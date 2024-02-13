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Бюджетный рецепт лимонного пирога — понадобится всего одно яйцо

13 февраля 2024 05:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Бюджетный, простой и быстрый пирог к чаю – пошаговый рецепт
Лимонный пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусный пирог из самых доступных ингредиентов. Для приготовления понадобится всего 1 яйцо. Можно выпекать в форме для кекса. Для этого рецепта не понадобится миксер или кухонная машина, тесто можно перемешать вилкой или венчиком.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • диаметр формы для запекания 20 см;
  • яйцо 1 шт;
  • сахар 120 г;
  • ванильный сахар 10 г;
  • соль;
  • лимон 1 шт;
  • растительное масло без запаха 70 г;
  • молоко 200 г;
  • мука 240 г;
  • разрыхлитель 10 г. 

Способ приготовления 

Смешать яйцо со щепоткой соли, сахаром и ванильным сахаром.

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Сахар и яйцо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить растительное масло без запаха.

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Цедра лимона. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натереть цедру одного лимона и выдавить сок из него.

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Добавление муки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить молоко, муку и разрыхлитель. Перемешать до однородного состояния.

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Тесто для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выстелить дно формы пергаментом, смазать стенки формы сливочным маслом и посыпать небольшим количеством муки. Вылить тесто в форму.

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Лимонный пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать пирог 40-45 минут при 180 °C. Проверить готовность пирога деревянной шпажкой, она должна выходить без остатков сырого теста.

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