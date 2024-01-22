Полезные свойства соленых огурцов

Чем действительно полезны квашеные огурцы
Принято считать, что консервированные продукты не очень полезны для нашего здоровья. Но продукты, которые готовятся методом квашения не относятся к вредным продуктам, наоборот они являются ценным источником витаминов и полезных веществ.
Об этом сообщили Новини.LIVE.
Чем полезны соленые огурцы
Этот продукт частый гость на застольях и в повседневной жизни. Это самый распространенный ингредиент для приготовления бутербродов и салатов в зимний период.
Диетологи советуют включать квашеные огурцы в рацион питания, поскольку они положительно влияют на пищеварительную систему. Ученые установили прямую связь между кишечником и мозгом, таким образом квашеные огурцы помогают мозговой деятельности.
При солении огурцов происходит брожение, в результате этого процесса образуется молочная кислота. Молочная кислота является средой обитания полезных бактерий. После того, как заканчивается процесс брожения в соленых огурцах остаются витамины и полезные минеральные вещества.
Какие полезные вещества содержатся в квашеных огурцах:
- витамины группы В;
- витамин А;
- витамин РР;
- витамин С;
- витамин Н;
- витамин Т.
В квашеных огурцах содержится 21 полезный элемент. Витамины А, В, С, Е улучшают состояние кожи, волос и ногтей. Они также являются помощниками в борьбе с вирусами.
А железо и фосфор, которые содержатся в огурцах, контролируют уровень гемоглобина в крови и отвечают за здоровый метаболизм. Эти элементы также отвечают за производство белков и углеводов, а это в свою очередь отражается на состоянии костей и зубов.
Соленые огурцы имеют незначительную калорийность. В 100 граммах всего 11 килокалорий. Переваривая соленые огурцы организм впитывает в себя все полезные вещества, которые необходимо для хорошей работы пищеварительной системы.
Эти вещества способствуют росту полезных бактерий в кишечнике, таким образом они улучшают пищеварение и перистальтику кишечника.
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