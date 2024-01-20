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Аутентичный рецепт украинских вареников с капустой и фасолью от Клопотенко

20 января 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Идеальной вареники от шеф-повара — видео рецепт
Вареники с капустой и фасолью. Фото: YouTube @klopotenko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Шеф повар Евгений Клопотенко рассказал о рецепте прокачанных вареников с капустой и фасолью. Традиционное украинское блюдо, которое понравится всем.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.

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Вам понадобится:

  • мука — 400 г;
  • кипяток — 220 мл;
  • растительное масло — 2 ст.л.;
  • соль — 1/2 ч.л.

Для начинки:

  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • растительное масло;
  • капуста — 300 г;
  • фасоль белая — 100 г;
  • тмин — 1/3 ч.л.;
  • соль.

Способ приготовления

Сначала нужно приготовить тесто для вареников. В муку добавляем соль, кипяток и растительное масло. Все тщательно перемешать. Замесить тесто, накрыть и оставить на 20 минут.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @klopotenko

Теперь приготовим начинку. Для этого нужно обжарить лук.

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Жареный лук. Фото: YouTube @klopotenko

К луку добавляем морковь. Затем добавляем капусту, все тщательно перемешаем. Добавить соль и тмин.

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Морковь и капуста. Фото: YouTube @klopotenko

Сварить фасоль и добавить в начинку.

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Приготовление вареников. Фото: YouTube @klopotenko

Теперь начинаем формировать вареники.

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Приготовление вареников. Фото: YouTube @klopotenko

Накладываем начинку в тесто и формируем вареник.

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Вареники в кастрюле. Фото: YouTube @klopotenko

Вареники варить в подсоленной воде в течение 5 минут. Подавать вареники с жареным луком.

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Вареники с капустой и фасолью. Фото: YouTube @klopotenko

Раньше мы писали об украинском рецепте бабушкиных пирожков с куриным фаршем.

Также мы писали о рецепте вкусного и быстрого ужина из картофеля и фарша.

Рецепт традиционного блюда украинской кухни — "цибуляники".

еда
Евгений Клопотенко
рецепты
лайфхаки
шеф-повар
вареники

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