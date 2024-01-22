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Чем действительно полезны квашеные огурцы

22 января 2024 21:45
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Янина Томенко
Редактор
Полезные свойства соленых огурцов
Квашеные огурцы. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Принято считать, что консервированные продукты не очень полезны для нашего здоровья. Но продукты, которые готовятся методом квашения не относятся к вредным продуктам, наоборот они являются ценным источником витаминов и полезных веществ. 

Об этом сообщили Новини.LIVE. 

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Чем полезны соленые огурцы 

Этот продукт частый гость на застольях и в повседневной жизни. Это самый распространенный ингредиент для приготовления бутербродов и салатов в зимний период. 

Диетологи советуют включать квашеные огурцы в рацион питания, поскольку они положительно влияют на пищеварительную систему. Ученые установили прямую связь между кишечником и мозгом, таким образом квашеные огурцы помогают мозговой деятельности. 

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Квашеные огурцы. Фото: Freepik

При солении огурцов происходит брожение, в результате этого процесса образуется молочная кислота. Молочная кислота является средой обитания полезных бактерий. После того, как заканчивается процесс брожения в соленых огурцах остаются витамины и полезные минеральные вещества. 

Какие полезные вещества содержатся в квашеных огурцах: 

  • витамины группы В; 
  • витамин А; 
  • витамин РР; 
  • витамин С; 
  • витамин Н; 
  • витамин Т. 

В квашеных огурцах содержится 21 полезный элемент. Витамины А, В, С, Е улучшают состояние кожи, волос и ногтей. Они также являются помощниками в борьбе с вирусами.

А железо и фосфор, которые содержатся в огурцах, контролируют уровень гемоглобина в крови и отвечают за здоровый метаболизм. Эти элементы также отвечают за производство белков и углеводов, а это в свою очередь отражается на состоянии костей и зубов. 

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Квашеные огурцы. Фото: Freepik

Соленые огурцы имеют незначительную калорийность. В 100 граммах всего 11 килокалорий. Переваривая соленые огурцы организм впитывает в себя все полезные вещества, которые необходимо для хорошей работы пищеварительной системы.

Эти вещества способствуют росту полезных бактерий в кишечнике, таким образом они улучшают пищеварение и перистальтику кишечника. 

Ранее мы писали про уникальные свойства квашеной капусты зимой – польза и вред. 

Также мы писали про особенности пекинской капусты, о ее пользе и вреде. 

Еще мы писали, чем полезны квашеные яблоки.

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