Какие витамины в брокколи

Капуста брокколи. Фото: Freepik

Есть очень простой способ сохранить свою молодость и избежать ряда заболеваний. Брокколи можно назвать настоящим суперфудом, полезные свойства этой капусты впечатляют врачей и диетологов.

Об этом на своем YouTube канале рассказал Doctorpetrik.

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Чем полезна капуста брокколи

Помимо того, что капуста брокколи богата витаминами и клетчаткой, она также ценится веществом, которое называется сульфорафан. Дело в том, что сульфорафан активирует внутри клетки специальную сигнальную систему, которая противостоит оксидативному стрессу. Это такое состояние, которое возникает при накоплении внутри клеток реактивных соединений кислорода и азота. Как правило, эти реактивные соединения образуется из-за влияния факторов окружающей среды и при различных заболеваниях.

Капуста брокколи. Фото: Freepik

Множество исследований показало, что употребление продуктов, в которых содержится сульфорафан, предотвращает развитие рака. У людей, которые регулярно употребляют овощи семейства крестоцветных, на 40% реже встречается возникновение диабета, имеют более крепкие сосуды и менее подвержены набору лишнего веса.

Капуста брокколи. Фото: Freepik

100 г сухого порошка брокколи содержит от 44 до 171 мг сульфорафана. Экспериментальные данные говорят о том, что человеку для нормального функционирования необходимо употреблять от 0,1-0,5 мг на кг веса тела. Таким образом, суточная норма употребления брокколи в среднем составляет 150-200 гр.

А вот в пророщенных зернах брокколи сульфорафана содержится в десятки раз больше. 1153 мг на 100 г сухой массы ростков брокколи. В сыром виде в сутки требуется 15-20 г.

В каком виде есть брокколи

Если мы используем замороженную капусту брокколи, то следует учесть, что в ней содержится в 10 раз меньше сульфорафана. Лучше Отдать предпочтение свежей капусте или пророщенных росткам.

Как готовить капусту брокколи:

На пару;

в микроволновке;

отваривание.

После отваривания, капусту брокколи нужно поместить в холодную воду, чтобы сохранить в ней все полезные элементы.

Минусы употребления сульфорафана

Если говорить о сульфорафане, то он повышает защиту не только здоровых клеток, но и раковых клеток. Таким образом сульфорафан может наоборот способствовать прогрессии рака, когда он уже имеется. Действие сульфорафана зависит от контекста, здоровому человеку он принесет только пользу.

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