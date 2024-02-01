Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Красная чечевица с говядиной по канадскому рецепту arrow

Красная чечевица с говядиной по канадскому рецепту

1 февраля 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Полезное блюдо с красной чечевицей — видео рецепт
Красная чечевица с мясом. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Красная чечевица очень полезна для нашего здоровья. К тому же она вкусная и простая в приготовлении. Сохраните этот рецепт питательного блюда.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусного Борща и к Борщу.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • чечевица красная — 300-400 г;
  • мясо говядина — 400-500 г;
  • растительное масло — 3-4 ст.л.;
  • томатная паста (или томаты свежие) — 2-3 ст.л.;
  • вода — 1-2 стакана;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.

Для маринования мяса:

  • кардамон;
  • перец чили;
  • черный перец;
  • чеснок;
  • куркума;
  • имбирь;
  • соль.

Способ приготовления

Сначала нужно замариновать мясо.

null
Мясо в специях. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Затем мясо порезать на куски и обжарить на большом огне до образования корочки.

null
Мясо на сковороде. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Лук порезать большими кусочками, добавить к мясу и жарить 2-3 минуты.

null
Мясо на сковороде. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Добавить 1 стакан воды, накрыть крышкой и тушить на небольшом огне 1-1,5 часа.

null
Красная чечевица. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Морковь порезать, добавить в мясо и продолжить тушить 15-20 минут.

null
Готовое блюдо. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Добавить томатную пасту и чечевицу, тушить 20 минут до готовности чечевицы.

Раньше мы писали о рецепте солянки из оставшихся после праздников ингредиентов.

Также мы писали об антипохмельном курином супе "кудрявый" по рецепту мамы.

Сохраните рецепт творожного супа, от которого все в восторге.

еда
лайфхаки
мясо
рецепт
крупа
чечевица

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме