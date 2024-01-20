Идеальной вареники от шеф-повара — видео рецепт

Аутентичный рецепт украинских вареников с капустой и фасолью от Клопотенко
Шеф повар Евгений Клопотенко рассказал о рецепте прокачанных вареников с капустой и фасолью. Традиционное украинское блюдо, которое понравится всем.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.
Вам понадобится:
- мука — 400 г;
- кипяток — 220 мл;
- растительное масло — 2 ст.л.;
- соль — 1/2 ч.л.
Для начинки:
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- растительное масло;
- капуста — 300 г;
- фасоль белая — 100 г;
- тмин — 1/3 ч.л.;
- соль.
Способ приготовления
Сначала нужно приготовить тесто для вареников. В муку добавляем соль, кипяток и растительное масло. Все тщательно перемешать. Замесить тесто, накрыть и оставить на 20 минут.
Теперь приготовим начинку. Для этого нужно обжарить лук.
К луку добавляем морковь. Затем добавляем капусту, все тщательно перемешаем. Добавить соль и тмин.
Сварить фасоль и добавить в начинку.
Теперь начинаем формировать вареники.
Накладываем начинку в тесто и формируем вареник.
Вареники варить в подсоленной воде в течение 5 минут. Подавать вареники с жареным луком.
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