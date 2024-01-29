Как часто можно есть овсянку

Овсяная крупа. Фото: Freepik

Доктор Михаил Петрик рассказал правда ли, что овсянка вымывает кальций, повышает сахар и разрушает организм. Также вы узнаете о полезных свойствах этой крупы и как часто ее нужно включать в свой рацион питания.

Об этом рассказал доктор Михаил Петрик на YouTube канале doctorpetrik.

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На просторах интернета часто можно встретить информацию о том, что овсянка вымывает кальций из организма. Если вдуматься в это утверждение буквально, тогда из следует, что овсянка должна содержать какую-то кислоту.

Овсяная каша. Фото: Freepik

Кости на 99% состоят из кальция. Для того, чтобы организму добыть эти 99% кальция, надо чтобы овсянка обладала свойствами соляной или серной кислоты. Таким образом очевидно, что овсяная крупа не имеет в своем составе кислот.

Плюсы и минусы овсянки

Овсянка является прекрасным источником бета-глюканов, эти разновидность растворимой ферментированной клетчатки. Это растительные волокна, которые содержатся в большом количестве в цельнозерновой овсяной крупе. Они используются кишечником.

Овсяная каша. Фото: Freepik

Кишечная микрофлора, это один из основополагающих факторов здоровья. Также здоровье кишечника тесно связано с иммунной и нервной системой. Для того, чтобы поддерживать кишечную микрофлору, ее необходимо "кормить" клетчаткой, которая содержится в овсянке.

В овсяной крупе содержатся сложные углеводы, которые надолго насыщают организм. При этом сахар в крови повышается очень медленно. Таким образом, овсянка является прекрасным продуктом для ежедневного употребления.

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