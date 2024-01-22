Незамеченные орехи нельзя есть

Почему орехи перед едой нужно обязательно замачивать в воде
Некоторые люди могут чувствовать себя не очень хорошо после того, как они съели орехи. Именно поэтому очень важно замачивать орехи перед употреблением.
Об этом сообщили Новини.LIVE.
Зачем замачивать орехи
В орехах содержится фитиновая кислота, она используется растением, чтобы помочь связать минералы и предотвратить биохимические реакции, чтобы семя проросло. Когда вы едите продукты с фитиновой кислотой возникает проблема с усвоением кальция, железа, магния, цинка и меди. Эти минералы используются в ферментах, и когда вы едите орехи, эти ферменты не могут использоваться, чтобы их переварить.
Когда вы сьедаете пищу без ферментов, эта пища остается в желудке и создает всевозможные проблемы, такие как вздутие и раздражение. Больше всего фитиновой кислоты содержится в миндале. Фитиновая кислота также содержится в злаках, но там ее количество намного меньше.
Сколько фитиновой кислоты содержится в орехах:
- в миндале 9,4%;
- в грецких орехах 6.7%;
- в бразильских орехах 6,3%.
Как убрать фитиновую кислоту
Все что нужно сделать, это имитировать процесс прорастания, который происходит в природе. Для этого необходимо замочить орехи в воде на ночь. Это запустит процесс высвобождая фитиновую кислоту. Связывание минералов прекратится и вы сможете их усвоить. После такого простого действия, переварить орехи будет намного проще.
Орехи после замачивания размокнут и их придется просушить. Это лучше всего сделать в духовке при невысокой температуре. После замачивания и сушки орехи будут значительно вкуснее, а их питательная ценность тоже возрастет.
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