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Чем полезно помело и как правильно его есть

16 января 2024 06:20
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор
Чем полезно помело
Фрукт помело. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Многие считают, что помело это гибрид апельсина и грейпфрута. Но на самом деле это отдельный фрукт, который имеет ряд положительных особенностей и очень полезен для здоровья человека. 

Об этом сообщили Новини.LIVE. 

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Помело практически сразу завоевал сердца людей, благодаря своему нежному вкусу и аромату. 

Откуда появилось помело?

Помело фрукт семейства цитрусовых. Считается, что он появился в Китае, но иногда его родиной считают еще и Малайзию. На исторической родине помело принято преподносить, как подарок. 

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Фрукт помело. Фото: Freepik

Многие люди считают помело грейпфрутом, просто очень большим. Но это отдельная группа цитрусовых и даже не гибрид. Это самостоятельный фрукт, который набирает все больше популярности. 

Помело очень низкокалорийный фрукт, на 100 г мякоти плода 31-21 килокалорий. 

Какие витамины и макроэлементы содержатся в помело: 

  • калий;
  • фосфор; 
  • железо; 
  • магний; 
  • кальций; 
  • медь; 
  • марганец; 
  • цинк; 
  • аскорбиновая кислота; 
  • витамин В12. В2, В6, В1 и В9; 
  • гликозид; 
  • пектин; 
  • липаза (фермент, который расщепляет жиры). 

Несмотря на то, что помело низкокалорийный фрукт, он очень полезен по многим показателям.

Для кого полезно помело 

Помело очень полезно для людей, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Регулярное употребление фрукта укрепляет стенки сердечной мышцы и снижает риск возникновения инфаркта миокарда. Присутствие аскорбиновой кислоты улучшает эластичность сосудов, нормализует артериальное давление. Также помело повышает иммунитет и помогает бороться с вирусными и респираторными инфекциями. Нормализует работу нервной системы и избавляет от депрессии. 

Благодаря своим свойствам, помело устраняет холестериновые бляшки и тем самым улучшает кровообращение. 

Эффективен при похудении 

Употребление помело ускоряет обмен веществ. Диета, которая включает помело используется при похудении. Фрукт способствует быстрому расщеплению белков и жиров, а во время значительных физических нагрузок дает прилив энергии. 

Помело также применяется при кашле и склонности к отекам. Характеристики этого фрукта позволяют употреблять его, как средство против атеросклероза. 

Чем полезно помело для женского здоровья 

Флавоноиды, которые содержатся к кожуре помело положительно влияют на гормональный фон и нормализуют количество эстрогенов. При отсутствии аллергии, этот фрукт можно употреблять беременным женщинам. Он уменьшает проявление токсикоза и помогает нормализовать нервную систему перед родами. Фолиевая кислота, которая так необходима в первые недели беременности помогает правильно сформировать плаценту и ткани плода. 

Как правильно есть помело 

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Дольки помело. Фото: Freepik

Помело имеет довольно толстый слой кожуры. Ее нужно полностью снять. Плод фрукта нужно разобрать на дольки и снять все пленки, которые очень легко отходят от мякоти. 

Ранее мы писали про пользу киви и кому категорически нельзя есть эту ягоду. 

Также мы писали про особенности пекинской капусты, о ее пользе и вреде. 

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еда
цитрусовые
витамины
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помело

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