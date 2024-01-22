Незамеченные орехи нельзя есть

Ассорти орехов. Фото: Freepik

Некоторые люди могут чувствовать себя не очень хорошо после того, как они съели орехи. Именно поэтому очень важно замачивать орехи перед употреблением.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

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Зачем замачивать орехи

В орехах содержится фитиновая кислота, она используется растением, чтобы помочь связать минералы и предотвратить биохимические реакции, чтобы семя проросло. Когда вы едите продукты с фитиновой кислотой возникает проблема с усвоением кальция, железа, магния, цинка и меди. Эти минералы используются в ферментах, и когда вы едите орехи, эти ферменты не могут использоваться, чтобы их переварить.

Ассорти орехов. Фото: Freepik

Когда вы сьедаете пищу без ферментов, эта пища остается в желудке и создает всевозможные проблемы, такие как вздутие и раздражение. Больше всего фитиновой кислоты содержится в миндале. Фитиновая кислота также содержится в злаках, но там ее количество намного меньше.

Сколько фитиновой кислоты содержится в орехах:

в миндале 9,4%;

в грецких орехах 6.7%;

в бразильских орехах 6,3%.

Как убрать фитиновую кислоту

Все что нужно сделать, это имитировать процесс прорастания, который происходит в природе. Для этого необходимо замочить орехи в воде на ночь. Это запустит процесс высвобождая фитиновую кислоту. Связывание минералов прекратится и вы сможете их усвоить. После такого простого действия, переварить орехи будет намного проще.

Ассорти орехов. Фото: Freepik

Орехи после замачивания размокнут и их придется просушить. Это лучше всего сделать в духовке при невысокой температуре. После замачивания и сушки орехи будут значительно вкуснее, а их питательная ценность тоже возрастет.

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