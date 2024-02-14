Вы станете здоровее, если начнете заменять чай или кофе на какао

Какао в чашке. Фото: Freepik

Каждый день миллионы людей начинают утро с чашки кофе или чая, но что, если бы существовала еще одна, более здоровая и питательная альтернатива, и это какао. Это не просто напиток для утреннего бодрствования, но и настоящий источник полезных веществ, приносящий массу пользы для вашего здоровья. Давайте рассмотрим, почему какао может стать вашим новым любимым напитком, превзойдя даже кофе и чай.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

Читайте также:

Чем полезно какао

Какао — это не только вкусный напиток или ингредиент для десертов, но и настоящий источник полезных свойств для здоровья. Вот несколько причин, почему употребление какао может быть полезным.

Антиоксиданты

Какао богато антиоксидантами, такими как флавоноиды, полифенолы и катехины, которые помогают бороться с оксидативным стрессом в организме и защищают клетки от повреждений.

Какао-порошок. Фото: Freepik

Улучшение настроения

Какао содержит компоненты, такие как фенэтиламин и серотонин, которые способствуют выработке эндорфинов и нейротрансмиттеров счастья, помогая улучшить настроение и снизить стресс.

Улучшение здоровья сердца

Некоторые исследования показывают, что регулярное употребление какао может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний за счет улучшения кровообращения, снижения артериального давления и улучшения уровня холестерина.

Улучшение когнитивных функций

Флавоноиды, содержащиеся в какао, могут способствовать улучшению когнитивных функций, таких как память, концентрация и учебные способности.

Содержание минералов

Какао-порошок. Фото: Freepik

Какао богато различными минералами:

магний;

железо;

кальций;

цинк.

Они играют важную роль в поддержании здоровья костей, мышц, крови и иммунной системы.

Добавление какао в ваш рацион питания может быть прекрасным способом получить эти пользы для здоровья и насладиться вкусом этого удивительного продукта.

Как выбрать качественное какао

При выборе качественного какао в магазине следует обращать внимание на несколько ключевых аспектов.

Тип какао. В магазинах обычно предлагаются два основных типа какао: натуральное и процессированное (с добавлением сахара, молока и других ингредиентов). Если вы предпочитаете натуральный продукт без лишних добавок, обратите внимание на маркировку.

Происхождение. Посмотрите на маркировку, чтобы узнать, откуда происходит какао. Какао из разных регионов мира может иметь различные вкусовые характеристики, поэтому выберите тот, который больше всего вам подходит.

Маркировка органического продукта. Если вам важно употреблять органические продукты, обратите внимание на маркировку "органическое" на упаковке какао.

Содержание какао. Посмотрите на содержание какао в продукте. Чем выше процент содержания какао, тем более насыщенный и интенсивный будет вкус продукта.

Проверьте состояние упаковки. Убедитесь, что упаковка какао целая и не повреждена. Избегайте покупки продуктов с поврежденной упаковкой, так как это может привести к потере свежести и качества продукта.

Следуя этим советам, вы сможете выбрать качественное какао, которое удовлетворит ваши вкусовые предпочтения и потребности.

Ранее мы писали про эликсир молодости — узнайте, что будет, если ежедневно съедать щепотку куркумы.

Также мы писали про чудо-напиток, благодаря которому монахи живут 120 лет — два простых ингредиента.