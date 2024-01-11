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Следует ли употреблять пищевую соду — чудодейственное средство или яд

11 января 2024 06:20
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор
Полезна ли сода для организма
Сода в тарелке. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Сода состоит из неона натрия и фрагмента угольной кислоты. На самом деле разновидности соды есть несколько. Многие привыкли пить соду при изжоге, но можно ли это делать, давайте разбираться вместе

Об этом сообщили Новини.LIVE. 

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Сода создает щелочную среду. По сути это и есть щелочь. К сожалению большое количество людей используют соду не по назначению. 

Можно ли пить соду при изжоге 

Когда происходит заброс содержимого в пищевод возникает изжога. В желудке должна быть кислая среда, соляная кислота имеет очень низкий pH. Но вот когда соляная кислота попала в пищевод человек ощущает изжогу. Что же делает сода, когда попадает в желудок? Кислая соляная кислота, которая находится в желудке, начинает гаситься щелочью, то есть содой. 

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Ложка соды. Фото: Freepik

Таким образом сам симптом временно пропадает, но основная причина остается. При этом в желудке создалась щелочная среда, которой не должно быть в желудке. 

Самые частые последствия от употребления соды, о которых говорят гастроэнтерологи, это кандидоз пищевода и разрастание хеликобактера в желудке. Таким образом в желудке начинается размножаться патогенная флора. Когда вы создаете в желудке щелочную среду, хеликобактер, который вызывает язву, начинает размножаться. 

Соляная кислота является антисептиком и является самым главным барьером, который нейтрализует вирусы, бактерии и паразитов. Сода же убирает этот барьер. 

Когда можно использовать соду 

Когда вы добавляете соду в выпечку, там происходят химические процессы, например, когда вы гасите соду лимонный соком или уксусом. Это не большое количество не навредит организму. 

Содовый раствор для ротовой полости 

Содовым раствором можно полоскать ротовую полость. Таким образом слизистая во рту не повреждается и происходит борьба с различными патогенами. 

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еда
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изжога
выпечка
сода

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