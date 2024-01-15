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Почему свеклу важно добавить в рацион каждого человека

15 января 2024 06:20
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Янина Томенко
Редактор
Бюджетный овощ – витаминная находка
Свекла в тарелке. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

О свекле человечеству известно очень давно. Изначально в пищу употребляли только ботву, а потом уже и сам плод. Свеклу можно назвать самым полезным корнеплодом, поскольку она обладает высоким содержанием витаминов и макроэлементов. 

Об этом сообщили Новини.LIVE. 

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Чем полезна свекла 

Одной из самых полезных и богатой ценными веществами считается цилиндрическая свекла. Она считается одним из самых полезных корнеплодов. Все потому, что овощ обладает ценнейшими веществами для здоровья человека. Свекла рекордсмен по содержанию йода, она занимает второе место после морской капусты. 

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Свекла на столе. Фото: Freepik

Свекла также богата железом. Она обязательно показана людям с высоким давлением. Свекла содержит витамины группы В, фолиевую кислоту. В вареном виде свекла содержит витамин В4 (холин), который стимулирует желчеотток. Также в ней множество аминокислот, которые необходимы для работы печени. 

Если вы включите в свой рацион свеклу, то получите не только детокс эффект, но и улучшите состояние волос и кожи. 

Как можно употреблять свеклу 

Свеклу можно употреблять в сыром виде, вареном и листья овоща. Сырую свеклу нужно употрблять с острожностью тем людям, которые имеют проблемы с желудочно-кишечным трактом. Если у вас гастрит или нарушена работа поджелудочной железы, в таком случае сырую свеклу может быть сложно переваривать. 

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Свекла и ботва. Фото: Freepik

Но в сырой свекле содержится большое количество бета каротина, антиоксидантов, количество которых снижается при термической обработке. При этом, вовремя запекания в свекле увеличивается количество витамина В4 (холина). 

Почему свекла красит

Вещество, которое придает цвете свекле называется бетацианин. Это прекрасный антиоксидант, который очищает сосуды. Соляная кислота, которая находится в желудке является нейтрализатором бетацианина. Когда у человека недостаточный уровень соляной кислоты, этот пигмент нейтрализуется не до конца. Таким образом можно наблюдать окрашивание мочи и кала. 

Раньше мы писали об украинском суперфуде — вы будете поражены, когда узнаете, чем действительно полезна свекла.

Также мы писали о польском рецепте теплого салата из свеклы.

И традиционный украинский салат из свеклы.

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