Бюджетный, простой и быстрый пирог к чаю – пошаговый рецепт

Лимонный пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень вкусный пирог из самых доступных ингредиентов. Для приготовления понадобится всего 1 яйцо. Можно выпекать в форме для кекса. Для этого рецепта не понадобится миксер или кухонная машина, тесто можно перемешать вилкой или венчиком.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

диаметр формы для запекания 20 см;

яйцо 1 шт;

сахар 120 г;

ванильный сахар 10 г;

соль;

лимон 1 шт;

растительное масло без запаха 70 г;

молоко 200 г;

мука 240 г;

разрыхлитель 10 г.

Способ приготовления

Смешать яйцо со щепоткой соли, сахаром и ванильным сахаром.

Сахар и яйцо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить растительное масло без запаха.

Цедра лимона. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натереть цедру одного лимона и выдавить сок из него.

Добавление муки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить молоко, муку и разрыхлитель. Перемешать до однородного состояния.

Тесто для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выстелить дно формы пергаментом, смазать стенки формы сливочным маслом и посыпать небольшим количеством муки. Вылить тесто в форму.

Лимонный пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать пирог 40-45 минут при 180 °C. Проверить готовность пирога деревянной шпажкой, она должна выходить без остатков сырого теста.

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