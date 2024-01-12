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Чем на самом деле полезна сельдь и почему ее важно есть зимой

12 января 2024 21:45
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Янина Томенко
Редактор
Удивительные свойства селедки
Сельдь с луком. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Селедка обычно продается в супермаркетах уже в соленом или маринованном виде. Но если готовить такую рыбу самостоятельно, получается намного бюджетнее и вкуснее. К тому же о пользе сельди говорят множество врачей и диетологов. 

Об этом рассказали Новини.LIVE. 

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Одним из способов приготовления рыбы является засолка. Сельдь является полезной океанической рыбой. Чаще всего ее употребляют в соленом виде. 

Какими минералами богата сельдь: 

  • фосфор; 
  • марганец; 
  • селен; 
  • цинк. 

Присутствие витаминов А и D дополняют полезный состав рыбы. Она положительно воздействует на многие системы организм и пополняет содержание белков и жиров. Именно из рыбы организм человека получает легкоперевариваемые и хорошо усваиваемые ингредиенты. Всего 100 граммов этой рыбы содержит половину суточной нормы белка, необходимого для организма. 

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Кусочки сельди. Фото: Freepik

Сельдь способна оказывать тромболитическое действие 

Сельдь отлично поддерживает сердечно-сосудистую систему, способствует нормальной работе сердечной мышцы и состоянию сосудов. Оказывает тромболитическое действие на уже образовавшийся тромб. Также улучшает показатели свертываемости крови и способствует обновлению клеток нервной системы. 

Почему зимой нужно есть больше сельди 

Сельдь особенно полезна для детей и людям старшего поколения. Рыба содержит комплекс витаминов и макроэлементов, которые необходимы для здоровья сердца и органов пищеварения. 

Соленая сельдь славится содержанием незаменимых жирных кислот, которые организм человека не синтезирует, а получает из продуктов питания. Известно, что сельдь по химическому составу не уступает мясу. В сельди содержатся такие жирные кислоты, как Омега 3 и Омега 6, которые предотвращают воспалительные процессы в организме. 

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Кусочки сельди. Фото: Freepik

Сельдь будет особенно полезна в зимний период, когда активизируются  болезнетворные вирусы и бактерии. 

Добавление сельди в рацион поможет избежать таких осложнений: 

  • бронхит; 
  • пневмония. 

Также известно, что белок из рыбы легче усваивается организмом, по причине того, что он содержит меньше соединительной ткани, чем мясо, на переваривание которого организм тратит больше усилий и энергии. 

В зимний период легкоусвояемая рыба способна быстрее восполнить энергию. Но следует помнить, что если у вас есть гастрит, от частого употребления сельди лучше воздержаться. 

Раньше мы писали о рецепте вкусной и бюджетной закуски из сельди.

Еще мы писали про особенности пекинской капусты, о ее пользе и вреде. 

Самый быстрый способ, как засолить скумбрию или сельдь

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