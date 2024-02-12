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Нужно ли варить шампиньоны перед приготовлением

12 февраля 2024 21:45
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Янина Томенко
Редактор
Узнайте, какие грибы необходимо отваривать перед приготовлением
Грибы шампиньоны. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Некоторые люди думают, что перед жаркой все грибы необходимо обязательно предварительно отваривать, чтобы вымочить вредные вещества, которые затем сливаются в воду. Однако в случае со шампиньонами это правило не сработает, ведь они готовятся очень быстро. При предварительном варении почти половина полезных веществ и вкуса грибов может уйти в воду, что приведет к потере их характерного вкуса.

Об этом сообщили Новини.LIVE. 

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Некоторые грибы, такие как строчки обыкновенные, сыроежки и волнушки розовые, действительно требуют предварительного варения перед жаркой из-за содержания токсичных веществ. 

В частности, предварительно следует отваривать:

  • строчки обыкновенные;
  • сыроежки;
  • волнушки розовые.
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Грибы шампиньоны. Фото: Freepik

Большинство других грибов, включая шампиньоны, можно обжаривать сразу, без предварительной обработки. Это относится также к вешенкам, лисичкам, рыжикам и сморчкам. 

Отваривание этих грибов перед жаркой может лишить их некоторой части вкуса, поэтому его лучше избегать, за исключением, возможно, диких шампиньонов, но и здесь стоит учитывать потерю вкуса.

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Грибы вешенки. Фото: Freepik

Также предварительно не стоит отваривать:

  • вешенки,
  • лисички,
  • рыжики,
  • сморчки.

Можно ли жарить белые грибы без предварительного отваривания 

Да, белые грибы можно жарить без предварительного отваривания. Белые грибы, также известные как белые боровики или белые мацераты, обладают отличным вкусом и текстурой, и их часто приготавливают именно путем жарки. 

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Лесные грибы. Фото: Freepik

Предварительное отваривание не требуется, поскольку они обычно достаточно мягкие и готовятся относительно быстро. Просто обрежьте грибы, почистите их от грязи, нарежьте по желанию, и обжаривайте на сковороде с маслом или на гриле до готовности.

Ранее мы писали про рецепт французского омлета с грибной начинкой

Также мы писали про рецепт закарпатских голубцов с грибами и мясом

еда
рецепты
грибы
лайфхаки
шампиньоны
белые грибы

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