Удивительные свойства селедки

Сельдь с луком. Фото: Freepik

Селедка обычно продается в супермаркетах уже в соленом или маринованном виде. Но если готовить такую рыбу самостоятельно, получается намного бюджетнее и вкуснее. К тому же о пользе сельди говорят множество врачей и диетологов.

Об этом рассказали Новини.LIVE.

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Одним из способов приготовления рыбы является засолка. Сельдь является полезной океанической рыбой. Чаще всего ее употребляют в соленом виде.

Какими минералами богата сельдь:

фосфор;

марганец;

селен;

цинк.

Присутствие витаминов А и D дополняют полезный состав рыбы. Она положительно воздействует на многие системы организм и пополняет содержание белков и жиров. Именно из рыбы организм человека получает легкоперевариваемые и хорошо усваиваемые ингредиенты. Всего 100 граммов этой рыбы содержит половину суточной нормы белка, необходимого для организма.

Кусочки сельди. Фото: Freepik

Сельдь способна оказывать тромболитическое действие

Сельдь отлично поддерживает сердечно-сосудистую систему, способствует нормальной работе сердечной мышцы и состоянию сосудов. Оказывает тромболитическое действие на уже образовавшийся тромб. Также улучшает показатели свертываемости крови и способствует обновлению клеток нервной системы.

Почему зимой нужно есть больше сельди

Сельдь особенно полезна для детей и людям старшего поколения. Рыба содержит комплекс витаминов и макроэлементов, которые необходимы для здоровья сердца и органов пищеварения.

Соленая сельдь славится содержанием незаменимых жирных кислот, которые организм человека не синтезирует, а получает из продуктов питания. Известно, что сельдь по химическому составу не уступает мясу. В сельди содержатся такие жирные кислоты, как Омега 3 и Омега 6, которые предотвращают воспалительные процессы в организме.

Кусочки сельди. Фото: Freepik

Сельдь будет особенно полезна в зимний период, когда активизируются болезнетворные вирусы и бактерии.

Добавление сельди в рацион поможет избежать таких осложнений:

бронхит;

пневмония.

Также известно, что белок из рыбы легче усваивается организмом, по причине того, что он содержит меньше соединительной ткани, чем мясо, на переваривание которого организм тратит больше усилий и энергии.

В зимний период легкоусвояемая рыба способна быстрее восполнить энергию. Но следует помнить, что если у вас есть гастрит, от частого употребления сельди лучше воздержаться.

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