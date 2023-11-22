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Давний украинский рецепт пирожков из Подолья

22 ноября 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Уникальные "растрепанцы" с "маштаркой" — видео рецепт
Пирожки с горохом. Фото: YouTube @nashi.besahy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это очень интересный рецепт пирожков с гороховой начинкой из Подолья под названием "розрепанці" и к ним будет особый соус, который называют "маштарка". Этот уникальный вкус с особой гороховой начинкой точно поразит.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.

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Вам понадобится (рецепт на два противня

тесто):

  • картофель 1,5 кг;
  • яйца 2 шт. (+1 для смазки);
  • мука 6 ст. ложек (смотреть по ситуации);
  • соль.

Для начинки:

  • горох 2 стакана;
  • 4 шт. лука;
  • соль по вкусу;
  • сахар;
  • смалец (или масло) для жарки лука.

Для "маштарки" (соус для пирожков):

  • 2 горсти грецких орехов;
  • 2 горсти тыквенных семян не жареных;
  • 2-3 лука;
  • 3 столовые ложки семян льна (при наличии);
  • 6-8 столовых ложек сметаны;
  • перец;
  • 1,5 чайной ложки соли;
  • пол ложки сахара.

Способ приготовления

Сначала нужно отварить полтора килограмма картофеля, чистить его перед этим не нужно.

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Сырой горох. Фото: YouTube @nashi.besahy

Затем берём горох, его нужно замочить на ночь, затем перетереть до однородной массы. Добавить соль, смалец и измельчить через мясорубку. Для этого рецепта не нужно варить горох, но чтобы было проще, его можно все же сварить.

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Перетертый горох. Фото: YouTube @nashi.besahy

Когда картофель сварился, ему нужно дать остыть.

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Масса из гороха. Фото: YouTube @nashi.besahy

Затем нужно поджарить лук на сковороде и добавить соль.

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Жареный лук. Фото: YouTube @nashi.besahy

Половину лука добавляем в горох, а другую половину нужно оставить для будущего соуса.

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Начинка для пирожков. Фото: YouTube @nashi.besahy

К начинке из гороха и лука нужно добавить соль и перец. Все тщательно перемешать.

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Измельчение картофеля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Картофель нужно очистить и пропустить через мясорубку.

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Добавление муки. Фото: YouTube @nashi.besahy

К картофелю добавляем яйца, муку и соль. Замесить картофельное тесто.

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Тесто для пирожков. Фото: YouTube @nashi.besahy

С этого теста начинаем делать пирожки, кладем начинку из гороха. Слепим пирожок в виде челнока.

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Приготовление пирожков. Фото: YouTube @nashi.besahy

Перед выпеканием пирожки нужно смазать яйцом. Запекать нужно при температуре 180 градусов в течение 50-60 минут.

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Пирожки с горохом. Фото: YouTube @nashi.besahy

Теперь приготовим соус. Для этого в ступке нужно измельчить орехи, тоже самое можно сделать с тыквенными семенами.

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Пирожки на деко. Фото: YouTube @nashi.besahy

К орехам добавляем сахар и соль. Также нужно добавить жареный лук и тщательно перемешать.

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Измельченные орехи. Фото: YouTube @nashi.besahy

Затем в эту массу добавляем сметану, соус готов.

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Добавление сметаны. Фото: YouTube @nashi.besahy

Тем временем пирожки уже готовы, их подают с соусом из орехов и сметаны.

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Пирожки с горохом. Фото: YouTube @nashi.besahy

Раньше мы писали о простом рецепте нежных, как пух, пирожков с капустой.

Также мы писали о рецепте пирожков с капустой с тестом, которое всегда получается удачное.

Предлагаем еще один рецепт тающих во рту пирожков и готовятся с невероятным тестом.

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