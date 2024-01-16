Чем полезно помело и как правильно его есть
Многие считают, что помело это гибрид апельсина и грейпфрута. Но на самом деле это отдельный фрукт, который имеет ряд положительных особенностей и очень полезен для здоровья человека.
Об этом сообщили Новини.LIVE.
Помело практически сразу завоевал сердца людей, благодаря своему нежному вкусу и аромату.
Откуда появилось помело?
Помело фрукт семейства цитрусовых. Считается, что он появился в Китае, но иногда его родиной считают еще и Малайзию. На исторической родине помело принято преподносить, как подарок.
Многие люди считают помело грейпфрутом, просто очень большим. Но это отдельная группа цитрусовых и даже не гибрид. Это самостоятельный фрукт, который набирает все больше популярности.
Помело очень низкокалорийный фрукт, на 100 г мякоти плода 31-21 килокалорий.
Какие витамины и макроэлементы содержатся в помело:
- калий;
- фосфор;
- железо;
- магний;
- кальций;
- медь;
- марганец;
- цинк;
- аскорбиновая кислота;
- витамин В12. В2, В6, В1 и В9;
- гликозид;
- пектин;
- липаза (фермент, который расщепляет жиры).
Несмотря на то, что помело низкокалорийный фрукт, он очень полезен по многим показателям.
Для кого полезно помело
Помело очень полезно для людей, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Регулярное употребление фрукта укрепляет стенки сердечной мышцы и снижает риск возникновения инфаркта миокарда. Присутствие аскорбиновой кислоты улучшает эластичность сосудов, нормализует артериальное давление. Также помело повышает иммунитет и помогает бороться с вирусными и респираторными инфекциями. Нормализует работу нервной системы и избавляет от депрессии.
Благодаря своим свойствам, помело устраняет холестериновые бляшки и тем самым улучшает кровообращение.
Эффективен при похудении
Употребление помело ускоряет обмен веществ. Диета, которая включает помело используется при похудении. Фрукт способствует быстрому расщеплению белков и жиров, а во время значительных физических нагрузок дает прилив энергии.
Помело также применяется при кашле и склонности к отекам. Характеристики этого фрукта позволяют употреблять его, как средство против атеросклероза.
Чем полезно помело для женского здоровья
Флавоноиды, которые содержатся к кожуре помело положительно влияют на гормональный фон и нормализуют количество эстрогенов. При отсутствии аллергии, этот фрукт можно употреблять беременным женщинам. Он уменьшает проявление токсикоза и помогает нормализовать нервную систему перед родами. Фолиевая кислота, которая так необходима в первые недели беременности помогает правильно сформировать плаценту и ткани плода.
Как правильно есть помело
Помело имеет довольно толстый слой кожуры. Ее нужно полностью снять. Плод фрукта нужно разобрать на дольки и снять все пленки, которые очень легко отходят от мякоти.
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