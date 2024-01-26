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Чем полезен кисломолочный сыр и можно ли есть его на ночь

26 января 2024 06:20
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Янина Томенко
Редактор
Чем полезен творог
Кисломолочный сыр. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Кисломолочный сыр переваривается продолжительное время, тем самым насыщая организм надолго. Но полезен ли он для каждого человека и в каких количествах его можно есть ежедневно. 

Об этом на своем YouTube канале рассказал Doctorpetrik

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Многие люди опасаются употреблять кисломолочный сыр на ночь, потому что считается, что он повышает уровень инсулина в крови. В кисломолочном сыре практически нет веществ, которые повышают уровень сахара в крови. 

Чем полезен кисломолочный сыр

Кисломолочный сыр содержит много аминокислот с разветвленной цепью BCAA, это лейцин, изолейцин и валин. Помимо этого в кисломолочном сыре содержатся и другие необходимые для организма аминокислоты. Но BCAA стимулируют гормон, который называется глюкагоноподобный пептид 1, который вызывает усиление секреции инсулина. 

Влияние кисломолочного сыра на организм 

Кисломолочный сыр надолго насыщает организм и улучшает мозговую деятельность, если есть его за 3-4 часа до сна. Благодаря тому, что происходит снижение аппетита, уменьшается чувство голода, замедляется эвакуация содержимого из желудка, в результате чего, человек начинает меньше есть.

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Кисломолочный сыр. Фото: Freepik

Таким образом снижается и употребление углеводов, которое приводит к тому, что уменьшается потребность в инсулине. Когда поджелудочная железа адаптируется и начинает меньше выделять инсулина, происходит снижение лишнего веса. 

Кисломолочный сыр полезен при сахарном диабете 2 типа 

Если перед сном съесть кисломолочный сыр он усилит выброс инсулина, но при этом повышение глюкозы не произойдет.

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Кисломолочный сыр. Фото: Freepik

Рано или поздно вы начнете меньше есть углеводов и восстановится чувствительность к инсулина. 

Ранее мы писали почему молоко вредит здоровью взрослого человека. 

Также мы писали про особенности сливочного масла – польза и вред. 

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