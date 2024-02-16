Как приготовить торт с тестом фило?

Торт "пихтовый дом". Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Этот торт готовится очень просто из готового теста. Крем и вишни идеально сочетаются и делают этот десерт непревзойденным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лариса Голубь.

Вам понадобится:

вишня 400 г;

сахар 150 г;

кукурузный крахмал 25 г.

Для трубочек:

тесто фило 300 г;

сливочное масло 100 г.

Для крема:

сметана 450 г;

сахарная пудра 100 г;

какао для присыпки.

Способ приготовления

Для начинки совмещаем вишню с сахаром и кукурузным крахмалом.

Сахар и вишни. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Ставим на средний огонь, перемешиваем, после закипания провариваем 1 мин.

Вишневая внутренность. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Переливаем в другую емкость, накрываем пищевой пленкой и оставляем остыть.

Приготовление трубочек. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Для трубочек тесто фило разрезаем на 2 части и каждый лист смазываем растопленным сливочным маслом, кладем начинку и скручиваем (не туго).

Трубочки с начинкой. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Выкладываем на пергамент, смазываем сливочным маслом и ставим в разогретую духовку до 180 °С на 20 минут. Для крема совмещаем сметану с сахарной пудрой, все перемешиваем.

Приготовление крема. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Каждый слой смазываем кремом (выкладываем в форме дома). Посыпаем какао. Для того чтобы тортик получился вкусный, кладите меньшее начинки и сделайте больше трубочек.

Готовый пирог. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

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