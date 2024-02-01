Полезное блюдо с красной чечевицей — видео рецепт

Красная чечевица с говядиной по канадскому рецепту
Красная чечевица очень полезна для нашего здоровья. К тому же она вкусная и простая в приготовлении. Сохраните этот рецепт питательного блюда.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусного Борща и к Борщу.
Вам понадобится:
- чечевица красная — 300-400 г;
- мясо говядина — 400-500 г;
- растительное масло — 3-4 ст.л.;
- томатная паста (или томаты свежие) — 2-3 ст.л.;
- вода — 1-2 стакана;
- лук репчатый — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.
Для маринования мяса:
- кардамон;
- перец чили;
- черный перец;
- чеснок;
- куркума;
- имбирь;
- соль.
Способ приготовления
Сначала нужно замариновать мясо.
Затем мясо порезать на куски и обжарить на большом огне до образования корочки.
Лук порезать большими кусочками, добавить к мясу и жарить 2-3 минуты.
Добавить 1 стакан воды, накрыть крышкой и тушить на небольшом огне 1-1,5 часа.
Морковь порезать, добавить в мясо и продолжить тушить 15-20 минут.
Добавить томатную пасту и чечевицу, тушить 20 минут до готовности чечевицы.
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