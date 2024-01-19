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Чем полезны квашеные яблоки

19 января 2024 06:20
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Янина Томенко
Редактор
Квашенные яблоки кладезь витамин
Квашеные яблоки. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Квашеные яблоки сохраняют все полезные свойства. Но при этом они намного легче усваиваются организмом и являются прекрасный продуктом для зимнего рациона. 

Об этом сообщили Новини.LIVE. 

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Чем полезные квашеные яблоки 

Квашеные яблоки прекрасно восстанавливают витаминно-минеральный запас организма. Существует множество рецептов квашения яблок, они могут быть более сладкими или очень кислыми, это зависит от индивидуальных вкусовых предпочтений. 

Ранее яблоки квасили в деревянных бочках под гнетом и отлично хранились на протяжении всей зимы, набираясь ароматов. Старинные рецепты можно с легкостью адаптировать под современные реалии и использовать для замачивания яблок стеклянную тару. 

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Квашеные яблоки. Фото: Freepik

Квашеные яблоки снижают уровень холестерина. Пектин, который входит в состав яблок выводит холестерин из организма. В моченых яблоках намного больше растительных волокон. 

Многие считают, что в квашеных яблоках больше витамина С, чем в свежих. Но на самом деле его в 1,5 раза меньше. 

Также квашеные яблоки полезные для профилактики дисбактериоза. В процессе брожения образуется молочная кислота, которая подавляет действие болезнетворных бактерий в кишечнике. 

Какие яблоки квасят 

Яблоки для домашних заготовок должны быть свежие и без повреждений кожицы. Для квашения подходят яблоки, которые были собранные поздней осенью, при этом мякоть должна быть плотной и упругой. Перезрелые яблоки с распадающейся мякотью не подойдут для квашения. Чем тверже мякоть яблок, тем дольше их необходимо квасить. 

Ранее мы писали про польза киви и кому категорически нельзя есть эту ягоду

Еще мы писали, чем полезно помело и как правильно его есть. 

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еда
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квашенные яблоки

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