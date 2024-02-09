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Борщ с бычками в томате по карпатскому рецепту

9 февраля 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Борщ с рыбной консервой в томате, так готовят в Николаеве, Одессе, Карпатах — видео рецепт
Борщ с бычками в томате. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рыбный борщ — это не просто блюдо, это путешествие в изысканный вкус и невероятные ощущения. В каждой ложечке — капля морской свежести, а в каждом глотке глубокое наслаждение. Это произведение, сочетающее в себе традиции и креативность, созданное с любовью к еде и желанием дарить лучшее.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

  • бычки в томате 1 банка;
  • борщевая заправка 500 г;
  • вода 3 л;
  • капуста 400 г;
  • картофель 500 г;
  • чеснок 1 зуб.;
  • перец душистый;
  • соль 1 ч.л.;
  • зелень.

Способ приготовления

Для этого борща подойдут только бычки в томате.

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Свекольная заправка. Фото: YouTube @UkraineFood

Также для этого борща будем использовать готовую заправку со свеклой.

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Свекольная заправка. Фото: YouTube @UkraineFood

В кастрюлю кладем капусту и картофель, варим до готовности картофеля. Также кладем один зубчик чеснока, две горошины душистого перца, две горошины черного перца и соль.

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Добавление капусты. Фото: YouTube @UkraineFood

Затем в кастрюлю добавляем свекольную заправку.

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Добавление заправки. Фото: YouTube @UkraineFood

Добавляем рыбную консерву из бычков в томате.

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Бычки в томате. Фото: YouTube @UkraineFood

Все тщательно перемешать, довести до кипения и добавить свежую зелень.

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Приготовление борща. Фото: YouTube @UkraineFood

Борщ можно подавать сразу. По желанию добавляем сметану.

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Готовый борщ. Фото: YouTube @UkraineFood

Раньше мы писали о вкусном борще без мяса — рецепте от черкасских хозяек.

Еще мы писали об украинском суперфуде — вы будете поражены, когда узнаете, чем действительно полезна свекла.

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рецепты
борщ
Украинская кухня
закарпатская кухня
консерва

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