина богата микроэлементами и минералами, такими как, кальций, калий, кобальт, магний, марганец, молибден, натрий, никель, цинк, цирконий и фарфор. Помимо этого в составе ягод присутствуют дубильные вещества и эфирные масла, йод, железо и калий.

По количеству железу, которое важно для нормальной функции органов кровеносной системы, растение схоже с такими ягодами, как шиповник и черника. Благодаря содержанию олеиновой, муравьиной и уксусной кислот калиновый сок, как и чай с калиной довольно таки кислый на вкус.

Чем полезна калина

Положительное действие калины на организм выражается в том, что калина укрепляет иммунитет, лечит простудные заболевания и является прекрасным отхаркивающим средством. Также калина отлично борется с авитаминозом, является мочегонным и кровоостанавливающим средством, очищает организм от шлаков и улучшает работу печени.

Калина также успокаивает нервную систему и нормализует работу печени. Положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и работу желудочно-кишечного тракта. Калина отлично понижает давление, нормализует и снижает уровень холестерина в крови.

Противопоказания к употреблению калины

Калина и чай. Фото: Freepik

Несмотря на ряд достоинств, у калины имеются и противопоказания:

повышенная свертываемость крови;

низкое давление;

гастрит при повышенной кислотности;

почечная недостаточность;

подагра;

обострение заболеваний печени;

беременность;

аллергия на витамин С.

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