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Чем полезна курага — вы удивитесь ее свойствам

5 февраля 2024 21:45
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Янина Томенко
Редактор
Кому нельзя есть курагу
Курага на тарелке. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Сушеный абрикос, который еще называют курагой, — один из самых питательных и вкусных сухофруктов. Но чем именно полезна курага, давайте разбираться вместе. 

Об этом рассказали Новини.LIVE. 

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Полезные свойства кураги 

Высушенные плоды абрикоса называют курагой. Интересно то, что в составе кураги больше полезных веществ, чем в свежем фрукте. В кураге содержатся витамины А, В, С, Е, К. Больше всего в кураге содержится витаминов А и В3.

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Курага на столе. Фото: Freepik

Курага также богата калием, фосфором, магнием, железом, марганцем и цинком. Исходя из того, что в кураге высокая концентрация полезных веществ, она безусловно очень полезна для организма. 

В кураге содержится 23 миллиграмма магния, что способствует нормализации работы нервной системы. В сушеном абрикосе также самое высокое количество калия, если сравнивать с другими сухофруктами.

Калий способствует устранению проблем связанных с мышечной системой. Также курага отлично справляется с нормализацией водного баланса. 

Курага укрепляет иммунитет 

А благодаря глюкозе и фруктозе, курага приводит в норму инсулиновые процессы. Положительное влияние оказывают на иммунитет содержание каротина и аскорбиновой кислоты. При регулярном употреблении кураги укрепляется иммунитет, повышается сопротивляемость организма вирусным инфекциям.

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Курага на столе. Фото: Freepik

Курага улучшает пищеварение 

Как и любой другой сухофрукт, курага способствует хорошей работе пищеварительной системы. Улучшается метаболизм и очищается кишечник. А при постоянном употреблении, курага будет способствовать лучшей регенерации тканей, что позволяет уменьшить скорость процессов старения. 

Также курагу можно использовать в качестве легкого слабительного, поскольку она обладает мочегонным эффектом. Для людей, которые страдают диабетом, курага является незаменимым продуктом, поскольку она не только выводит из организма избыточное количество холестерина, но и может повышать уровень гемоглобина.  

Ранее мы писали про пользу киви и кому категорически нельзя есть эту ягоду. 

Еще мы писали, чем полезны лимоны и безопасно ли есть кожуру. 

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