Уникальные "растрепанцы" с "маштаркой" — видео рецепт

Давний украинский рецепт пирожков из Подолья
Это очень интересный рецепт пирожков с гороховой начинкой из Подолья под названием "розрепанці" и к ним будет особый соус, который называют "маштарка". Этот уникальный вкус с особой гороховой начинкой точно поразит.
Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.
Вам понадобится (рецепт на два противня
тесто):
- картофель 1,5 кг;
- яйца 2 шт. (+1 для смазки);
- мука 6 ст. ложек (смотреть по ситуации);
- соль.
Для начинки:
- горох 2 стакана;
- 4 шт. лука;
- соль по вкусу;
- сахар;
- смалец (или масло) для жарки лука.
Для "маштарки" (соус для пирожков):
- 2 горсти грецких орехов;
- 2 горсти тыквенных семян не жареных;
- 2-3 лука;
- 3 столовые ложки семян льна (при наличии);
- 6-8 столовых ложек сметаны;
- перец;
- 1,5 чайной ложки соли;
- пол ложки сахара.
Способ приготовления
Сначала нужно отварить полтора килограмма картофеля, чистить его перед этим не нужно.
Затем берём горох, его нужно замочить на ночь, затем перетереть до однородной массы. Добавить соль, смалец и измельчить через мясорубку. Для этого рецепта не нужно варить горох, но чтобы было проще, его можно все же сварить.
Когда картофель сварился, ему нужно дать остыть.
Затем нужно поджарить лук на сковороде и добавить соль.
Половину лука добавляем в горох, а другую половину нужно оставить для будущего соуса.
К начинке из гороха и лука нужно добавить соль и перец. Все тщательно перемешать.
Картофель нужно очистить и пропустить через мясорубку.
К картофелю добавляем яйца, муку и соль. Замесить картофельное тесто.
С этого теста начинаем делать пирожки, кладем начинку из гороха. Слепим пирожок в виде челнока.
Перед выпеканием пирожки нужно смазать яйцом. Запекать нужно при температуре 180 градусов в течение 50-60 минут.
Теперь приготовим соус. Для этого в ступке нужно измельчить орехи, тоже самое можно сделать с тыквенными семенами.
К орехам добавляем сахар и соль. Также нужно добавить жареный лук и тщательно перемешать.
Затем в эту массу добавляем сметану, соус готов.
Тем временем пирожки уже готовы, их подают с соусом из орехов и сметаны.
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