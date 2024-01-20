Идеальной вареники от шеф-повара — видео рецепт

Вареники с капустой и фасолью. Фото: YouTube @klopotenko

Шеф повар Евгений Клопотенко рассказал о рецепте прокачанных вареников с капустой и фасолью. Традиционное украинское блюдо, которое понравится всем.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.

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Вам понадобится:

мука — 400 г;

кипяток — 220 мл;

растительное масло — 2 ст.л.;

соль — 1/2 ч.л.

Для начинки:

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

растительное масло;

капуста — 300 г;

фасоль белая — 100 г;

тмин — 1/3 ч.л.;

соль.

Способ приготовления

Сначала нужно приготовить тесто для вареников. В муку добавляем соль, кипяток и растительное масло. Все тщательно перемешать. Замесить тесто, накрыть и оставить на 20 минут.

Приготовление теста. Фото: YouTube @klopotenko

Теперь приготовим начинку. Для этого нужно обжарить лук.

Жареный лук. Фото: YouTube @klopotenko

К луку добавляем морковь. Затем добавляем капусту, все тщательно перемешаем. Добавить соль и тмин.

Морковь и капуста. Фото: YouTube @klopotenko

Сварить фасоль и добавить в начинку.

Приготовление вареников. Фото: YouTube @klopotenko

Теперь начинаем формировать вареники.

Приготовление вареников. Фото: YouTube @klopotenko

Накладываем начинку в тесто и формируем вареник.

Вареники в кастрюле. Фото: YouTube @klopotenko

Вареники варить в подсоленной воде в течение 5 минут. Подавать вареники с жареным луком.

Вареники с капустой и фасолью. Фото: YouTube @klopotenko

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