Узнайте, какие грибы необходимо отваривать перед приготовлением

Грибы шампиньоны. Фото: Freepik

Некоторые люди думают, что перед жаркой все грибы необходимо обязательно предварительно отваривать, чтобы вымочить вредные вещества, которые затем сливаются в воду. Однако в случае со шампиньонами это правило не сработает, ведь они готовятся очень быстро. При предварительном варении почти половина полезных веществ и вкуса грибов может уйти в воду, что приведет к потере их характерного вкуса.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

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Некоторые грибы, такие как строчки обыкновенные, сыроежки и волнушки розовые, действительно требуют предварительного варения перед жаркой из-за содержания токсичных веществ.

В частности, предварительно следует отваривать:

строчки обыкновенные;

сыроежки;

волнушки розовые.

Грибы шампиньоны. Фото: Freepik

Большинство других грибов, включая шампиньоны, можно обжаривать сразу, без предварительной обработки. Это относится также к вешенкам, лисичкам, рыжикам и сморчкам.

Отваривание этих грибов перед жаркой может лишить их некоторой части вкуса, поэтому его лучше избегать, за исключением, возможно, диких шампиньонов, но и здесь стоит учитывать потерю вкуса.

Грибы вешенки. Фото: Freepik

Также предварительно не стоит отваривать:

вешенки,

лисички,

рыжики,

сморчки.

Можно ли жарить белые грибы без предварительного отваривания

Да, белые грибы можно жарить без предварительного отваривания. Белые грибы, также известные как белые боровики или белые мацераты, обладают отличным вкусом и текстурой, и их часто приготавливают именно путем жарки.

Лесные грибы. Фото: Freepik

Предварительное отваривание не требуется, поскольку они обычно достаточно мягкие и готовятся относительно быстро. Просто обрежьте грибы, почистите их от грязи, нарежьте по желанию, и обжаривайте на сковороде с маслом или на гриле до готовности.

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