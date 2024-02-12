Узнайте, какие грибы необходимо отваривать перед приготовлением

Нужно ли варить шампиньоны перед приготовлением
Некоторые люди думают, что перед жаркой все грибы необходимо обязательно предварительно отваривать, чтобы вымочить вредные вещества, которые затем сливаются в воду. Однако в случае со шампиньонами это правило не сработает, ведь они готовятся очень быстро. При предварительном варении почти половина полезных веществ и вкуса грибов может уйти в воду, что приведет к потере их характерного вкуса.
Об этом сообщили Новини.LIVE.
Некоторые грибы, такие как строчки обыкновенные, сыроежки и волнушки розовые, действительно требуют предварительного варения перед жаркой из-за содержания токсичных веществ.
В частности, предварительно следует отваривать:
- строчки обыкновенные;
- сыроежки;
- волнушки розовые.
Большинство других грибов, включая шампиньоны, можно обжаривать сразу, без предварительной обработки. Это относится также к вешенкам, лисичкам, рыжикам и сморчкам.
Отваривание этих грибов перед жаркой может лишить их некоторой части вкуса, поэтому его лучше избегать, за исключением, возможно, диких шампиньонов, но и здесь стоит учитывать потерю вкуса.
Также предварительно не стоит отваривать:
- вешенки,
- лисички,
- рыжики,
- сморчки.
Можно ли жарить белые грибы без предварительного отваривания
Да, белые грибы можно жарить без предварительного отваривания. Белые грибы, также известные как белые боровики или белые мацераты, обладают отличным вкусом и текстурой, и их часто приготавливают именно путем жарки.
Предварительное отваривание не требуется, поскольку они обычно достаточно мягкие и готовятся относительно быстро. Просто обрежьте грибы, почистите их от грязи, нарежьте по желанию, и обжаривайте на сковороде с маслом или на гриле до готовности.
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