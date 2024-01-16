Чем полезно помело

Фрукт помело. Фото: Freepik

Многие считают, что помело это гибрид апельсина и грейпфрута. Но на самом деле это отдельный фрукт, который имеет ряд положительных особенностей и очень полезен для здоровья человека.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

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Откуда появилось помело?

Помело фрукт семейства цитрусовых. Считается, что он появился в Китае, но иногда его родиной считают еще и Малайзию. На исторической родине помело принято преподносить, как подарок.

Фрукт помело. Фото: Freepik

Многие люди считают помело грейпфрутом, просто очень большим. Но это отдельная группа цитрусовых и даже не гибрид. Это самостоятельный фрукт, который набирает все больше популярности.

Помело очень низкокалорийный фрукт, на 100 г мякоти плода 31-21 килокалорий.

Какие витамины и макроэлементы содержатся в помело:

калий;

фосфор;

железо;

магний;

кальций;

медь;

марганец;

цинк;

аскорбиновая кислота;

витамин В12. В2, В6, В1 и В9;

гликозид;

пектин;

липаза (фермент, который расщепляет жиры).

Несмотря на то, что помело низкокалорийный фрукт, он очень полезен по многим показателям.

Для кого полезно помело

Помело очень полезно для людей, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Регулярное употребление фрукта укрепляет стенки сердечной мышцы и снижает риск возникновения инфаркта миокарда. Присутствие аскорбиновой кислоты улучшает эластичность сосудов, нормализует артериальное давление. Также помело повышает иммунитет и помогает бороться с вирусными и респираторными инфекциями. Нормализует работу нервной системы и избавляет от депрессии.

Благодаря своим свойствам, помело устраняет холестериновые бляшки и тем самым улучшает кровообращение.

Эффективен при похудении

Употребление помело ускоряет обмен веществ. Диета, которая включает помело используется при похудении. Фрукт способствует быстрому расщеплению белков и жиров, а во время значительных физических нагрузок дает прилив энергии.

Помело также применяется при кашле и склонности к отекам. Характеристики этого фрукта позволяют употреблять его, как средство против атеросклероза.

Чем полезно помело для женского здоровья

Флавоноиды, которые содержатся к кожуре помело положительно влияют на гормональный фон и нормализуют количество эстрогенов. При отсутствии аллергии, этот фрукт можно употреблять беременным женщинам. Он уменьшает проявление токсикоза и помогает нормализовать нервную систему перед родами. Фолиевая кислота, которая так необходима в первые недели беременности помогает правильно сформировать плаценту и ткани плода.

Как правильно есть помело

Дольки помело. Фото: Freepik

Помело имеет довольно толстый слой кожуры. Ее нужно полностью снять. Плод фрукта нужно разобрать на дольки и снять все пленки, которые очень легко отходят от мякоти.

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