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Правда ли, что овсянка "вымывает" кальций из костей

29 января 2024 22:30
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор
Как часто можно есть овсянку
Овсяная крупа. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Доктор Михаил Петрик рассказал правда ли, что овсянка вымывает кальций, повышает сахар и разрушает организм. Также вы узнаете о полезных свойствах этой крупы и как часто ее нужно включать в свой рацион питания

Об этом рассказал доктор Михаил Петрик на YouTube канале doctorpetrik

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На просторах интернета часто можно встретить информацию о том, что овсянка вымывает кальций из организма. Если вдуматься в это утверждение буквально, тогда из следует, что овсянка должна содержать какую-то кислоту. 

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Овсяная каша. Фото: Freepik

Кости на 99% состоят из кальция. Для того, чтобы организму добыть эти 99% кальция, надо чтобы овсянка обладала свойствами соляной или серной кислоты. Таким образом очевидно, что овсяная крупа не имеет в своем составе кислот. 

Плюсы и минусы овсянки 

Овсянка является прекрасным источником бета-глюканов, эти разновидность растворимой ферментированной клетчатки. Это растительные волокна, которые содержатся в большом количестве в цельнозерновой овсяной крупе. Они используются кишечником. 

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Овсяная каша. Фото: Freepik

Кишечная микрофлора, это один из основополагающих факторов здоровья. Также здоровье кишечника тесно связано с иммунной и нервной системой. Для того, чтобы поддерживать кишечную микрофлору, ее необходимо "кормить" клетчаткой, которая содержится в овсянке.

В овсяной крупе содержатся сложные углеводы, которые надолго насыщают организм. При этом сахар в крови повышается очень медленно. Таким образом, овсянка является прекрасным продуктом для ежедневного употребления. 

Ранее мы писали, помогает ли овсяная каша избавиться от лишнего веса

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