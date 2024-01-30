Скумбрия на столе. Фото: Freepik

Скумбрия — очень вкусная и полезная рыба. Задумывались ли вы о ее полезных свойствах? Это не только сытная рыба, она имеет ряд преимуществ для организма.

Об этом рассказали Новини.LIVE.

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Чем полезна скумбрия

В скумбрии есть практически все полезные необходимые элементы для организма. В семейство скумбриевых входит 51 вид рыб. Второе ее название — макрель, однако так ее принято называть в англоязычных странах.

Скумбрия практически не имеет костей, а мясо этой нежной рыбы жирное и богатое витаминами, особенно витамином D и B12. В скумбрии также много йода, калия, фтора, фосфора, натрия и марганца.

Скумбрия на столе. Фото: Freepik

Скумбрия, польза которой состоит в большем количестве питательных веществ имеет насыщенный биохимический состав. Высокое содержание фтора, жирных кислот и Омега 3 делают ее рекордсменом среди рыбы.

Употребление скумбрии оказывает антиоксидантное действие на организм, а ее регулярное употребление способно снизить риск онкологических заболеваний. В состав скумбрии также входят витамины группы А, В, С, Р, Е и К. Это целый витаминный алфавит, благодаря которому польза употребления скумбрия просто очевидна.

Скумбрия и лимон. Фото: Freepik

А если добавить к этому витаминному комплексу такие макроэлементы, как железо, цинк, магний, фосфор и калий, эта рыба просто кладезь витаминов и полезных веществ.

Ее рекомендуется добавлять в регулярный рацион питания. Кстати, люди, которые часто употребляют скумбрию меньше испытывают депрессию.

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