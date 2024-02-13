Бюджетный, простой и быстрый пирог к чаю – пошаговый рецепт

Бюджетный рецепт лимонного пирога — понадобится всего одно яйцо
Очень вкусный пирог из самых доступных ингредиентов. Для приготовления понадобится всего 1 яйцо. Можно выпекать в форме для кекса. Для этого рецепта не понадобится миксер или кухонная машина, тесто можно перемешать вилкой или венчиком.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- диаметр формы для запекания 20 см;
- яйцо 1 шт;
- сахар 120 г;
- ванильный сахар 10 г;
- соль;
- лимон 1 шт;
- растительное масло без запаха 70 г;
- молоко 200 г;
- мука 240 г;
- разрыхлитель 10 г.
Способ приготовления
Смешать яйцо со щепоткой соли, сахаром и ванильным сахаром.
Добавить растительное масло без запаха.
Натереть цедру одного лимона и выдавить сок из него.
Добавить молоко, муку и разрыхлитель. Перемешать до однородного состояния.
Выстелить дно формы пергаментом, смазать стенки формы сливочным маслом и посыпать небольшим количеством муки. Вылить тесто в форму.
Выпекать пирог 40-45 минут при 180 °C. Проверить готовность пирога деревянной шпажкой, она должна выходить без остатков сырого теста.
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