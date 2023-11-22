Уникальные "растрепанцы" с "маштаркой" — видео рецепт

Пирожки с горохом. Фото: YouTube @nashi.besahy

Это очень интересный рецепт пирожков с гороховой начинкой из Подолья под названием "розрепанці" и к ним будет особый соус, который называют "маштарка". Этот уникальный вкус с особой гороховой начинкой точно поразит.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.

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Вам понадобится (рецепт на два противня

тесто):

картофель 1,5 кг;

яйца 2 шт. (+1 для смазки);

мука 6 ст. ложек (смотреть по ситуации);

соль.

Для начинки:

горох 2 стакана;

4 шт. лука;

соль по вкусу;

сахар;

смалец (или масло) для жарки лука.

Для "маштарки" (соус для пирожков):

2 горсти грецких орехов;

2 горсти тыквенных семян не жареных;

2-3 лука;

3 столовые ложки семян льна (при наличии);

6-8 столовых ложек сметаны;

перец;

1,5 чайной ложки соли;

пол ложки сахара.

Способ приготовления

Сначала нужно отварить полтора килограмма картофеля, чистить его перед этим не нужно.

Сырой горох. Фото: YouTube @nashi.besahy

Затем берём горох, его нужно замочить на ночь, затем перетереть до однородной массы. Добавить соль, смалец и измельчить через мясорубку. Для этого рецепта не нужно варить горох, но чтобы было проще, его можно все же сварить.

Перетертый горох. Фото: YouTube @nashi.besahy

Когда картофель сварился, ему нужно дать остыть.

Масса из гороха. Фото: YouTube @nashi.besahy

Затем нужно поджарить лук на сковороде и добавить соль.

Жареный лук. Фото: YouTube @nashi.besahy

Половину лука добавляем в горох, а другую половину нужно оставить для будущего соуса.

Начинка для пирожков. Фото: YouTube @nashi.besahy

К начинке из гороха и лука нужно добавить соль и перец. Все тщательно перемешать.

Измельчение картофеля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Картофель нужно очистить и пропустить через мясорубку.

Добавление муки. Фото: YouTube @nashi.besahy

К картофелю добавляем яйца, муку и соль. Замесить картофельное тесто.

Тесто для пирожков. Фото: YouTube @nashi.besahy

С этого теста начинаем делать пирожки, кладем начинку из гороха. Слепим пирожок в виде челнока.

Приготовление пирожков. Фото: YouTube @nashi.besahy

Перед выпеканием пирожки нужно смазать яйцом. Запекать нужно при температуре 180 градусов в течение 50-60 минут.

Пирожки с горохом. Фото: YouTube @nashi.besahy

Теперь приготовим соус. Для этого в ступке нужно измельчить орехи, тоже самое можно сделать с тыквенными семенами.

Пирожки на деко. Фото: YouTube @nashi.besahy

К орехам добавляем сахар и соль. Также нужно добавить жареный лук и тщательно перемешать.

Измельченные орехи. Фото: YouTube @nashi.besahy

Затем в эту массу добавляем сметану, соус готов.

Добавление сметаны. Фото: YouTube @nashi.besahy

Тем временем пирожки уже готовы, их подают с соусом из орехов и сметаны.

Пирожки с горохом. Фото: YouTube @nashi.besahy

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