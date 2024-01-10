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Удивительные полезные свойства калины

10 января 2024 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Чай с калиной помогает при простуде
Калина и чай. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

В природе насчитывается около 200 видов калины, но наибольшей популярностью пользуется калина красная. О ее пользе известно с давних времен, благодаря чеме ее активно используют в области народной медицины.  

Об этом рассказали Новини.LIVE. 

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Ягоды калины можно употреблять после заморозков, именно в это время она приобретает полезные свойства. 

Какие витамины содержит калина: 

  • витамин А;
  • витамин Р; 
  • витамин К; 
  • витамин С. 

Витамина С в калине на 70% большем, чем в лимоне. Также калина богата микроэлементами и минералами, такими как, кальций, калий, кобальт, магний, марганец, молибден, натрий, никель, цинк, цирконий и фарфор. Помимо этого в составе ягод присутствуют дубильные вещества и эфирные масла, йод, железо и калий. 

По количеству железу, которое важно для нормальной функции органов кровеносной системы, растение схоже с такими ягодами, как шиповник и черника. Благодаря содержанию олеиновой, муравьиной и уксусной кислот калиновый сок, как и чай с калиной довольно таки кислый на вкус. 

Чем полезна калина 

Положительное действие калины на организм выражается в том, что калина укрепляет иммунитет, лечит простудные заболевания и является прекрасным отхаркивающим средством. Также калина отлично борется с авитаминозом, является мочегонным и кровоостанавливающим средством, очищает организм от шлаков и улучшает работу печени. 

Калина также успокаивает нервную систему и нормализует работу печени. Положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и работу желудочно-кишечного тракта. Калина отлично понижает давление, нормализует и снижает уровень холестерина в крови. 

Противопоказания к употреблению калины 

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Калина и чай. Фото: Freepik

Несмотря на ряд достоинств, у калины имеются и противопоказания: 

  • повышенная свертываемость крови; 
  • низкое давление; 
  • гастрит при повышенной кислотности; 
  • почечная недостаточность; 
  • подагра; 
  • обострение заболеваний печени; 
  • беременность; 
  • аллергия на витамин С. 

Ранее мы писали про особенности пекинской капусты, о ее пользе и вреде. 

Также мы писали, чем полезны лимоны и безопасно ли есть кожуру. 

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