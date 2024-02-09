Борщ с рыбной консервой в томате, так готовят в Николаеве, Одессе, Карпатах — видео рецепт

Борщ с бычками в томате. Фото: YouTube @UkraineFood

Рыбный борщ — это не просто блюдо, это путешествие в изысканный вкус и невероятные ощущения. В каждой ложечке — капля морской свежести, а в каждом глотке глубокое наслаждение. Это произведение, сочетающее в себе традиции и креативность, созданное с любовью к еде и желанием дарить лучшее.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

бычки в томате 1 банка;

борщевая заправка 500 г;

вода 3 л;

капуста 400 г;

картофель 500 г;

чеснок 1 зуб.;

перец душистый;

соль 1 ч.л.;

зелень.

Способ приготовления

Для этого борща подойдут только бычки в томате.

Свекольная заправка. Фото: YouTube @UkraineFood

Также для этого борща будем использовать готовую заправку со свеклой.

Свекольная заправка. Фото: YouTube @UkraineFood

В кастрюлю кладем капусту и картофель, варим до готовности картофеля. Также кладем один зубчик чеснока, две горошины душистого перца, две горошины черного перца и соль.

Добавление капусты. Фото: YouTube @UkraineFood

Затем в кастрюлю добавляем свекольную заправку.

Добавление заправки. Фото: YouTube @UkraineFood

Добавляем рыбную консерву из бычков в томате.

Бычки в томате. Фото: YouTube @UkraineFood

Все тщательно перемешать, довести до кипения и добавить свежую зелень.

Приготовление борща. Фото: YouTube @UkraineFood

Борщ можно подавать сразу. По желанию добавляем сметану.

Готовый борщ. Фото: YouTube @UkraineFood

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