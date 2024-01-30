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Чем на самом деле полезна скумбрия и почему ее важно есть зимой

30 января 2024 06:20
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Янина Томенко
Редактор
Чем полезна скумбрия
Скумбрия на столе. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Скумбрия — очень вкусная и полезная рыба. Задумывались ли вы о ее полезных свойствах? Это не только сытная рыба, она имеет ряд преимуществ для организма. 

Об этом рассказали Новини.LIVE. 

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Чем полезна скумбрия 

В скумбрии есть практически все полезные необходимые элементы для организма. В семейство скумбриевых входит 51 вид рыб. Второе ее название — макрель, однако так ее принято называть в англоязычных странах.

Скумбрия практически не имеет костей, а мясо этой нежной рыбы жирное и богатое витаминами, особенно витамином D и B12. В скумбрии также много йода, калия, фтора, фосфора, натрия и марганца. 

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Скумбрия на столе. Фото: Freepik

Скумбрия, польза которой состоит в большем количестве питательных веществ имеет насыщенный биохимический состав. Высокое содержание фтора, жирных кислот и Омега 3 делают ее рекордсменом среди рыбы. 

Употребление скумбрии оказывает антиоксидантное действие на организм, а ее регулярное употребление способно снизить риск онкологических заболеваний. В состав скумбрии также входят витамины группы А, В, С, Р, Е и К. Это целый витаминный алфавит, благодаря которому польза употребления скумбрия просто очевидна. 

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Скумбрия и лимон. Фото: Freepik

А если добавить к этому витаминному комплексу такие макроэлементы, как железо, цинк, магний, фосфор и калий, эта рыба просто кладезь витаминов и полезных веществ. 

Ее рекомендуется добавлять в регулярный рацион питания. Кстати, люди, которые часто употребляют скумбрию меньше испытывают депрессию. 

Ранее мы писали из чего на самом деле состоит знаменитый рыбный рулет из одесского "Привоза". 

Также мы писали про самый быстрый способ, как засолить скумбрию или сельдь

Еще мы писали, чем на самом деле полезна сельдь и почему ее важно есть зимой. 

еда
витамины
рыба
рецепты
омега 3
скумбрия
здоровое питание

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