Чем полезен творог

Чем полезен кисломолочный сыр и можно ли есть его на ночь
Кисломолочный сыр переваривается продолжительное время, тем самым насыщая организм надолго. Но полезен ли он для каждого человека и в каких количествах его можно есть ежедневно.
Об этом на своем YouTube канале рассказал Doctorpetrik.
Многие люди опасаются употреблять кисломолочный сыр на ночь, потому что считается, что он повышает уровень инсулина в крови. В кисломолочном сыре практически нет веществ, которые повышают уровень сахара в крови.
Чем полезен кисломолочный сыр
Кисломолочный сыр содержит много аминокислот с разветвленной цепью BCAA, это лейцин, изолейцин и валин. Помимо этого в кисломолочном сыре содержатся и другие необходимые для организма аминокислоты. Но BCAA стимулируют гормон, который называется глюкагоноподобный пептид 1, который вызывает усиление секреции инсулина.
Влияние кисломолочного сыра на организм
Кисломолочный сыр надолго насыщает организм и улучшает мозговую деятельность, если есть его за 3-4 часа до сна. Благодаря тому, что происходит снижение аппетита, уменьшается чувство голода, замедляется эвакуация содержимого из желудка, в результате чего, человек начинает меньше есть.
Таким образом снижается и употребление углеводов, которое приводит к тому, что уменьшается потребность в инсулине. Когда поджелудочная железа адаптируется и начинает меньше выделять инсулина, происходит снижение лишнего веса.
Кисломолочный сыр полезен при сахарном диабете 2 типа
Если перед сном съесть кисломолочный сыр он усилит выброс инсулина, но при этом повышение глюкозы не произойдет.
Рано или поздно вы начнете меньше есть углеводов и восстановится чувствительность к инсулина.
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