Борщ с рыбной консервой в томате, так готовят в Николаеве, Одессе, Карпатах — видео рецепт

Борщ с бычками в томате по карпатскому рецепту
Рыбный борщ — это не просто блюдо, это путешествие в изысканный вкус и невероятные ощущения. В каждой ложечке — капля морской свежести, а в каждом глотке глубокое наслаждение. Это произведение, сочетающее в себе традиции и креативность, созданное с любовью к еде и желанием дарить лучшее.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- бычки в томате 1 банка;
- борщевая заправка 500 г;
- вода 3 л;
- капуста 400 г;
- картофель 500 г;
- чеснок 1 зуб.;
- перец душистый;
- соль 1 ч.л.;
- зелень.
Способ приготовления
Для этого борща подойдут только бычки в томате.
Также для этого борща будем использовать готовую заправку со свеклой.
В кастрюлю кладем капусту и картофель, варим до готовности картофеля. Также кладем один зубчик чеснока, две горошины душистого перца, две горошины черного перца и соль.
Затем в кастрюлю добавляем свекольную заправку.
Добавляем рыбную консерву из бычков в томате.
Все тщательно перемешать, довести до кипения и добавить свежую зелень.
Борщ можно подавать сразу. По желанию добавляем сметану.
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