Полезное блюдо с красной чечевицей — видео рецепт

Красная чечевица с мясом. Фото: Freepik

Красная чечевица очень полезна для нашего здоровья. К тому же она вкусная и простая в приготовлении. Сохраните этот рецепт питательного блюда.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусного Борща и к Борщу.

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Вам понадобится:

чечевица красная — 300-400 г;

мясо говядина — 400-500 г;

растительное масло — 3-4 ст.л.;

томатная паста (или томаты свежие) — 2-3 ст.л.;

вода — 1-2 стакана;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.

Для маринования мяса:

кардамон;

перец чили;

черный перец;

чеснок;

куркума;

имбирь;

соль.

Способ приготовления

Сначала нужно замариновать мясо.

Мясо в специях. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Затем мясо порезать на куски и обжарить на большом огне до образования корочки.

Мясо на сковороде. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Лук порезать большими кусочками, добавить к мясу и жарить 2-3 минуты.

Мясо на сковороде. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Добавить 1 стакан воды, накрыть крышкой и тушить на небольшом огне 1-1,5 часа.

Красная чечевица. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Морковь порезать, добавить в мясо и продолжить тушить 15-20 минут.

Готовое блюдо. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Добавить томатную пасту и чечевицу, тушить 20 минут до готовности чечевицы.

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