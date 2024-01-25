Кому нельзя пить газированную воду

Газированная вода. Фото: Freepik

Газированная вода способна улучшить пищеварительный процесс. Есть люди, которые не могут пить обычную негазированную воду. Вредна ли она для организма и сколько ее можно употреблять в течение дня.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

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Чем полезна вода с СО2

Чтобы вода стала газированной, в нее добавляют газ — СО2. При этом вода становится немного кислой за счет угольной кислоты. Но несмотря на это, когда человек пьет газированную воду, создается впечатление, что насыщение водой происходит быстрее.

Углекислый газ имеет эффект, который называется "эффект Бора". Этот эффект связан с СО2, который заключается в том, что для усвоения кислорода клетками и тканями нужен СО2.

Вода в стакане. Фото: Freepik

СО2 необходим для усвоения кислорода. По сути, СО2 усиливает кровоток, его также используют при терапии после инсульта, когда у человека низкий уровень кислорода. СО2 помогает кислороду проникать глубоко в клетки.

Существует исследование, в котором отмечена связь между употреблением газированной воды и парасимпатической нервной системы. Эта система помогает пищеварению, заживлению и улучшает сон.

Вода с лаймом. Фото: Freepik

СО2 — это мощный противоопухолевый газ, который может остановить метастазирование. Он также может вызвать апоптоз (запрограммированная смерть клетки) и заставить раковую клетку самоликвидироваться. Он также блокирует ген "HIF-ALPHA", который связан с механизмом превращения нормальной клетки в раковую. СО2 позволяет проникать кислороду в ткань, а низкий уровень СО2 может вызвать гипоксию, которая очень вредна.

СО2 используется в различных кремах для увлажнения кожи и в препаратах для улучшения циркуляции крови. СО2 также обладает мощным противовоспалительным действием.

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