Как приготовить торт с тестом фило?

Ароматный рецепт торта "смерекова хата" — вкусный и простой в приготовлении
Этот торт готовится очень просто из готового теста. Крем и вишни идеально сочетаются и делают этот десерт непревзойденным.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Лариса Голубь.
Вам понадобится:
- вишня 400 г;
- сахар 150 г;
- кукурузный крахмал 25 г.
Для трубочек:
- тесто фило 300 г;
- сливочное масло 100 г.
Для крема:
- сметана 450 г;
- сахарная пудра 100 г;
- какао для присыпки.
Способ приготовления
Для начинки совмещаем вишню с сахаром и кукурузным крахмалом.
Ставим на средний огонь, перемешиваем, после закипания провариваем 1 мин.
Переливаем в другую емкость, накрываем пищевой пленкой и оставляем остыть.
Для трубочек тесто фило разрезаем на 2 части и каждый лист смазываем растопленным сливочным маслом, кладем начинку и скручиваем (не туго).
Выкладываем на пергамент, смазываем сливочным маслом и ставим в разогретую духовку до 180 °С на 20 минут. Для крема совмещаем сметану с сахарной пудрой, все перемешиваем.
Каждый слой смазываем кремом (выкладываем в форме дома). Посыпаем какао. Для того чтобы тортик получился вкусный, кладите меньшее начинки и сделайте больше трубочек.
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