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Действительно ли брокколи полезна против старения и рака — плюсы и минусы

6 февраля 2024 21:45
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Янина Томенко
Редактор
Какие витамины в брокколи
Капуста брокколи. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Есть очень простой способ сохранить свою молодость и избежать ряда заболеваний. Брокколи можно назвать настоящим суперфудом, полезные свойства этой капусты впечатляют врачей и диетологов. 

Об этом на своем YouTube канале рассказал Doctorpetrik

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Чем полезна капуста брокколи 

Помимо того, что капуста брокколи богата витаминами и клетчаткой, она также ценится веществом, которое называется сульфорафан. Дело в том, что сульфорафан активирует внутри клетки специальную сигнальную систему, которая противостоит оксидативному стрессу. Это такое состояние, которое возникает при накоплении внутри клеток реактивных соединений кислорода и азота. Как правило, эти реактивные соединения образуется из-за влияния факторов окружающей среды и при различных заболеваниях.  

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Капуста брокколи. Фото: Freepik

Множество исследований показало, что употребление продуктов, в которых содержится сульфорафан, предотвращает развитие рака. У людей, которые регулярно употребляют овощи семейства крестоцветных, на 40% реже встречается возникновение диабета, имеют более крепкие сосуды и менее подвержены набору лишнего веса. 

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Капуста брокколи. Фото: Freepik

100 г сухого порошка брокколи содержит от 44 до 171 мг сульфорафана. Экспериментальные данные говорят о том, что человеку для нормального функционирования необходимо употреблять от 0,1-0,5 мг на кг веса тела. Таким образом, суточная норма употребления брокколи в среднем составляет 150-200 гр. 

А вот в пророщенных зернах брокколи сульфорафана содержится в десятки раз больше. 1153 мг на 100 г сухой массы ростков брокколи. В сыром виде в сутки требуется 15-20 г. 

В каком виде есть брокколи 

Если мы используем замороженную капусту брокколи, то следует учесть, что в ней содержится в 10 раз меньше сульфорафана. Лучше Отдать предпочтение свежей капусте или пророщенных росткам. 

Как готовить капусту брокколи: 

  • На пару; 
  • в микроволновке; 
  • отваривание. 

После отваривания, капусту брокколи нужно поместить в холодную воду, чтобы сохранить в ней все полезные элементы. 

Минусы употребления сульфорафана

Если говорить о сульфорафане, то он повышает защиту не только здоровых клеток, но и раковых клеток. Таким образом сульфорафан может наоборот способствовать прогрессии рака, когда он уже имеется. Действие сульфорафана зависит от контекста, здоровому человеку он принесет только пользу. 

Ранее мы писали про пользу киви и кому категорически нельзя есть эту ягоду. 

Также мы писали про особенности пекинской капусты, о ее пользе и вреде. 

Еще мы писали, чем полезны лимоны и безопасно ли есть кожуру. 

еда
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