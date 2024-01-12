Удивительные свойства селедки

Чем на самом деле полезна сельдь и почему ее важно есть зимой
Селедка обычно продается в супермаркетах уже в соленом или маринованном виде. Но если готовить такую рыбу самостоятельно, получается намного бюджетнее и вкуснее. К тому же о пользе сельди говорят множество врачей и диетологов.
Об этом рассказали Новини.LIVE.
Одним из способов приготовления рыбы является засолка. Сельдь является полезной океанической рыбой. Чаще всего ее употребляют в соленом виде.
Какими минералами богата сельдь:
- фосфор;
- марганец;
- селен;
- цинк.
Присутствие витаминов А и D дополняют полезный состав рыбы. Она положительно воздействует на многие системы организм и пополняет содержание белков и жиров. Именно из рыбы организм человека получает легкоперевариваемые и хорошо усваиваемые ингредиенты. Всего 100 граммов этой рыбы содержит половину суточной нормы белка, необходимого для организма.
Сельдь способна оказывать тромболитическое действие
Сельдь отлично поддерживает сердечно-сосудистую систему, способствует нормальной работе сердечной мышцы и состоянию сосудов. Оказывает тромболитическое действие на уже образовавшийся тромб. Также улучшает показатели свертываемости крови и способствует обновлению клеток нервной системы.
Почему зимой нужно есть больше сельди
Сельдь особенно полезна для детей и людям старшего поколения. Рыба содержит комплекс витаминов и макроэлементов, которые необходимы для здоровья сердца и органов пищеварения.
Соленая сельдь славится содержанием незаменимых жирных кислот, которые организм человека не синтезирует, а получает из продуктов питания. Известно, что сельдь по химическому составу не уступает мясу. В сельди содержатся такие жирные кислоты, как Омега 3 и Омега 6, которые предотвращают воспалительные процессы в организме.
Сельдь будет особенно полезна в зимний период, когда активизируются болезнетворные вирусы и бактерии.
Добавление сельди в рацион поможет избежать таких осложнений:
- бронхит;
- пневмония.
Также известно, что белок из рыбы легче усваивается организмом, по причине того, что он содержит меньше соединительной ткани, чем мясо, на переваривание которого организм тратит больше усилий и энергии.
В зимний период легкоусвояемая рыба способна быстрее восполнить энергию. Но следует помнить, что если у вас есть гастрит, от частого употребления сельди лучше воздержаться.
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