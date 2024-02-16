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Ароматный рецепт торта "смерекова хата" — вкусный и простой в приготовлении

16 февраля 2024 13:39
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить торт с тестом фило?
Торт "пихтовый дом". Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот торт готовится очень просто из готового теста. Крем и вишни идеально сочетаются и делают этот десерт непревзойденным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лариса Голубь.

Вам понадобится:

  • вишня 400 г;
  • сахар 150 г;
  • кукурузный крахмал 25 г.

Для трубочек:

  • тесто фило 300 г;
  • сливочное масло 100 г.

Для крема:

  • сметана 450 г;
  • сахарная пудра 100 г;
  • какао для присыпки.

Способ приготовления

Для начинки совмещаем вишню с сахаром и кукурузным крахмалом.

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Сахар и вишни. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Ставим на средний огонь, перемешиваем, после закипания провариваем 1 мин.

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Вишневая внутренность. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Переливаем в другую емкость, накрываем пищевой пленкой и оставляем остыть.

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Приготовление трубочек. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Для трубочек тесто фило разрезаем на 2 части и каждый лист смазываем растопленным сливочным маслом, кладем начинку и скручиваем (не туго).

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Трубочки с начинкой. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Выкладываем на пергамент, смазываем сливочным маслом и ставим в разогретую духовку до 180 °С на 20 минут. Для крема совмещаем сметану с сахарной пудрой, все перемешиваем.

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Приготовление крема. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Каждый слой смазываем кремом (выкладываем в форме дома). Посыпаем какао. Для того чтобы тортик получился вкусный, кладите меньшее начинки и сделайте больше трубочек.

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Готовый пирог. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Раньше мы писали об идеальном рецепте крема для любого торта.

Еще писали о рецепте классического бисквита, проверенного годами — всего три ингредиента.

Также мы писали о рецепте ароматного торта "Красный бархат" ко Дню Св. Валентина.

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